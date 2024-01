the Last of Us cast breidt zich uit!

HBO heeft het op zich genomen om de game the Last of US naar een tv format te brengen. Dit lijkt met het eerste seizoen goed te zijn gelukt. Nu mogen we meer delen over the Last of Us cast van seizoen 2!

Langzaam maar zeker komen er steeds meer details naar buiten over het nieuwe seizoen van the Last of Us. Met vandaag een hoop nieuwe acteurs die we aan de casting mogen toevoegen. Dina, Abby en Jesse hebben nu acteurs gekregen en daarmee breidt the Last of Us cast zich langzaam uit!

Abby

Een belangrijk personage in seizoen 2 gaat natuurlijk Abby zijn. Om redenen die we in dit artikel nog niet willen gaan bespreken staat het karakter centraal in de tweede game van Naughty Dog. Deze rol gaat gespeeld worden door Kaitlyn Dever!

Dina

Dan gaan we door naar het volgende personage, Dina! Als fan heb je misschien al even een glimps opgevangen van dit karakter in seizoen 1 maar in seizoen 2 gaat de rol gespeeld worden door Isabela Merced

Jesse

En als laatst hebben we dan de trouwe compagnon van de tweede game genaamd Jesse. Dit personage gaat tot leven worden gewekt door Young Mazino!

Er zijn nog geen datums bekend voor het volgende seizoen maar het lijkt er op nu de casting langzaam binnen druppelt dat er snel gewerkt kan worden aan het filmen van het tweede seizoen. Het is bekend dat, in tegenstelling tot de eerste game, de tweede game meerdere tv seizoenen gaat krijgen om het verhaal te voltooien. Dit betekend dus ook dat de komende castings misschien een hint kunnen geven hoeveel content het nieuwe seizoen van the Last of Us gaat krijgen.

The Last of Us seizoen 2 heeft nog geen releasedatum. Wanneer deze bekend is kun jij dit natuurlijk gelijk op onze website lezen. Heb jij ook al zo zin in het nieuwe seizoen van deze HBO Max serie?