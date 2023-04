Heroes Made in Asia krijgt Pokémon Go bonussen

Nog een kleine twee weken en we kunnen weer lekker genieten van het gezellige Heroes Made in Asia evenement. Naast alle lekkere eettentjes is er genoeg te zien en te doen tijdens HMIA. Zo hebben we je al eerder verteld over de game mogelijkheden en hebben we al een van de gasten bekend gemaakt. Vandaag hebben we wat nieuws over nog meer game mogelijkheden en dan wel in de vorm van Pokémon Go en is er even geleden een stem acteur bekend gemaakt van een van de bekendste schurken uit game geschiedenis.

Pokémon Go zal extra bonussen aanbieden voor alle spelers die aanwezig zijn bij Heroes Made in Asia. Spelers kunnen tijdens het evenement extra Pokéstops verwachten. Lure Modules op deze Pokéstops zullen extra lang geactiveerd blijven. Normaal gaan ze een uur mee maar tijdens HMIA zullen ze maar liefst zes uur mee gaan. Daarnaast zal er ook een bijzonder Field Research zijn die je onder andere encounters opleveren met Porygon, Joltik en de zeldzame Unown M & A. Tevens zal er bij de grote broer Heroes Dutch Comic Con ook gelegenheid zijn voor extra bonussen voor de spelers van Pokémon Go. Er is ook nog gedacht aan de spelers van de Trading Card Game van Pokémon. Voor het eerst zal er een Pokémon Trading Card Game Arena zijn bij HMIA. Hier kan je graded Pokémonkaartjes kunnen kopen en je verzameling uitbreiden met de allernieuwste sets.

Naast de bekende stemactrice Cristina Valenzuela, zal er nog een bekende stem te horen zijn op Heroes Made in Asia. Niemand minder dan Scott Burns komt naar onze kikkerlandje. Voor degene die zijn naam niet kennen, Scott Burns is de stemacteur van Bowser in meer dan 35 Super Mario Bros. spellen en is hij de eerste stemacteur die de Engelse stem opnam voor Bowser. Een geweldige kans en gelegenheid om deze legendarische stem in het echt te horen op 6 en 7 mei.