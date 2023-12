Ook in 2025 krijgen we vermoedelijk een Black Ops game

Terwijl Seizoen 1 net pas is begonnen in Call of Duty Modern Warfare III, gaan de geruchten rondom Call of Duty 2024 en zelfs Call of Duty 2025 al rond. Beide jaren zouden we een nieuwe Black Ops titel moeten krijgen. Maar hoe zit dat dan?

Call of Duty 2024 gaat rond onder de werknaam Call of Duty Black Ops Gulf War. Het zou een vervolg moeten zijn op Call of Duty Black Ops Cold War en speelt zich, zoals de naam al zegt, zich af tijdens de Golf Oorlog. Deze titel ligt uiteraard weer in handen van Treyarch. De eerste keer dat een Call of Duty studio 4 jaar lang over een game heeft gedaan. Kleine kanttekening wel: Treyarch heeft sinds de release van Cold War niet stil gezeten. Onder andere de Zombies mode in Vanguard en Modern Warfare III zijn ontwikkeld door Treyarch. Dus ja, op papier 4 jaar, in werkelijkheid, iets genuanceerder.

Call of Duty 2025

Alhoewel we nog 2 jaar moeten wachten op Call of Duty 2025 lijkt ook de game van dat jaar een Black Ops game te worden. Het wordt een losjes vervolg op Black Ops 2 in een near-futuristische setting die zich afspeelt in 2030. Voor deze game staan gloednieuwe multiplayer maps op de planning, maar ook opgepoetste maps van Black Ops 2. Een klein beetje wat we zien met Modern Warfare III dus. Volgens de planning zou deze game in handen liggen van Infinity Ward, maar het zou kunnen dat ook deze game een soort “overbruggingsjaar-titel” moet worden a la Modern Warfare III.

Recentelijk is Activision onderdeel geworden van Microsoft. Microsoft en Activision onderzoeken samen of ze de jaarlijkse cycli uit Call of Duty kunnen “slopen”. Waar Modern Warfare III oorspronkelijk werd ontwikkeld als een DLC voor Modern Warfare II, werd het toch een eigen titel. Alhoewel we allemaal wel proeven dat het net zo goed een DLC had kunnen zijn. Gaan we dus over op tussenjaren in die vorm van halve vervolgen op bestaande titels met gerecyclede content?