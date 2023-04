LEC: MAD Lions zijn de spring split CHAMPIONS!

Niet G2 Esports, niet Team BDS en niet Team Vitality pakte afgelopen weekend de winst in de LEC spring split. Het was tegen alle verwachtingen in MAD Lions die zich naar de finale knokte en daar de winst pakte en kampioen werden van de spring split. De weg er naar toe was lang maar zeker niet onverdiend. De finale die gisteren werd gespeeld was er één die vier games lang spannend was. In de vijfde game gaf MAD Lions Team BDS de genadeklap en wonnen zij de finale en een ticket naar MSI.

De weg van MAD Lions naar de winst in de LEC spring split playoffs weekend begon vrijdag tegen G2 Esports. Deze serie was er één waar er wellicht een nasmaakje aan zit voor de G2 Esports fans. Hoewel MAD Lions gewoon hun momentum hadden gevonden en eigenlijk ijzersterk stukje League of Legends aan het spelen waren, leek het er wel op of G2 Esports nog steeds aan het experimenteren was. Wederom werd er voor aparte drafts gekozen die niet helemaal in de lijn met de meta liggen. MAD Lions daarentegen bewezen maar weer dat zij heel goed de meta door hebben. Uiteindelijk won MAD Lions van G2 Esports met 3-2.

Team Vitality was de volgende tegenstander op zaterdag. In deze serie zagen we Team Vitality nog steeds worstelen met hun drafts. Net zoals vorige week wisten ze geen vuist te maken tegen de MAD Lions en verloren ze met 3-1. De laatste horde was Team BDS in de LEC spring split finale. Team BDS begon de finale sterk en won meteen de eerste twee games en stonden op match point. Maar vanaf game 3 leek het alsof Team BDS al zijn kruit had verschoten. MAD Lions kwam na twee spannende games terug tot een 2-2 score. In de laatste en beslissende game was Team BDS gebroken en kon MAD Lions heel makkelijk doorstomen naar de winst in de finale en naar MSI in Londen.