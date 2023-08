Gamescom ’23: Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections is een vreemde eend in de bijt. Ja, het is een nieuw deel, maar eigenlijk is het een definitieve versie van alle andere delen. Wij hebben de game gespeeld op Gamescom 2023 en willen jullie graag meer erover vertellen!

Connections is de zevende titel voor deze IP. Dit is het deel met de grootste keuze uit characters en een aantal nieuwe features. Om te beginnen met een nieuw verhaal, dat personages uit Naruto x Boruto samen zal brengen. De game zit vol nieuwe boss battles en brengt aardig wat nieuwe content op story gebied. Dit hebben wij niet kunnen spelen tijdens onze korte sessie. Maar, dit wordt de langste story mode die Naruto ooit heeft gezien, met zelfs een stuk over Ashura en Indra Otsutsuki!

Deze 2 manieren van verhaalvertelling worden gesplitst in History Mode en Special Story Mode!

Echter hebben we wel de nieuwe personages kunnen proberen. Zo hebben we gespeeld met Indra, Ashura, Baryon Mode Naruto, Kage Sasuke, Karma Boruto, Jigen, Kawaki, Boro, Delta en Koji! Dit zijn dan ook alle nieuwe characters (en forms) die de game tot dusver aan heeft gekondigd. Eigenlijk speelde alle nieuwe personages enorm goed, met ultimate moves en forms die je zou verwachten en ook die je zou willen zien. De enige waar ik nog een beetje teleurgesteld over ben, is Jigen. Hij speelt op zichzelf best aardig, maar is zo’n personage die bepaalde skills kan blijven spammen en die bijna niet te ontwijken zijn. Ook is zijn dodge een beetje raar, waar hij van korte duur door de lucht zweeft. Ik denk dat Jigen nog wat werk kan gebruiken.

Verder ben ik enorm tevreden met wat ik zag. Dit zal de laatste Naruto game worden, voor we volledig overstappen op Boruto en zijn avonturen. Ga jij de game halen? Check de toffe Collector’s Edition hier beneden!