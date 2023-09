Review: EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 is officiëel de opvolger van de FIFA series en natuurlijk hebben wij deze uitgebreid bekeken. Kan deze bekende game met een nieuwe naam iets nieuws brengen?

Het is weer die tijd van het jaar waarin voetbalfans over de hele wereld hun virtuele kicks krijgen met de nieuwste voetbal game. Normaal is het een nieuwe FIFA maar dit jaar gebruikt Electronic Arts een andere benaming voor de serie. EA SPORTS FC 24 belooft een game te zijn die ons meeneemt naar een nieuw niveau van voetbalbeleving. Met vernieuwingen in de gameplay, grafische pracht en een overvloed aan nieuwe features, is het tijd om te ontdekken of dit spel zijn beloftes nakomt.

Het nieuwe en innovatieve manier van voetbal spelen

Op het gebied van gameplay heeft EA SPORTS FC 24 enkele opwindende nieuwe functies toegevoegd die het spel naar een hoger niveau tillen. De evolutie van de Hypermotion mechanic geeft spelers nog meer controle over hun aanraking en balbeheersing, waardoor elke beweging nauwkeuriger en responsiever aanvoelt. Daarnaast zijn de Player Traits verfijnd in een nieuw systeem genaamd “PlayStyles+”, dit systeem is een gedetailleerd systeem die afleid van het echte werk. Sommige spelers staan bekend dat zij uitzonderlijk goed zijn in voorzetten geven of anderen juist door hun snelheid en behendigheid.

Deze PlayStyles zijn terug te vinden onder iedere speler in de vorm van een gekleurde medaille, des te beter de kleur – des te beter hun prestaties.

Een andere opmerkelijke toevoeging is de ‘Dynamic Tactics’-functie. Dit stelt spelers in staat om tijdens de wedstrijd de tactiek van hun team aan te passen op basis van de situatie op het veld. Of je nu een voorsprong probeert te behouden of een achterstand probeert in te halen, deze functie biedt een nieuw niveau van strategische diepgang.

Ultimate Team is ook weer van de partij

Een aspect dat niet onbesproken kan blijven in de voetbal games en natuurlijk hét verdienmodel van Electronic Arts. EA SPORTS FC 24 brengt ook weer Ultimate Team weer terug, waarin spelers hun droomteam kunnen samenstellen met kaarten van verschillende spelers. Helaas is het hier belangrijk om op te merken dat er nog steeds microtransacties aanwezig zijn. Het mogelijk is om vooruitgang te boeken zonder extra geld uit te geven, toch kan dit voor sommige spelers een punt van zorg zijn.

Natuurlijk is deze game mode het belangrijkste voor de meeste fanatiekelingen onder ons. Dit jaar zijn er een aantal veranderingen toegepast, sommige zijn welkom en de ander roept wat vragen op. Zo zien we bijvoorbeeld terug dat de Position Modifier kaarten weg zijn waardoor je niet meer vast gebonden staat aan één specifieke opstelling. Spelers kunnen verplaatst worden naar andere posities waarbij hun kaartje direct wordt omgetoverd naar een andere positie.

Mannen en vrouwen spelen samen

Voornamelijk in de Ultimate Team mode zien we dit terug maar ook in Clubs (de opvolger van de beruchte Pro Clubs mode). Mannen én vrouwen kunnen nu samen in één team spelen wat een leuke dynamiek brengt tussen de spelers. Zo zul je een aantal spelers op het veld zien spelen die normaal nooit in één wedstrijd zullen staan. Of het nu schouder aan schouder is of juist tegenover elkaar.

Het mengen van de twee geslachten brengt echter een aantal rare game gimmicks met zich mee. De gemiddelde vrouwelijke karakter in EA SPORTS FC 24 is voornamelijk van gemiddelde lengte maar overal goede statistieken. Toch is het raar om te zien dat een kleinere dame een grote beer zoals bijvoorbeeld Erling Haaland met één schouderduw makkelijk van de bal kan zetten en het balbezit kan houden.

Alhoewel dit prima speelt in-game, waardoor je flink aantal aan nieuwe spelers kunt inzetten om je oppositie te breken of een unieker team te maken. Wel breekt het heel erg de realisme en de fun van het spelen of verkrijgen van een specifiek karakter.

Grafische Aspecten

Een van de eerste dingen die opvalt bij EA SPORTS FC 24 is de verbluffende grafische vooruitgang. Spelers zien er nog realistischer uit dan ooit tevoren. De kleinste details, van zweetparels op het voorhoofd tot grasvlekken op de knieën, dragen bij aan een bijna fotorealistische ervaring. De stadions zijn ook indrukwekkender dan ooit, met een ongekende aandacht voor detail die de sfeer van een echt voetbalstadion weergeeft.

Zo zie je bijvoorbeeld dat vrijwel alle menu’s een make-over hebben gekregen. In plaats van een simpele achtergrond zie je nu wat spelers in actie, commentatoren die verslag doen van jouw wedstrijd of fans die zich uitleven in de tribunes. Dit brengt wat meer immersiviteit in het spel naar boven en is het allemaal niet meer zo kaal als te voren.

Samenvatting

Een nieuwe game is het zeker niet maar eerder een oude bekende in een ander jasje. De naam FIFA is overboord maar het is duidelijk te zien en te voelen dat het een nieuwe versie is van de vorige voetbal game. Het is wel jammer dat er niet veel is gewerkt aan echte veranderingen. Naar mijn mening had Electronic Arts deze “reboot” met beide handen aan moeten pakken en de “nieuwe” serie een goede start moeten geven door flink wat te veranderen in het spel en de voetbal genre een nieuw leven in te blazen.