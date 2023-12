Review: Pokémon Scarlet & Violet: The indigo disk

Sinds 14 december kunnen we aan de slag met het tweede deel van de Pokémon DLC. The indigo Disk brengt ons naar een nieuwe regio waarin we, als uitwisselingsstudent van de Blueberry academy, nieuwe uitdagingen tegenmoet gaan, maar ook oude bekenden tegenkomen. Met een nieuwe dex, een hoop nieuwe Pokémon en toegang tot legendary Pokémon belooft dit veel.

We kunnen het kort en beknopt houden. The Indigo Disk is een must-buy voor elke Pokémon fan. Waarom?

Story

In het verhaal komen we wat oude bekenden tegen. De character development is hier geweldig. Daarbij komen er een aantal twists voor die broodnodig, maar dan toch onverwacht zijn. Het verhaal van de Indigo Disk DLC is dan ook vele malen beter dan die van het eerste deel van de DLC.

Spelers beginnen als uitwisselingsstudent van de Blueberry Academy en bevinden zich in een gebied genaamd Terrarium. Zoals de naam doet vermoeden, is Terrarium een grote bol waarin vier verschillende biomes bestaan. Je kunt deze later in het verhaal uitbreiden om meer verschillende Pokémon tegen te komen. Een mooie bonus van deze biomes is dat we hierin remixes van oude soundtracks tegenkomen.

Daarnaast heeft de champion Kieran, een bekende van het eerste deel van de DLC, een indrukwekkend team dat hem een uitdagende tegenstander maakt. Ook de Blueberry league tegenstanders zijn enorm sterk. Later in de DLC krijg je de mogelijkheid om gym leaders en andere tegenstanders opnieuw uit de dagen met bijgewerkte teams. Zo worden bepaalde trainers die voorheen niet veel voorstelden plots volwaardige tegenstanders.

De gevechten in The Indigo Disk zijn allemaal double battles. Dit voegt een hele nieuwe dimensie toe gezien er nu veel meer combinaties mogelijk zijn.

Helaas is het verdere verloop van de story niet enorm indrukwekkend. We gaan natuurlijk achter een nieuwe legendary Pokémon aan die een beetje de eindbaas van de terastalize mechanic lijkt te zijn. We kunnen langzaam aan hele boxen vullen met legendary Pokémon.

Biomes

Wie een fan is van Pokémon, en dan specifiek van gen 5, zal dolgelukkig zijn. Blueberry Academy, dat in Unova ligt (hoor ik daar: Unova remakes??) introduceert verschillende biomes. De biomes zorgen voor een enorm aanbod van Pokémon. Deze komen allemaal op een vrij hoog level (rond de level 70) voor. Gelukkig krijg je al snel een bonus voor de crirical catch rate waardoor Pokémon toch redelijk makkelijk te vangen blijven.

Dit geeft veel kans om te jagen op de Pokémon die je misschien nog niet had, maar geeft ook veel gelegenheid om doelgericht op shinies te gaan jagen. De outbreaks helpen hier nogmaals enorm bij. Daarbij komt dan nu de feature van de “gouden”outbreaks met een verhoogde shiny kans. Het duurde voor mij niet lang en ik eindigde mijn eerste dag met een shiny exeggutor, Galarian slowpoke, litwick en milcery.

Je komt hier weer meer dan honderd nieuwe Pokémon tegen. Natuurlijk kunnen we nóg meer nieuwe Pokémon verwachten in de raids.

Nieuwe features

The Indigo Disk voegt een aantal nieuwe features toe aan gen 9. Misschien wel de meest spannende is de Synchro Machine, die je in staat stelt om als je favoriete Pokémon te spelen. Een gimmicky toevoeging die snel aan charme inlevert maar toch ontzettend leuk is.

Misschien wel de beste toevoeging: vliegen.

Wie Scarlet en Violet veel heeft gespeeld zal waarschijnlijk vaak gefrustreerd zijn geweest over de manier waarop het vliegen inelkaar steekt. Na een bepaalde afstand besluit de game dat het wel genoeg is geweest, en maak je een duikvlucht richting de grond. Ontzettend vervelend. Gelukkig kunnen we nu dan ook echt vliegen. Na het unlocken van de ability druk je op de linker control stick om vervolgend eindeloos door de lucht te kunnen vliegen. Dit maakt het makkelijk om bepaalde Pokémon te zoeken. Je hoeft zo niet steeds wilde Pokémon op de grond uit de weg.

Het grootste deel van de nieuwe content draait om de Blueberry Quests die spottend BBqs worden genoemd. Deze leveren Blueberry points op. De opgaven die je moet voltooien om deze punten te krijgen zijn zelden diepgaand en lijken een beetje op de gemiddelde daily quest. Dit maakt de game helaas een beetje grindy. Gelukkig kun je postgame veel doen met deze punten en maakt het de grind zeker de moeite waard.

Natuurlijk krijgen we naast nieuwe features ook een aantal nieuwe Pokémon.

Ten eerste Terapagos, de flagship legendary die verantwoordelijk lijkt te voor de spectral terrastal mechanic. Terapagos heeft 3 verschillende vormen en natuurlijk een signature move. Daarnaast krijgt Dipplin, de evolutie van Applin een nieuwe stage evolutie. Hydrapple is, zoals de naam doet vermoeden, een hydra achtige appel pokemon. Je krijgt Hydrapple door Dipplin Dragon cheer te leren en een level te laten groeien. Door een metal alloy te gebruiken kun je Duraladon evolueren naar Archuladon. Deze behoud het steel/dragon dual type.

Tenslotte krijgen we een aantal version exclusive paradox pokemon. In Scarlet komen we Raging Bolt en Gouging Fire tegen. Dit zijn designs gebaseerd op Raikou en Entei. In Violet komen we Iron crown en Iron boulder tegen. Deze zijn gebaseerd op Cobalion en Terakkion. Je kan deze Pokémon vangen wanneer je 200 Pokémon aan je Blueberry dex hebt toegevoegd.

Verdict

The Indigo Disk is een geweldige DLC die eigenlijk alles doet wat we redelijkerwijs mogen verwachten van een Pokémon DLC. Nieuwe mechanics, nieuwe Pokémon en natuurlijk een nieuw verhaal. Helaas blijven de performance issues wel bestaan. Het duurt soms lang om menus te sluiten, de bergachtige terreinen zorgden er soms voor dat mijn character vast kwam te zitten in een falling animation en de framerate drops zijn zo nu en dan weer dramatisch. Wie Pokémon speelt voor de graphics en performance moet dan ook even goed nadenken waar hij mee bezig is. Dat maakt echter niet dat we hier zomaar voorbij kijken. Hopelijk pakken toekomstige patches deze performance issues aan.

De nieuwe Pokémon zijn goede nieuwe toevoegingen en het aanbod van wilde Pokémon in de terrarium biomes maken het voltooien van een live dex weer een stukje makkelijk. De connectivity met Pokémon home helpt daar enorm bij.

Al met al gaan de nieuwe toevoegingen hand in hand met een stukje nostalgie en heb ik enorm kunnen genieten van de DLC. Ik heb er 3 dagen over gedaan om het geheel uit te spelen. Pokémon Home heeft daarbij wel geholpen om de dex te voltooien.