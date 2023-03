Heroes Made in Asia op 6 en 7 mei!

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei staat Heroes Made in Asia op het programma. Net zoals vorig jaar kunnen we ons weer op maken op een gezellige en sfeervolle evenement. Ten opzicht van het grote broertje Dutch Comic Con is HMIA een stuk kleiner en een stuk minder druk. Perfect voor degene die snel overprikkelt raken of gewoon voor hen die van wat meer rust houden, zoals ik.

Een van de gebieden op het evenement ben ik zelf de helft van de dag te vinden, namelijk de food court. Vorig jaar stonden er diverse Aziatische foodtrucks en stands met hun handelswaren. En ten opzichte van Dutch Comic Con was het eten daar een stuk betaalbaarder. Na een lekkere proeverij zijn er nog genoeg elementen waarmee je je zelf kan vermaken. Op gaming gebied kan je je bezig houden met diverse gaming toernooien. Het populaire Super Smash Bros. Ultimate 1vs1 toernooi is weer aanwezig waar kandidaten kans kunnen maken op €300,-. Daarnaast zijn er ook nog prijzen te winnen in het Dragon Ball FighterZ toernooi. Ben je niet competitief ingesteld dan kan je nog altijd naar de free-to-play area om daar wat games te spelen en wellicht om nieuwe vrienden te maken.

Op een evenement als dit verschijnen er ook elk jaar special guests. De eerste reeds aangekondigde special guest voor Heroes Made in Asia is stemactrice Cristina Valenzuela bekend van onder andere Bennett en Xingqiu uit Genshin Impact, Riven uit League of Legends, Hawk uit de Seven Deadly Sins of Sailor Mars uit Sailor Moon. Uiteraard zullen er nog meer special guests komen en worden aangekondigd. Daarnaast zullen er tal van workshops en activiteiten zijn waaraan je kan deelnemen en uiteraard Merchandis galore. Tickets zijn beschikbaar op de website voor €24,- per dag of €34.- voor een heel weekend. Let op voor de zaterdag zijn er enkel nog de VIP kaarten van €85,- beschikbaar of je moet een weekend ticket aanschaffen.