Plotselinge massa ontslag bij Bungie

Bungie, de originele studio achter Halo en Destiny, heeft plotseling een flink aantal bedrijfsleden op straat gezet. Verantwoordelijkheid komt mogelijk van hoger af.

Onlangs is bekend geworden dat Bungie, dé studio achter een aantal bekende series, het personeel dat zij in dienst hebben op straat aan het zetten zijn. Van vrijwel alle posities komen er een flink aantal mensen op straat. Mogelijk komt het besluit van Sony af om geld te besparen op hun studios. Het besluit zorgt momenteel voor veel oproer en onzekerheden bij trouwe fans.

Today is a sad day at Bungie as we say goodbye to colleagues who have all made a significant impact on our studio. What these exceptional individuals have contributed to our games and Bungie culture has been enormous and will continue to be a part of Bungie long into the future. — pete parsons (@pparsons) October 30, 2023

Ook personeel dat al tientallen jaren in dienst is bij het bedrijf staat onverwachts op straat. Recent is er een officiëele post door Bungie op Twitter/X gemaakt en hebben voormalige Bungie medewerkers hun biografie aangepast.

I was laid off from Bungie today – still trying to wrap my head around it. If you know of a need for someone in recruiting, HR, or overall people team positions, let me know. — Dylan (@wenwhatwherewhy) October 30, 2023

De massa ontslag resulteert in een vertraging bij verschillende games en hun toekomst. Zo is al bekend dat het laatste hoofdstuk van Destiny 2, genaamd “The Final Shape” die origineel was gepland voor februari 2024, uitgesteld wordt tot laat juni 2024.

Ook het nieuwe project waar Bungie eerder dit jaar mee kwam aanzetten genaamd “Marathon” zal hoogstwaarschijnlijk pas zijn eerste gameplay laten zien in 2024, een closed alpha/beta pas medio 2025.

Een aantal grote content creators zoals Datto en Sweatcicle, beiden bekend van hun Destiny 2 videos, zijn totaal niet blij en vrezen voor de mogelijke toekomst van het bedrijf en hun fantastische games.

De officiële Destiny 2 sub-reddit staat momenteel bovenaan de Reddit lijst dankzij deze plotselinge verandering. Trouwe fans van de serie zijn oprecht teleurgesteld en boos, zodanig dat sommigen al hun pre-orders van The Final Shape op hebben gezegd.