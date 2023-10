Review: Spider-Man 2

Peter Parker en Miles Morales zijn terug. Dit keer doen ze het samen en hebben ze elkaar hard nodig om de nieuwe gevaren die een iets groter New York teisteren. Met nieuwe krachten en bekende trucjes weten de spinnenmannen het wederom voor elkaar te krijgen om een waanzinnige PlayStation titel klaar te zetten waar nog lang over gesproken gaat worden.

Spider-Man verscheen alweer een aantal jaren geleden en werd geprezen om innovatieve toevoegingen aan de videogame wereld. Een open wereld met een sterk verhaal en een ontzettend gruwelijke manier van traversal waardoor je niet eens wilt fast travelen. Hoe bedenk je zoiets? De feature waarvan je nooit wilt dat deze ontbreekt in een open-wereld titel, was opeens compleet overbodig. Ongekend. Miles Morales, die zich in de strijd mengde rondom de release van de PlayStation 5 wilde vooral laten zien waar de PlayStation 5 tot in staat is, maar bracht ook op zichzelf kleine vernieuwingen en verbeteringen met zich mee op onder andere het combat systeem. Uiteraard stond deze game ook helemaal in het teken van Miles’ Spider-Man die een hele andere vibe afgeeft dan Peter’s Spider-Man. Ongeveer 3 jaar later zijn beide Spider-Men terug in het officiële deel 2 die op bijna ieder vlak verbeterd is ten opzichten van zijn voorgangers.

Be Greater. Together.

Een nieuwe Spider-Man titel van Insomniac Games. Dit maal wisselen Peter Parker en Miles Morales zich af en vullen ze elkaar aan met hun speciale spinnen-krachten. Waar we in het voorgaande deel al zagen dat Miles Morales extra speciale krachten heeft, moest Peter Parker het doen met “slechts” webben en gadgets. Dit maakte na het spelen van Miles Morales ook erg lastig om terug te gaan naar Peter Parker’s moveset in Spider-Man Remastered.

Gelukkig besefte Insomniac Games zich dit ook en is de combat daarom binnen de hele game verbeterd. Zelfs voor Mary Jane, want ook de sluipmissies van Parker’s ware liefde keren terug. Al zijn ze dit keer totaal niet irritant en zijn ze zelfs leuk en goed uitgewerkt. Lekker bezig Insomniac! Naast MJ die wat trucjes rijker is, zijn zowel Peter als Miles sterker in dit deel. Peter heeft de mechanische spinnen-armen tot zijn beschikking, maar krijgt later in het spel symbiote krachten. Miles’ iconische stroomstoten keren terug, maar ook hij krijgt later in het spel nieuwe krachten. Gedurende mijn speelsessie bleef ik pingpongen tussen beide Spider-Men omdat ik op het ene moment Miles fijner vond spelen en op het andere moment vond ik Peter fijner spelen. Dit duurde tot de laatste paar uur waarin ik eigenlijk alleen nog maar als Peter wilde spelen, want de symbiote krachten zijn toch wel heel erg vet gedaan. Mijn enige zorg aan de manier waarop de combat zich heeft ontwikkeld in deze game is het volgende: Hoe ga je hier in godsnaam overheen voor Spider-Man 3?

Ik probeer deze review volledig zonder spoilers te schrijven, maar met zo ontzettend veel Spider-Man universums is het lastig om bij te houden. Daarbij hoop ik dat de symbiote krachten dan ook geen verrassing voor je zijn. Deze waren immers al getoond in een eerder uitgebrachte uitgebreide gameplay video. Daarbij weten we natuurlijk ook dat Venom een grote rol speelt in deze game, maar wil ik daar ook niet te veel woorden aan vuil maken. Want alles wat te maken heeft met het verhaal in deze game is iets wat ik je zelf gun om te ervaren. Wél ga ik je iets vertellen over de structuur van het verhaal en de opbouw, om je een kleine indruk te geven.

Wacht, dit is niet de multiverse?

Spider-Man 2 zit boordevol verhaal en karakter. Dat kan ook niet anders met twee Spider-Men. We weten al dat Kraven er in voorkomt en dat Venom een rol speelt. Maar goed, dan weet je nog niks natuurlijk. Laten we het er op houden dat beide Spider-Men samen moeten werken tegen het kwaad, maar dat die samenwerking op een gegeven moment door een of andere tussenkomst in gevaar komt. Daarbij worden er verschillende verhalen verteld in deze game waarbij we meer figuren uit de Spider-Man werelden tegenkomen in nevenmissies en optionele content. Zo vinden we onder andere spinnenrobotjes die gekleurd zijn in één van de vele Spider-Man soorten. Dit geldt ook voor de vele suits. 64 om precies te zijn waarbij veel suits ook nog vier verschillende soorten stijlen hebben. Suits uit voorgaande delen keren terug, waaronder Peter Parker’s suits uit de films en ook de recente Across the Spider- Verse suit van Miles.

