Review: Payday 3

Payday 3 is hier! Het heeft ruim 10 jaar geduurd voordat het vervolg verscheen. Stel je voor je moes10 jaar lang doen met je ‘payday’ voordat je een nieuwe krijgt. Gelukkig is het in dit geval niet zo dramatisch, al was de lancering van de game dat wel.

Payday 3 is een Heist-game en dat betekent dat we vooral niet de good-guys zijn. Onze missie in het spel is om overvallen te plegen. Het had net zo goed ‘Heerlen-Simulator’ kunnen heten. Het concept is vrij simpel. Overval een bank, juwelier, museum, waarde transport en ga zo maar door. Iedere missie heeft een andere lay-out en andere (optionele) opdrachten. Je bent heel vrij in je aanpak, maar er is wel altijd een ‘gouden weg’. Dit betekent niets meer dan dat het de optimale manier is om de missie te voltooien. Meestal gaat dit in de vorm van ongezien de goederen en het geld ontvreemden zonder dat iemand je heeft gezien of verdenkt. Dit zorgt er ook voor dat iedere missie opnieuw speelbaar is tot je volledig hebt uitgevogeld wat de ultieme aanpak is. Een klein foutje kan al betekenen dat de missie volledig omslaat, ongeacht hoe lang je al bezig bent in de missie.

Daarnaast boek je voortgang in het spel en ontgrendel je steeds nieuwe perks die jouw volgende heist op de een of andere manier kan vergemakkelijken. Ook op deze manier spoort Payday 3 je aan om een missie vaker opnieuw te spelen en zelfs na tientallen uren je terug te roepen naar de allereerste missie.

Mask off, Mask on

In Payday 3 stappen we een missie in met in totaal 4 spelers die worden aangevuld door AI-kameraden als we niet genoeg vrienden hebben, of niet willen spelen met willekeurige spelers. Des te meer spelers je hebt, des te beter je je kunt voorbereiden op een missie. Communicatie is de sleutel en op verschillende plaatsen in de missie op verschillende momenten moet je bepaalde dingen doen en kunnen er bepaalde dingen gebeuren. Je hebt altijd de keuze om iets stilletjes te doen, maar als dat mislukt, of je ervoor kiest om Guns Blazing de missie aan te pakken, duurt het niet lang voordat je wordt overspoeld door politie en speciale eenheden. Ook veranderd de aanpak van je missie volledig op het moment dat je niet meer voor een geruisloze aanpak gaat, of kan gaan.

Om een voorbeeld te geven en zo min mogelijk prijs te geven over de game: In de allereerste missie, die ook sterk overeenkomst met de eerdere payday bank-missies, moet je de kluis van een kleine bank leegroven. Indien niemand je doorheeft, kan je dit stilletjes doen, door bijvoorbeeld de stroom van de deur te halen en vervolgens de de kluis te openen door enerzijds de code de kraken en anderzijds de CEO te gijzelen om zijn biometrie te gebruiken. Op dit moment hoef je enkel nog het geld te baggen en ongezien het ontsnappingsbusje in te laden. Mocht je ergens in dit traject gesnapt worden, veranderd de missie volledig en kan je alleen nog maar de kluis binnenkomen via de vloer van de etage die boven de kluis ligt. Je moet dan een gat in de vloer branden met termiet. Een langzaam proces dat je moet bewaken terwijl je wordt overspoeld door de politie.

En dit geldt voor bijna iedere missie zo. Ga je voor een stille aanpak waarbij vooral op je hoede moet zijn voor bewakers en medewerkers, of ga je met grof geweld de strijd aan voor zoveel mogelijk actie? De keuze ligt bij jou, maar de missies zijn op zich kort genoeg om ze keer op keer opnieuw te spelen en een andere aanpak te proberen. Dit maakt payday 3 ook zo leuk.

