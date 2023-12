Review: AOC AG276QZD

Onze grote vrienden bij AOC hebben ons de mogelijkheid gegeven om de AOC AG265QZD te checken. Niet zomaar een monitor maar een OLED-gaming monitor. Beleef games op een nieuwe manier en zie detail als nooit te voren.

Daar zijn we weer, een nieuwe review mogelijk gemaakt door onze vrienden bij AOC. Dit keer hebben we de nieuwe OLED-display de AG276QZD onder de loep genomen en deze stelt voor de echte gamer niet teleur.

Wat brengt deze monitor aan tafel?

Deze keivette OLED-gaming monitor is wel degelijk verschillend ten opzichte van een gemiddelde monitor. Één van de eerste dingen die je zult tegenkomen is zijn prijskaartje; dit paneel is verkrijgbaar voor €999 bij verschillende verkooppunten. Een flinke som aan geld, maar wat brengt deze nou daadwerkelijk met zich mee?

De AOC AG265QDZ is een 26,5 inch (63,7 centimeter) monitor uitgerust met een OLED-paneel. Met een keischerpe QHD resolutie van 2560×1440 pixels, een zeer vlotte 0,01 miliseconde vertraging én een maximale verversingsnelheid van 240Hz is dit dé ultieme monitor om te gamen. Ook bevat de monitor voor deze prijs uiteraard NVIDIA G-SYNC en de mogelijkheid tot FreeSync, zo blijf jij gamen op een vloeiende ervaring zonder screentearing.

De monitor hanteert de industriestandaard 16:9 ratio aan beeldschermformaat, dit betekent dat het een normale resolutie bevat en niet heel veel meer zal innemen dan de monitor die je potentiëel nu gebruikt. Het paneel is zelf heel plat, vrij normaal voor een OLED-paneel, maar heeft in het midden toch wel een kleine bult waar alle hoofdcomponenten zitten.

Zo zien we de volgende aansluitingen:

2 x HDMI 2.0

2 x DisplayPort 1.4

USB-Hub met 2 x USB 3.2 aansluitingen

3.5mm output voor hoofdtelefoons

Net zoals alle andere AOC monitoren bevat deze ook weer een bijgeleverde poot in de doos die nogal veel ruimte in beslag neemt. Zelf heb ik deze dan ook weer gebruikt via mijn multi-monitor stand dankzij de VESA-mount mogelijkheden. De VESA-mount bevestigen was echter niet heel duidelijk aangegeven en had een gevoel alsof ik het scherm aan het slopen was. Na een aantal YouTube video’s te hebben bekeken, zag ik dat ik toch de juiste manier had gevonden.

Impressie en prestatie

Met onze vorige monitors die wij getest hebben (CQ32G2SE/BK en de AG405UXC) merkte ik dat bij deze monitoren ghosting aanwezig was. Mocht je niet weten wat ghosting is, dit is een soort “motion blur” die niet uit te schakelen valt. Omdat de AOC AG276QZD gemarket wordt als een echte gaming monitor, heb ik natuurlijk als de ghosting getest. Zo zagen we bij de bekende UFO-test totaal geen ghosting, ook in-game bij verschillende situatie’s en belichtingen was dit gedrag nergens te bekennen.

Natuurlijk was ik ook direct onder de indruk omtrent de vertraging wat deze monitor vrijwel elimineert. Door de 0.01 tot maximaal 0.03 miliseconden vertraging kun jij de competitive edge hebben op jouw tegenstander. Reageer net die paar miliseconden sneller op situaties in je favoriete competitive games zoals Rocket League, Valorant of League of Legends. Ook door de afwezigheid van de vertraging is deze monitor een uitstekende keus om bijvoorbeeld te monteren op je simracing rig. Ook dankzij de kleuren en contrasten kun jij je nog meer immersen in je favoriete game of simracer.

Dit paneel presteert ook lekker met je favoriete gaming console alleen helaas niet in een 4K-resolutie. Zo zien we een maximale output van 1440p bij 120Hz voor je gaming consoles, ook hier zit is de vertraging bijna nergens te bekennen. Mocht er enige beeld vertraging zijn dan komt dit vanuit de console en niet vanuit het display.

Waar deze monitor daadwerkelijk in uitblinkt, is wel echt het gaming gedrag. Zelf vind ik de monitor iets meer gericht naar singleplayer games die veel immersiviteit bevatten. Omdat het een OLED-paneel is zijn alle zwartwaardes goed te zien en kun je onderscheid maken in bijvoorbeeld schaduwen of donkere gebieden. Ook in overbelichte situaties vond ik het paneel uitstekend presteren en zag ik ook meer detail dan ik ooit had gezien in verschillende games zoals Destiny 2 en The Last of Us.