Naast de held uithangen en de wereld redden zijn we ook nog steeds die Friendly Neighbourhood Spider-Man. We hangen dus ook de lokale held uit en zorgen er voor dat iemand op een unieke wijze zijn partner op date vraagt en voeren zelfs een missie uit voor een terugkerend personage uit het eerste deel. Wie zit hier uien te snijden!?

Buiten missies zijn er basissen die we moeten vrijmaken, drones die we moeten volgen, en voeren we projecten uit die de welzijn van de natuur bevorderd. We zijn helden in, maar ook zonder Spider-Man pak. Want we moeten niet vergeten dat we naast Spider-Men, ook nog Miles en Peter zijn. Want ook als we niet in een superhelden kostuum zitten gaat het verhaal verder met complexe relaties die kort in beeld verschijnen, maar ook snel weer uit het beeld verdwijnen.

Omdat Spider-Man 2 zo ontzettend vol zit met enorm veel verhalen en personages krijgen veel van deze personages ook niet de schermtijd die ze verdienen. Veel relaties worden niet diep inhoudelijk verkend en waar je verwacht een nieuwe arc in te gaan, ben je er binnen no-time ook weer uit. Dit is zonde, want deze game heeft zo’n mooie personages en zet zo’n ontzettend mooie wereld in elkaar waar enorm veel ruimte is voor diepgaande verhalen, maar zelfs in de rode draad van de game mis ik diepgang. Zelfs op de momenten waar de diepgang moet zijn is er onvoldoende emotionele connectie om de daaropvolgende sleutelmomenten in het verhaal me echt te laten raken. Het scheelt dat ik al heel wat andere Spider-Man media geconsumeerd heb over de jaren heen die me meer beeld geven bij personen en de relaties die ze hebben met elkaar.

Bring me more Pictures of Spider-Man!

We weten allemaal dat Peter-Parker fotorapportages verzorgde voor de Daily Bugle en laten we nou net die baan overnemen in Spider-Man 2 via de verslavende Photo Mode. Waar we als Spider-Man zelf een camera hebben voor foto’s van iconische locaties, hebben we zelf ook de beschikking om foto’s te nemen van onze actiemomenten. Verschillende filters en camera-mogelijkheden zorgen ervoor dat je de meest toffe foto’s kunt schieten van je actiehelden of schurken tot het moment waarop mijn achtergrond van mijn telefoon nu een zelfgenomen screenshot is. Een permanente herinnering aan deze geweldige game die ik altijd bij me draag in mijn broekzak.

Presentatie

Spider-Man 2 ziet er prima uit op de PlayStation 5. Insomniac Games presenteert ons een naadloze wereld waarin fast-travelen binnen een seconde gebeurt terwijl je het niet in de gaten hebt. Daarbij moet ik eigenlijk weer bekennen dat ik deze feature nauwelijks gebruik door het therapeutische effect van het rond slingeren. En alhoewel het grafisch dik in orde is, valt er over de performance nog wel wat te zeggen. Dit is kort gezegd niet wat we gewend zijn van PlayStation titels. Alhoewel het niets game-brekend is, zitten er nog best wel wat bugs en glitches in de game en is mijn game ook 2 keer gecrashed.

Wanneer alles goed werkt, werkt het ook echt heel goed en speelt de game zelfs in de Quality Mode met VRR echt heel erg soepel en ziet het er ongelofelijk mooi uit op mijn OLED tv. Het helpt dan ook enorm dat Spider-Man 2 echt een hele bioscoopervaring geeft met ontzettend toffe actie scenes en tussenfilmpjes die goed passen bij de gameplay met naadloze transities.

Ook op het gebied van haptische feedback en adaptieve triggers blaast deze titel alle voorgaande implementaties omver. Het is een hele ervaring om deze titel te spelen met je Dualsense controller tot op het moment waarop het lijkt alsof je het voorwerp uit de game daadwerkelijk in je hand hebt. Zo speel je een side missie met een graffiti bus waarbij ik letterlijk even twijfelde of er geen echte graffiti bus in mijn controller zat verstopt.

Verdict

Spider-Man 2 is een must-have voor alle PlayStation 5 spelers. Het is het beste werk wat Insomniac Games tot nu toe heeft geleverd en veruit de beste superhelden game die ik ooit hebt gespeeld met misschien wel de beste versies van de personages in dit medium. De game is aan de kortere kant en binnen 30 uur heb je alles gezien wat de game te bieden heeft. Dat is geen minpunt, want voor mij voelde het bijna perfect. Al had ik gehoopt dat er wat extra tijd werd vrijgemaakt om wat dieper in te gaan op enkele relaties. Verder weet je precies wat je mag verwachten als je voorgaande Spidey games hebt gespeeld van Insomniac en is eigenlijk alles verbeterd met de nadruk op een extra verfijnd combat systeem.

Na het spelen van Spider-Man 2 kunnen we niet wachten om te zien wat Insomniac aan het brouwen is voor Wolverine en kunnen we ook echt niet wachten om aan de slag te gaan met toekomstige DLC voor Spider-Man 2 en uiteraard hopelijk zelfs een deel 3.