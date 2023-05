F1 23 covers onthuld en woensdag wacht revealtrailer

Het is weer bijna tijd voor een nieuwe F1 game. F1 23 staat zijn opwachting te maken. Zojuist heeft EA Games de covers voor de aankomende Formule 1 game bekend gemaakt. De game gaat in twee edities uitkomen: Standard en Champions Editions. Op de Championship Editions zal de huidige wereldkampioen, ambassadeur van EA Sports en Nederlander Max Verstappen staan. Op de Standard Edition zullen Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Landor Norris op de cover staan. De Nederlandse game verkopers zullen er goed aan doen om een flinke voorraad van de Champions Edition in te slaan.

Naast de cover aankonding van F1 23 hebben we ook een datum en tijdstip gekregen waarop de game volledig onthuld wordt. Aankomende woensdag om 17:00 zal de game onthuld worden op hun Youtube pagina. Dan zullen we waarschijnlijk ook te horen krijgen wanneer de game gaat uitkomen. Vorig jaar hebben we tot 1 juli moeten wachten voordat we aan de gang konden gaan met F1 22. F1 22 was met zijn sprintraces een vernieuwing ten opzichte van zijn voorgaande delen. Met het succes van de sprintraces, kunnen we ook dit jaar ze terug verwachten in de nieuwste game. We zijn alleen benieuwd of ze ook de nieuwe opzet erin gaan zetten wat we afgelopen weekend in Bakoe hebben gezien.

Naast de nieuwe sprintraces zullen we zo goed als zeker weer een storymode krijgen in F1 23. Geheel op hun eigen manier en in de stijl waarin F1 bolides bekend worden gemaakt, zagen we eerder deze week al de bekendmaking van de Konnersport Racing team. Headdriver voor Konnersport Racing team is een oude en bekende rivaal Devon Butler. Devon Butler zal samen met zijn racebolide en raceteam hun opwachting maken in de aankomende Formule 1 game. Wie de Team Reveal van Konnersport Racing Team gemist heeft kan hem hieronder terugkijken. Een prima staaltje marketing van EA Games.