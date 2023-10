Review: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 heeft onlangs een hele reeks verbeteringen gekregen. De 2.0 update brengt enorm veel features en verbeteringen mee, maar nu is er ook de DLC. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty geeft ons een nieuwe area, nieuwe story, nieuwe quests, skill trees en natuurlijk side quests. Met de DLC is Cyberpunk geworden tot wat het altijd had moeten zijn.

We zijn inmiddels allemaal bekend met het verhaal van Cyberpunk 2077. Toen de game uitkwam in de winter van 2020 hadden we allemaal hoge verwachtingen. CD Projekt RED, de studio achter The Witcher, kon natuurlijk niet teleurstellen. Maar dat deden ze wel. De game verscheen vol met bugs, ontbrekende features, onafgemaakte mechanics en een hele hoop technische problemen. Daaronder zat echter een parel van een game. We willen de tekortkomingen natuurlijk niet goedpraten, maar Cyberpunk was vanaf het begin een game met een enorm goed verhaal, diepgaande relaties tussen characters en enorm goede writing. Phantom Liberty maakt dit alleen maar beter.

Wie zich te veel stoorde aan de problemen van de game heeft nu de kans om (opnieuw) in te stappen. De 2.0 update, en de DLC, voegen meer toe dan verwacht. Onder andere door vehicle combat en nieuwe skill trees kun je de combat helemaal naar je eigen smaak vormen.

Verhaal

De Phantom Liberty DLC brengt ons naar Dogtown, een afgesloten gebied van Pacifica waar voormalig NUSA officier Kurt Hansen zichzelf als het hoofd van zijn eigen maatschappij heeft geplaatst. Zoals de naam doet vermoeden, ziet Dogtown eruit zoals een gebied zou doen na een grote bomaanslag. Kleine hutjes waarin de inwoners proberen te overleven, uitgebrande wagens, aangetaste bomen en gescheurde wegdekken. Dogtown schetst een beeld. In het midden van Dogtown staat een groot geraamte van een stadium en de overblijfselen van een museum die ons moeten herinneren aan hoe dit gebied ooit was. Dit in contrast met de enorme neon pyramide. Dogtown laat de kloof tussen bevolkingsgroepen duidelijk zien.

Het verhaal wanneer een hacker onder de naam Songbird contact met je zoekt. Ze legt uit dat ze je misschien wel kan helpen met de relic en het Johnny Silverhand probleem. In ruil daarvoor moet je echter de president redden, en een team vormen met Reed (gespeeld door Idris Elba) , een sleeper agent. Natuurlijk is niets wat het lijkt en zul je verschillende twists in het verhaal tegenkomen. Ook in de Phantom Liberty DLC zijn de characters enorm goed geschreven en is de cast ontzettend indrukwekkend.

Al met al vult Cyberpunk 2077: Phantom Liberty de base game goed aan. Er zijn zelfs keuzes die je kunt maken in de DLC die invloed hebben op de voortgang van het verhaal van de main game. Daarnaast krijg je in de tweede act een keuze die helemaal zal bepalen hoe de derde act er uit zal zien.

Gameplay

Hier is Cyberpunk natuurlijk min of meer hetzelfde maar dan boosted. Een nieuwe skill system zorgt ervoor dat je dieper op de specializations in kunt gaan op bepaalde skills. Zo krijg je voor het gebruiken van bepaalde wapens of maken van headshots bepaalde skill points. Zo groei je in wat je doet. Deze skills bestaan naast de gebruikelijke skill system die in de 2.0 update ook verder uitgewerkt is. Je kunt de combat dan ook geheel naar je eigen stijl vormen. Wil je met de roodgloeiende katana enemies in stukken hakken? dat kan. Daar zullen reflex skill points, de mogelijkheid om kogels te dodgen en andere skills je bij helpen. Ga je liever voor grote wapens, dan heeft de game deze ook voor je. Al vroeg in de DLC kom je een enorme mech boss fight tegen die dan gelijk de combat in haar puurste vorm laat zien. Hierin is het effect van het gevecht op de omgeving echt een highlight. Wat mij betreft is dit dan ook een van de beste first-person combat systems die we ooit hebben gehad in een RPG.

Gezien de DLC naast de update uitkwam, verdient de vehicle combat ook enige aandacht. Het is nu mogelijk om vanuit autos je wapens te gebruiken. Daarnaast hebben sommige wagens mounted guns. Op motoren kun je zelfs zwaarden gebruiken. Daarnaast is het politie systeem ook aangepakt. Het heeft nu wat meer weg van hoe we deze in de GTA games kennen. Een wanted level zal aan de hand van jouw acties oplopen en eindigen in een situatie waarin het leger op je jaagt. Al met al zijn de wijzigingen aan de game genoeg om mij nieuwsgierig te maken naar een hele nieuwe playthrough.

Verdict

We kunnen niet ontkennen dat de staat waarin de game uitkwam de reputatie van de game een hoop schade heeft toegebracht. De frustrerende ervaring die hoopvolle fans destijds hebben gehad zal misschien voor velen een reden zijn om niet meer aan de game te willen beginnen. Ik hoop echter te kunnen benadrukken dat het ondanks de kwaaltjes en missende features altijd een zeer sfeervolle game is geweest met indrukwekkende omgevingen en een cast van characters die enorm meeslepend zijn. Combineer dit met de verbeterde features en je komt uit op een game die zeker nog een poging waard is. De staat van de gaming industrie blijft eentje die ons vaak teleurgesteld achterlaat, en zo zijn er dan ook veel bedrijven die ons vertrouwen zijn verloren. De vraag is echter of we CD Projekt RED zo hard moeten afrekenen. We weten tenslotte niet precies wat de redenen waren voor de staat waarin Cyberpunk 2077 uitkwam. Maar wat nu duidelijk is, is dat ze de hoop niet hebben laten varen. En zo laten ze ook ons, de fans, niet zitten. Cyberpunk heeft een machtige terugkeer gemaakt waar veel andere developers iets van kunnen leren.

Mijn advies is dan ook echt om een nieuwe playthrough te beginnen. Je hebt de optie om gelijk naar de DLC te skippen. Ook dit kan een goed idee zijn gezien de invloed die de keuzes hebben op het verloop van de main story. De huidige staat van de game verdient het om opnieuw ervaren te worden. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty heeft de game gemaakt tot alles wat het had moeten zijn en op dit moment een van mijn favoriete games ooit.