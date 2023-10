Review: ENDLESS Dungeon

Na lang wachten is ENDLESS Dungeon toch verschenen. Deze luchtige maar uitdagende game staat al een lange tijd op het lijstje van interessante games en wij hebben hem uitbundig gecheckt!

Amplitude Studios en SEGA hebben deze twin-stick shooter na een lange tijd toch uitgebracht. De hele game speelt zich af in het ENDLESS-universum, ook wel bekend van de game Dungeon of the ENDLESS. De unieke mengelmoes van roguelite, tactical action én tower defense maakt het mogelijk dat het spel makkelijk op te pakken is voor jong én oud.

Duik in een verlaten ruimteschip alleen of met vrienden in co-op. Kies de gewenste helden en verdedig jouw kristal tegen ENDLESS waves verschillende types aan monsters.

Helden, turrets, geweren en één kristal

In ENDLESS Dungeon ontdek jij het verlaten ruimteschip met een party aan helden. Uit 8 verschillende helden kun jij een team van maximaal 3 samenstellen, zowel solo als in co-op modus. Ieder held heeft zijn eigen kenmerk en type geweer, zo kun je verschillende teams maken omtrent jouw speelstijl. Een karakter die meer schade uitdeelt heeft bijvoorbeeld minder hitpoints dan een tank karakter, ook zullen de skills van iedere karakter verschillen.

Je kristal-bot verdedig je natuurlijk niet alleen met je party. Binnen de dungeons die jij gaat ontdekken kun jij turrets opbouwen van allerlei soorten. Iedere monster type heeft dan ook zijn eigen weakness en strength, waardoor je goed moet opletten welke turrets je waar in de map gaat bouwen. Ook zijn de turrets blijkbaar upgradebaar door er tegen te meppen met de melee knop, wat ik pas later ondervond.

Specifieke turrets tegen een bepaald type vijand krijg je natuurlijk niet zomaar. Door middel van deuren te openen krijg je resources waarmee jij op bepaalde stations dingen in gang kan zetten. Van het researchen naar nieuwe turrets tot het ontwikkelen van machines om meer resources te krijgen. Hiervan zijn maar een selectief aantal punten per map, dit zijn meestal ook de strategische punten in een map die monsters heel leuk vinden om aan te vallen. Een strategisch brein gaat dit zeker leuk vinden.

Natuurlijk kun je jezelf niet verdedigen met alleen je vuisten, kan wel maar dat maakt het allemaal wat moeilijker. In elke dungeon zitten meerdere kisten die je kunt openen. Van algemene currency waarmee je je heroes kunt upgraden tot nieuwe geweren die je tijdens je dungeon run kunt gebruiken. Net als de turrets die al eerder beschreven zijn, heeft óók ieder wapen een “element” en speelstijl. Pak dus niet zomaar een wapen op zonder te inspecteren waar de huidige vijanden zwak tegen zijn!

Makkelijk maar niet intuïtief

ENDLESS Dungeon is een vrij makkelijk spel om op te pikken. Als je bekend bent met een andere twin-stick top-down shooter dan zal je deze game ook snel onder de knietjes hebben. Echter, het spel laat je soms een beetje te veel los in de eerste keer dat je het spel speelt. Zo krijg je van een aantal items gewoon geen prompt, is de UI niet heel erg “in your face” en het algemene level progression is best moeilijk te snappen.

Het schieten, lopen en rennen van de game spreekt voor zich, net zoals vrijwel iedere ability van een hero karakter. Echter zijn sommige abilities niet helemaal duidelijk wat ze doen wat uiteindelijk kan zorgen voor wat verwarring tijdens je gameplay. Zo zou een echte tutorial van het spel, die niet al te lang zou duren, welkom zijn.

Het progressie systeem is ook een verwarrende boel. Door middel van een map laten zij zien welke verdiepingen van welke sectoren jij hebt ontdekt. Het idee dat je in één oogopslag zou moeten kunnen zien hoe ver je bent met een sector is niet bepaald succesvol uitgevoerd. De verwarring en frustratie slaat toe als je weer een uur hebt verspilt in een dungeon die je schijnbaar al gedaan hebt.

Verdict

ENDLESS Dungeon”biedt een plezierige, uitdagende spelervaring voor zowel bekenden van het soort type spellen als nieuwkomers. Het spel combineert op slimme wijze verschillende genres (roguelite, tactical action en tower defense), waardoor het geschikt is voor een breed publiek, zowel jong als oud.

Spelers hebben de keuze uit een gevarieerde cast van 8 verschillende helden met unieke kenmerken en wapens, waardoor diverse speelstijlen mogelijk zijn. Het strategische element wordt versterkt door de mogelijkheid om turrets te plaatsen en te upgraden, waarbij rekening gehouden wordt met de sterke en zwakke punten van verschillende vijandtypen. Verder biedt het spel genoeg uitdagingen én beloningen door het verzamelen van resources en het openen van kisten voor upgrades en nieuwe wapens.

Niet altijd is de game heel plezant en alleen maar positief. Deze dungeon shooter kan soms verwarrend zijn, doordat belangrijke informatie niet altijd duidelijk wordt gecommuniceerd. Een kortere, effectieve tutorial zou welkom zijn. Sommige abilities van de helden kunnen onduidelijk zijn, wat tot verwarring kan leiden tijdens de gameplay.

Het progressiesysteem en de weergave van ontdekte verdiepingen en sectoren op de kaart kunnen verwarrend zijn en tot frustratie leiden bij spelers die denken dat ze al voltooide content opnieuw spelen.

ENDLESS Dungeon is uitgekomen op 19 oktober 2023 uitgekomen voor PC (Steam), Xbox Series X|S én PlayStation 5.