Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aangekondigd door Capcom

Tijdens de Xbox Games Showcase van juni 2023 toont Capcom een gloednieuwe game. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess is vanaf dag één speelbaar via Xbox Game Pass, maar waarschijnlijk is deze ook te spelen op andere platformen.

Een release datum hebben we nog niet gekregen. Ook weten we nog niet naar welke platformen de game komt. Wat we wél weten is dat de game vanaf dag één speelbaar is via Game Pass. Microsoft kreeg de eer om het witte doek van de game af te halen tijdens de Xbox Games Showcase. Waarschijnlijk laat Capcom meer over de game zien tijdens hun eigen Showcase.

Nog even volhouden, Onimusha fans.