Preview: XDefiant

Ubisoft komt binnenkort met een free-to-play arena shooter onder de naam XDefiant. Deze shooter mengt een boel Ubisoft characters tot een soort hero shooter. Alhoewel ik toe moet geven dat ik sceptisch was over een nieuwe gratis shooter, wilde ik na de gesloten beta eigenlijk alleen nog maar meer spelen!

XDefiant mengt namelijk niet alleen een boel verscheidene Ubisoft personages en werelden samen tot een gratis schietspel, ze gebruiken ook een boel elementen van games als Call of Duty en Valorant, om maar even twee voorbeelden te noemen. Wij hebben de game een aantal uren mogen spelen en zijn dan ook aardig onder de indruk van de potentie. Alhoewel, er moet nog genoeg gebeuren om dit tot een langdurig succes te maken!

Fijne movement en leuke maps, maar…

De manier waarop je beweegt en navigeert door XDefiant is enorm vloeiend en de maps die de game heeft zijn ook enorm fijn. Bijna iedere map is gethematiseerd rondom een Ubisoft game. Sommige maps ogen daarom grafisch anders dan je misschien in het vorige potje hebt gezien. Denk hierbij aan maps gebaseerd op Far Cry en The Division. Iedere map heeft genoeg zijpaden en is daarmee ingewikkelder dan je standaard Call of Duty map. Alhoewel de movement lekker vloeiend is, mis ik wel nog wat meer vrijheid in het klimmen. Soms werkt die mechanic nog niet helemaal soepel en kan je vast hangen aan de andere kant van een muur of opstapje. Al met al voelen zowel de maps als movement zo goed als naadloos aan.

Waar mijn grootste kantelpunt voor XDefiant ligt, is het mikken met je wapen. Alhoewel het lopen, rennen, kruipen en klimmen de goede kant op kijkt, doe jij dat niet altijd. Wij hebben de game mogen spelen op de Playstation 5 en merkte dat het gebrek aan aim-assist de game enorm lastig kon maken. Het is nu niet zo, dat aim-assist enorm hoog moet zijn, maar een beetje meeveren wanneer je op iemand mikt is bij een game met vrij snelle movement en meerdere hero gebonden skills en gadgets wel een pré. Hierdoor verloor ik vaak gevechten tegen mensen met bijvoorbeeld een schild, of die gewoon enorm snel op en neer sprongen. Hopelijk voegt Ubisoft nog iets van aim-assist toe aan de game, want momenteel werkt deze nog niet zoals zou moeten.

Viva libertad!

De factions die je kan spelen verschillen zoals eerder genoemd van een Rainbow Six Siege/Extraction tot aan Far Cry of The Division. Oeh, ik mag uiteraard Watch Dogs niet vergeten! Iedere factie en iedere hero in die factie heeft de keuze tussen 2 main gadgets of skills. Anzich is dit idee enorm cool en alle verschillende gadgets zijn leuk, maar de balans is er nog verre van. De shield-/ en heal characters zijn zoal veel gekozen door het feit dat ze gewoonweg veel beter zijn dan de rest. Ik hoop dat hier nog gekeken gaat worden naar de balans tussen wat ieder personage kan. Dit geldt ook voor de hitboxes van ieder personage, die zijn vooralsnog enorm verschillend.

Verder ben ik enorm enthousiast over XDefiant en kan de game echt een toekomst hebben, wat voor Ubisoft enorm fijn zou zijn. Daarbij is Rainbow Six Siege ook nog steeds een enorm succesverhaal, dus daar is vast nog plek voor een tweede titel. Laten we hopen dat de kleine puntjes die er liggen nog op worden gepakt! Het feit dat er in de beta 14 maps zitten, aardig wat wapens en bijna alle personages, zegt wel dat er genoeg hart en ziel in de game gestoken wordt!