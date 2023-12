Epic Games CEO Tim Sweeney over Fortnite op Steam Deck

Epic Games CEO Tim Sweeney reageert op de vraag die iedereen al maandenlang stelt: Waarom is er nog steeds geen officiële ondersteuning voor Fortnite op Steam Deck? Epic baas reageert met een zeer smakeloos antwoord.

“If only we had a few more programmers”, reageert Epic Games CEO Tim Sweeney op de vraag, nadat hij zo’n 900 werknemers heeft ontslagen. Sweeney vervolgt zijn verhaal “It’s the Linux problem. I love the Steam Deck hardware. Valve has done an amazing job there; I wish they would get to tens of millions of users, at which point it would actually make sense to support it.”

Op dit moment lijkt Epic dus niet bezig te zijn met een Steam Deck versie voor Fortnite. Geziens Epic relatie met andere winkelketens en het (eerlijk) verdelen van de omzet die wordt vergaard via de platformen is dit dan ook geen vreemde vertoning. Wat wél een vreemde vertoning is, is de toon waarmee Tim Sweeney de vraag beantwoordt. Epic Games heeft na de zomer bijna 900 mensen op straat gezet, die few more programmers, zijn nu dus op zoek naar ander werk.

Voorlopig dus geen Fortnite op de Steam Deck? Speel jij nog dagelijks de Multiverse Battle Royale van Epic Games en zie je deze graag verschijnen op de Switch? Laat het ons vooral weten!