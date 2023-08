Preview: Granblue Fantasy: Relink

Het mooie aan Gamescom is dat je vaak met games in aanraking komt waar je van tevoren niet veel van hebt gehoord maar die je heel positief bij blijven. Dit is voor mij Granblue Fantasy: Relink, mijn persoonlijke winnaar van Gamescom

Granblue Fantasy: Relink speelt zich af in de Sky Realm, een wereld waar eilanden zweven in de mooie blauwe lucht. Jij bent de leider van een groep met diverse karakters welk allemaal hun eigen sterke punten hebben en bijdragen aan het team! Het is jullie doel om naar Estalucia te gaan, een eiland voorbij de lucht. Natuurlijk onderweg hier naar toe kom je verschillende vijanden tegen welk jouw deze reis willen ontnemen.

Karakters

Tijdens de hands-on heb ik met verschillende karakters mogen spelen. Ik begon met Gran, het mannelijke hoofdpersonage in de game. Dit karakter valt vooral op door zijn close combat en de leiding welke hij neemt in het team. Je speelde tegen hordes aan enemies waar ik vooral gelijk gegrepen werd door de snelheid van het spel. Combo’s worden soepel gemaakt en dit maakt voor een fijne eerste gameplay ervaring.

Na het eerste deel besloot ik om met Rackam te spelen. Iets meer op de achtergrond kan dit personage met hun range door het wapen enemies verslaan. Het geeft gelijk een hele andere dynamiek aan het spel om verschillende karakters verschillende dingen te laten doen. Gelijk zat ik te denken aan een playthrough met het main karakter maar erna ook een run te doen met een ander karakter. Het maakt namelijk dat jij compleet anders moet spelen. Met Rackam heb je er niet veel aan om heel dicht bij de vijanden te komen. Jouw speelstijl moet je dus met elk karakter aanpassen. Als laatste mocht ik spelen met Lo, ik wilde perse nog even met een magic karakter spelen omdat dit soort spellen juist profiteren van alle lichten en effecten welk magische karakters vaak hebben. Dit stelde niet teleur. Hordes vijanden werden verslagen met magische aanvallen die een behoorlijke impact hadden.

Voor iemand die vrij nieuw is met dit genre aan games moet ik zeggen dat ik verbaasd was hoe snel en soepel het spel speelt. De anime-like stijl samen met de gameplay maakt het voor mij een ontzettend leuke combinatie en de karakters spraken mij al gelijk aan om meer te gaan spelen wanneer de game gaat uitkomen.

Verschillende versies

Het spel komt ook in verschillende versies uit, van het normale spel tot aan de collectors edition:

Standard edition – fysiek

MSRP: €59.99 ・Granblue Fantasy: Relink Game ・Granblue Special Item Set: Relink Pack* (*Limited to the first print run)

Collector’s Edition – fysiek

MSRP: €189.99 ・Granblue Fantasy: Relink Game ・Proto Bahamut Figure ・Sword of Eos Metal Charm ・Special Outer Box Featuring Unique Artwork ・Special Artbook ・Special Soundtrack CD ・Postcard Set ・In-game Items – Starter Item Pack – Color Packs 1–3 – Weapon: False Sword of the Apocalypse ・Granblue Special Item Set: Relink Pack* (*Limited to the first print run)

Standard edition – Digital

MSRP: €59.99 ・Granblue Fantasy: Relink Game ・Granblue Special Item Set: Relink Pack* (*Limited-time inclusion available for PlayStation®5 / PlayStation®4 versions only)

Special edition – Digital

MSRP: €79.99 ・Granblue Fantasy: Relink Game ・In-game Items – Starter Item Pack – Color Packs 2 and 3 – Weapon: False Sword of the Apocalypse ・Granblue Special Item Set: Relink Pack* (*Limited-time inclusion available for PlayStation®5 / PlayStation®4 versions only)

Digital deluxe edition (PS4/PS5 exclusive) – Digital

MSRP: €99.99 ・Granblue Fantasy: Relink Game ・Digital Artbook & Soundtrack ・In-game Items – Starter Item Pack – Color Packs 1–3 – Weapon: False Sword of the Apocalypse ・Granblue Special Item Set: Relink Pack* (*Limited-time inclusion available for PlayStation®5 / PlayStation®4 versions only)

Het spel is vanaf nu te pre-orderen op Steam en de PlayStation consoles en komt wereldwijd uit op 1 februari 2024. Ga jij de game halen? Laat het ons weten in de comments!