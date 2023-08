Review: Immortals of Aveum

Immortals of Aveum is een fps die in plaats van de gebruikelijke wapens, kiest voor magie. Met verschillende kleuren magie, abilities, een sterke cast van actors maakt de game genoeg indruk. Of de game magisch genoeg is om een groot publiek te betoveren in een tijd waarin de ene na de andere grote titel uitkomt valt echter nog te zien.

Developer Ascendant Studios verdient, met Immortals of Aveum, zeker een hoop respect voor deze debuut titel. Een fantasy first person shooter met de presentatie van een blockbuster film, met bekende voice actors en aandoenlijke personages, die als debuut titel dan ook enorm indrukwekkend is.

Immortals of Aveum is een single-player adventure game die zich afspeelt in een wereld waarin oorlogen worden gevoerd met magie. Het probleem is echter dat het veelvoudig gebruik van magie in de Everwar problemen veroorzaakt. The Wound, een enorm gat in de planeet, blijft namelijk groeien door het gebruik van magie. Terwijl de twee opposerende naties van Aveum tegen elkaar strijden, ontdekt onze hoodpersoon, Jak, zijn verborgen talent om alle drie de types magie te gebruiken. Hierom zal hij snel soldaat moeten worden om zo, na 5 jaar, zich bij de immortals te voegen.

Het is een goede opzet. Het is dan ook fijn om een keer bezig te zijn met een shooter die niet kiest voor dezelfde wapens als we in elke andere game zien. Daarnaast zijn er wat aandoenlijke personages. Het script is echter waar het wat bergaf gaat. De game doet denken aan de sferen van de bekende Marvel films. Personages maken voortdurend grapjes en opmerkingen terwijl er over levensbedreigende gebeurtenissen word gesproken. Er zijn dan ook wat serieuzere momenten, maar de balans mist zo nu en dan een beetje.

Exploration

Of je de game voor het verhaal speelt of niet is dan ook een afweging die je zelf zal moeten maken. De game komt pas echt tot haar recht wanneer de spelers de controle hebben. De main missies zijn enorm linear, maar zodra je de vrijheid krijgt bevind jij je al snel in grote omgevinen met genoeg kans om geheimen te ontdekken. Elke area heeft dan ook een aparte look en geeft dan ook weer andere mogelijkheden tot ontdekking.

Gedurende de story zul je nieuwe abilities vrijspelen. Deze geven je meer opties in combat, maar ook in je verkenning van de wereld om je heen. Het loont dan ook om zo nu en dan terug te gaan en te kijken of je nieuwe paden of challenges kunt vinden.

Combat

Hoewel de exploration leuk is, komt alles weer terug bij de combat. Je kunt wisselen tussen drie verschillende soorten magie. Deze hebben allemaal hun eigen eigenschappen. Zo werkt blauwe magie als precisie schoten, is rood meer als een shotgun, en lijkt groen meer op een rapid fire SMG achtig wapen. Verschillende enemies vereisen dan ook verschillende aanpakken. Enemies met schilden zijn vaak zwak tegen blauwe magie. Zo zijn er dan ook weer enemies die een groene health bar hebben en dus, je raad het al, slecht tegen groene magie kunnen. Naarmate je verder speelt, zul je nieuwe abilities unlocken. Zo kun je elements vrijspelen voor je magie. Groen kan poison toebrengen, en rood krijgt een corrosion element.

Dit systeem werkt over het algemeen prima, al zijn het zo nu en dan enorm veel opties en mogelijkheden voor het beperkt aantal knoppen die op de PS5 controller te vinden zijn. Zodra de game wat verder is, en de combat wat complexer is, worden de fights al snel een beetje chaotisch. Er komen veel enemies en flashy licht effecten op je af. Soms is het dan ook moeilijk om te zien waar je mee bezig bent. Je kunt het makkelijker voor jezelf maken door slow-effects toe te brengen of bepaalde enemies naar je toe te trekken met een grapple mechanic. Daarnaast kun je fights natuurlijk makkelijker maken door je bezig te houden met de side content. Zo zijn er Shroudfanes, optionele combat arenas die je vaak als beloning meer health of mana geven. Daarnaast kom je vaak nieuwe equipment tegen in deze areas. Deze zijn handig voor het gear crafting en upgrading systeem.

Immortals of Aveum is over het algemeen een goed gepresenteerde game, met mooie omgevingen, indrukwekkende set-pieces en lekker snelle combat. De performance van de game is dan ook prima. gedurende game bleef deze, bijna altijd, op 60fps lopen. Tijdens de 20 uur durende campaign kwam er een enkele crash voor. Hopelijk zal een toekomstige patch deze kleine problemen uit de game halen. Hoe dan ook een indrukwekkende prestatie voor een game die ook écht next-gen oogt.

Conclusie

Immortals of Aveum is een interessante nieuwe fantasy game van een developer die, met deze debuut titel, zeker een kans verdienen op succes. De actie in deze game is, ondanks dat combat soms moeilijk te volgen is, dan ook prima. Het schieten met magie voelt echter vaak niet so satisfying als dat het in andere FPS games doet. Hoe dan ook is dit een enorm vooruitstrevend project en zit er veel potentie achter.

Totdat Ascendant Studios de kans hebben gekregen om te groeien en wat fans voor zich te winnen, blijft het echter moeilijk om te bepalen welke plaats Immortals of Aveum in het huidige gaming klimaat krijgt. Nu we in een tijd zitten waarin het net is of er elke week een nieuwe blockbuster titel uitkomt, is de vraag of games die een kans verdienen ook wel echt de kans krijgen. Hopelijk slaagt Immortals of Aveum echter en krijgen we in de toekomst een vervolg, of natuurlijke een andere nieuwe titel, waarmee de developers echt indruk kunnen maken.

Het grootste minpunt in deze game is dat enemies, en friendly personages, vaak gekleed zijn in pantser, waardoor ze veelal hetzelfde ogen en weinig persoonlijkheid hebben. Dit straalt een beetje door in de steden en hubs. Kale muren, grote deuren en een stijl van architectuur die gedurende de hele game min of meer hetzelfde blijft. Naast dat er enkele personages zijn met wie je in gesprek kan, zit er weinig smaak aan. De boss fights zijn gelukkig wat unieker en indrukwekkender.