Designer handschoentjes

De game nodigt je uit om iedere missie opnieuw te spelen met een andere tactiek, nieuwe perks, maar ook nieuwe uitrusting. De game heeft verschillende soorten wapens, gadgets en cosmetica om te overvallen met de heetste drip. Je kan natuurlijk niet op het nieuws verschijnen met een versleten Adidas tracksuit. We gaan die bank beroven met de duurste designer kleding want alle cosmetische upgrades en zelfs de wapens en attachments zijn duur! Gelukkig verdienen we dan ook makkelijk €300.000 in een minuutje of 20. Was het echte leven maar zo makkelijk. Enigszins dus wel logisch dat alles zo duur is als we zoveel geld verdienen. Helaas is de voortgang zelf op zich vrij traag en speel je minimaal door alle 8 missies heen voordat je ook maar een handjevol nieuwe wapens hebt ontgrendeld.

Maar goed, wie bekend is met de eerdere Payday titels draait het allemaal om de repeterende factor waarbij je zelf de wisselende schakel bent. En eerlijk is eerlijk, nieuwe wapens proberen in dezelfde missies en er achter komen wat goed werkt, is gewoon leuk. De cosmetische aanpassingen maken het totaalplaatje af en zorgen voor een bad-ass entree en exit in iedere missie. Naast verschillende soorten kleding en maskers, zijn de patronen en kleuren van maskers en wapens ook volledig aan te passen. Jammer dat we geen Catwalk stelen, want die kunnen we na een paar uur Payday 3 wel gebruiken.

Nieuwe servers stelen

Payday 3 maakt één grote misstap. De game is online only. Zelfs als je in je eentje wilt spelen zonder andere spelers, moet je inloggen om te spelen en moet je dus ook verbonden zijn met het internet. Heel handig dan ook dat de game zo goed als het hele weekend tijdens de lancering kampte met enorme serverproblemen waardoor niemand kon spelen. Ook de week daarna waren deze problemen nog niet opgelost. Een enorme issue voor een game die gewoon in je eentje gespeeld kan worden. Dit is gewoon niet acceptabel. Zorg dat iedereen kan spelen en laat mensen gewoon lekker offline spelen, waar is heel dat online only nou precies goed voor?

Nu we het toch al over technische problemen hebben valt er ook wel iets te zeggen over de performance en de glitches in Payday 3. Het is lang niet de meest vloeiende game, maar lang ook niet de slechtste. Qua performance zit het meestal goed. In sommige levels kelderen de frames wel enorm. Vooral als er veel NPC’s in een ruimte zitten en er zijn veel visuele effecten zoals particles. De missie met de dansvloer in het midden van het level heeft hier bijvoorbeeld veel last van.

Ook zijn er best een aantal glitches in het spel waarvan enkele game breaking. Openslaande deuren of voorwerpen die worden geplaatst waaronder de bak die gevuld wordt met termiet kunnen er voor zorgen dat je vast komt te zitten. Hier kun je niks aan doen. Ook ‘down’ gaan lost dit probleem niet op. Enkel gevangen genomen worden en respawnen of het level herstarten is de oplossing. Dit is me tijdens het spelen meer dan één keer gebeurd en dit is vooral zonde als je er ver in een missie bent en opeens niets meer kunt doen. Een diepe zucht en opnieuw beginnen.

Verder geen game brekende issues, maar wel andere glitches zoals NPC’s die vast komen te zitten in muren, vloeren of opeens van een pad afwijken en door de trap vallen, maken de ervaring af en toe onvoorspelbaar in een niet opzettelijke manier.

Verdict

Payday 3 doet weinig nieuws. Het is een nieuwe Payday titel waarvan je eigenlijk al weet wat je er van kunt verwachten. Het is meer Payday, maar niet per se een betere Payday. Op momenten ziet het er best gelikt uit, maar de gameplay is niet veel verbeterd en de gunplay op console is ontzettend stroef (geen of weinig aim-assist). De missies op zich zijn leuk en kunnen erg uitdagend zijn. De verschillende manieren om een missie te voltooien zijn tof gedaan en maken het opnieuw spelen leuk en belonend, al had ik toch iets meer vrijheid verwacht (zeker na het spelen van de Hitman titels). Mocht je je vermaakt hebben met de eerdere Payday games, dan gaat deze zeker weten ook bevallen. En dat terwijl je nu met al je vrienden samen kunt spelen, want crossplay werkt gelukkig naadloos.