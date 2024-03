STALKER Legends of the Zone Trilogy komt naar consoles

Legendes zeggen dat de S.T.A.L.K.E.R. trilogie naar de consoles komen. En met de legendes bedoelen we enkele Japanse retailer wiens embargo misschien iets te vroeg verlopen is. Vermoedelijk verschijnt de trilogie op 27 of 28 juni via de (digitale) winkelketens op Xbox en PlayStation. Een officiële aankondiging is aanstaande.

Vandaag is de Xbox Partner Showcase. Nét vóór deze showcase lekt een trilogie van de originele STALKER uit via enkele Japanse verkopers. Foutje gemaakt met het omzetten van de tijden? Maar goed. De originele STALKER games verschenen enkel op PC en zijn vanaf de vroege zomer hoogstwaarschijnlijk speelbaar op Xbox en PlayStation. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de komst van STALKER 2, die niet langer op zich laat wachten en verschijnt voor PC en Xbox Series X|S op 5 september 2024. De game is ook direct speelbaar via Game Pass op Xbox en PC.

Tot het moment daar is, mag je dus even opwarmen met de trilogie van de eerste game. Deze bestaan uit de volgende drie STALKER titels: Shadow of Chernobyl, Clear Sky en Call of Pripyat. Vooralsnog zijn deze shooters enkel speelbaar via PC en kun je ze bijvoorbeeld kopen via Steam.

Wil je het moment van de officiële aankondiging (naar verwachting) niet missen? Volg vanavond dan om 19:00 de Xbox Partner Showcase via Xbox op Youtube. Voor jouw gemak, hebben we de link en de video hierbeneden geplakt.