Niet alles is wonderschoon

Laten we even op aarde blijven en een kijkje nemen naar de punten die het paneel minder goed doet. Het zijn er niet veel maar toch zijn er een aantal puntjes om op te merken, vooral bij een prijskaart van €999,-

Allereerst is het OLED-paneel zeer zuiver en scherp in veel scenario’s, waar het echter niet doet uitblinken is bij tekst. Verschillende lettertypen die nogal vaak voorkomen binnen Windows of op websites kunnen soms een soort waas met zich meebrengen. Om het makkelijk te maken, de letters kunnen niet scherp zijn zoals je het normaal gewend bent. Dit probleem doet zich meer voor als er een verschillende combinatie aan licht, kleur en lettertype gebruikt worden.

Dit viel mij voornamelijk op bij het spelen van games waarbij menu navigatie een ding is, zoals Fortnite. Omdat de game nogal flets is van zichzelf en veel thumbnails gebruikt om te navigeren welke game mode je zoekt, kan het zijn dat je hier soms onduidelijke tekst tegen kan komen op deze monitor. Het bijstellen van de instellingen helpt helaas niet.

Ook is het scherm niet heel optimaal bij het bewerken van video of foto. Bij het bewerken van verschillende mediatypen zag ik ook iets opmerkelijks omtrent de kleuren en de helderheid van de monitor. Zodra er een aantal prominente kleuren aanwezig waren op het scherm zoals geel en blauw werden andere kleuren gedimt. Eerst dacht ik dat mijn ogen mij aan het foppen waren maar een aantal kennissen zagen hetzelfde bij het zien van deze monitor. Tijdens het gamen heb je er niet veel last van maar het zal wel een obstakel zijn mocht je de AG276QZD gebruiken voor content creation.

Het laatste puntje gaat om de built-in UI van het scherm zelf. Deze navigeert prima en is verder niet heel speciaal… totdat we bij de functie “Pixel Refresh” komen. Omdat het een OLED-paneel is, heeft deze monitor een ingebouwde “burn-in protection” om te voorkomen dat pixels beschadigd raken. Na vier uur de monitor gebruikt te hebben, geeft de monitor automatisch een pop-up dat de beveiligingsmethode moet worden ingeschakeld.

Volgens de procedure zou de monitor aanblijven maar een zwart scherm projecteren voor pakweg 10 minuten, hierbij zou in de achtergrond het daadwerkelijke proces ingang gezet moeten worden. Na de 10 minuten zou het scherm uit moeten gaan en kan deze kort erna weer gebruikt worden. Het probleem ligt echter bij het automatische proces zelf, zo blijft de monitor makkelijk uren hangen in het “Pixel Refresh” proces en reageert die niet meer. Hierbij heb ik hem handmatig moeten uitzetten, soms zelfs de stroomkabel eruit moeten halen, om enige reactie te krijgen van de monitor.

Na het opnieuw aanzetten/aansluiten van de monitor, geeft deze direct aan dat de monitor al langer dan 4 uur is ingeschakeld en het “Pixel Refresh” proces opnieuw gedaan moet worden. Heel erg frustrerend.

Is de monitor het geld waard?

Voor alle fanatieke gamers is deze monitor zeker het geld waard, dat is ook zeer zeker terug te zien in de interne componenten. Dankzij het OLED-paneel gepaard met de NVIDIA G-SYNC functie waarmee deze monitor is uitgerust behoudt je alle details in jouw game en blijft deze soepel lopen, in welke situatie dan ook. Ook voor de competitieve gamer is dit een uitstekende keus dankzij de lage vertraging én de hoge verversingsnelheid van 240Hz.

Voor content creators en recreatievelingen is dit paneel niet aan te raden. Zo kunnen teksten vaker onduidelijk worden, is er een mogelijkheid tot het beschadigen van de pixels bij het te lang weergeven van dezelfde items zoals een taakbalk of iets dergelijks. Ook heeft de monitor soms last van automatische dimbaarheid bij het weergeven van grote oppervlaktes aan specifieke kleuren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld fouten maken bij het verwerken van content zoals video of foto’s.

De AOC AG276QZD is bij meerdere verkooppunten te verkrijgen voor een prijs van €999,-