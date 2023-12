Review: Call of Duty: Modern Warfare III (Multiplayer)

Alhoewel het tegenwoordig moeilijk te volgen is met alle hergebruikte titels en subtitels die Call of Duty hanteert, is het toch weer tijd voor een nieuwe, soort van dan. Wij hebben een aardige tijd gestoken in het spelen van de Multiplayer en Zombie game modi en willen jullie meenemen in dit deel!

Modern Warfare III brengt oude Modern Warfare II maps terug in deze reboot, of wat het ook moge zijn. Desalniettemin was dat een nieuwtje waar veel fans blij over waren. Daarbij gaat Zombies nu naar een open world concept en worden wapens een mix van MWII en MWIII. Laten we een kijkje nemen naar de plus-/ en minpunten!

Maak geheugen vrij…

Is de eerste melding die ik kreeg toen de 185GB Modern Warfare III update kwam, bovenop Warzone en Modern Warfare II. In totaliteit neemt Call of Duty zo’n 580GB in beslag. Dan denk je; verwijder de campaign gewoon? Ja, maar zodra ik de game daarna opstart, begint die ook weer te downloaden. Dit was in ieder geval frustrerend, want buiten Spider-Man 2 paste dus alleen nog Call of Duty erop. Dan kan je alweer denken: Verwijder MW2 dan? Ja, dat gaat dus niet wanneer je MW3 of Warzone wilt spelen. In ieder geval een wazige bedoeling. Daarbij maakt de COD Lobby dingen niet per direct makkelijker. Op de Xbox Series wisselt hij bij het spelen van Warzone naar het MW2 menu, dat is op zichzelf niet zo vervelend. Op PC is die issue echter een stuk vervelender, want je zou verwachten dat je vanuit de lobby gelijk door kan, maar hij start de hele client weer opnieuw op. Je kan dus wel zeggen dat dit proces al niet heel soepel verloopt.

Oude maps, nieuw jasje

De multiplayer in MW3 bestaat uit een boel oude elementen in een nieuw jasje en de grootste hierin, dat zijn de maps. Alle oude MW2 maps zijn nu terug in MW3. In een latere update komen ook de nieuwe MW2 maps terug naar MW3. Jeetje, echt verwarrend om dit uit te leggen. Maar goed, het spelen van maps als Afghan, Estate en Derail voelde in het begin lekker nostalgisch. De maps zijn dan ook aardig goed overgebracht naar dit nieuwe deel. Echter merk je wel dat met de movement en gunplay van MW3, dat die oude maps niet echt een sterke synergie hebben met hoe de game zelf speelt. Ik hoop daarbij ook dat er wat meer nieuwe maps in de toekomst gaan zien, maps die beter inspelen op de gameplay van nu.

Guns & gameplay

De gameplay en guns van MW3 zijn wat minder hinderlijk. Sterker nog, dit is het aspect waardoor ik weken lang elke dag mezelf martel om deze game te spelen. Het speelt gewoon enorm lekker weg en alle nieuwe wapens zijn ook goede toevoegingen. Een van de redenen dat deze review iets later kwam, is voornamelijk omdat de balans tussen de MW2 en MW3 wapens ver van aanwezig was. Nu, na een aantal updates, is dit voor een groot deel rechtgetrokken. Behalve mensen die de Striker voorheen fijn vonden spelen, die schieten nu met erwten. Daarbij is de movement ook een goede mix tussen boots-on-the-ground en de ietwat vrijere movement. Je merkt dat iedere COD een stapje dichter bij die perfectie in movement komt.

SBMM

Skill Based Match Making. Dit zijn 4 woorden die niemand graag hoort. Ga je 2 potjes lekker? Jammer dan, vanaf nu niet meer. SBMM kan goed zijn, wanneer het goed toe wordt gepast, en niet gebaseerd wordt op een momentopname. Dit is de grootste boosdoener wanneer het aankomt op mijn geduld. Daarbij voelt het ook alsof damage en health aangepast worden hierop. Maar goed, dit is al een probleem dat meerdere COD titels aan de gang is en het lijkt ook niet snel te gaan veranderen.

Zombies

Zombies, een game mode die we als tieners altijd kapot speelde. Muziek van Avenged Sevenfold, samen met je vrienden ramen barricaderen, Cola drinken en ga zo maar door. Zombies, dat is waar menig fan naar uit kan kijken. Dat ging ditmaal ietwat anders. Geen gevechten meer om wie welke deuren open gaat maken. Kennen jullie DMZ nog? Goedzo, gooi daar wat zombies in, een Pack-a-Punch en leuke objectives en je komt een heel eind.

Je hebt verschillende zones met meerdere levels, verzamel genoeg perks en gear om die moeilijkere zones te trotseren. Dit kan je doen door verscheidene objectives binnen de map te vinden en bewerkstelligen. In het begin was ik hinderlijk sceptisch over deze mode. Het voelde lui, dat doet het eigenlijk nog steeds. Maar, hoe meer je het speelt, hoe leuker het eigenlijk wordt. Het komt echt niet in de buurt van wat het ooit geweest is en ik had veel meer verwacht van een open wereld zombies. Maar, ik vermaak me prima met wat er nu al staat en kijk wel uit naar hoe het gaat verbeteren!

Xbox Series S performance

Alhoewel ik alle intenties heb om de game te blijven spelen op mijn Playstation 5, heb ik de game ook gespeeld op de Xbox Series S. Alhoewel de game op zichzelf prima speelt, merk je in zowel multiplayer als zombies dat de Xbox Series S aardig wat moeite heeft met de game. Hopelijk wordt dit met een aantal updates wat strakker getrokken. Maar, momenteel is het erg frustrerend hoe vaak ik mis schiet omdat mijn game bevriest voor een seconde of omdat er ineens framedrops zijn zonder enige reden.

Verdict

Call of Duty: Modern Warfare III doet wat iedere COD van de afgelopen 6 jaar met mij doet. Ik haat wat het is, ik hou van hoe het speelt. Iedere dag zeuren hoe kwalitatief uitermate teleurstellende de game eigenlijk is, hoe lui de game gemaakt is. Maar, aan het einde van je werkdag toch de Xbox aanslingeren en Call of Duty opstarten.

Zou ik de game aanraden aan iedereen? Nee, zeker niet. Zijn er andere alternatieven op dit moment? Niet echt. Is het nog steeds een verdomd leuke shooter om te spelen? Ook niet echt.. Maar, het is en blijft Call of Duty. Dus, hoe moeilijk het ook is om de game aan te raden vanuit mijn perspectief als reviewer, hoe makkelijk het ook voor mij is de game wel aan te raden als iemand die graag shooters speelt.