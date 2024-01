Halo seizoen 2 toont nieuwe trailer

Halo seizoen 2 komt er aan en Paramount heeft een nieuwe trailer getoond voor de serie!

In het streaming landschap van tegenwoordig is een ontzettende zee aan content de laatste jaren. Ook is er een opmars te zien aan gaming gerelateerde tv media! Halo is hier een goed voorbeeld van en Paramount heeft een nieuwe trailer getoond van Halo seizoen 2.

In de trailer zien we natuurlijk Master Chief welk centraal staat in deze iconische game reeks. Er dreigt een oorlog te ontstaan en het is aan Master Chief om dit tegen te gaan. Aan de trailer te zien is de scoop van het seizoen weer enorm groot en word de inzet alleen nog maar groter. Ook zie je een paar wapens terug welke je kan herinneren aan jouw tijd in de game.

In het nieuwe seizoen zullen we ook weer Pablo Schreider zien terugkeren als Master Chief. Als we de trailer bekijken gaan wij er van uit dat er nog meer karakters terug gaan keren in het nieuwe seizoen van de serie gebaseerd op Microsoft haar game.

Het nieuwe seizoen van Halo is te zien vanaf 8 februari op Skyshowtime in Nederland! Ga jij hem kijken?