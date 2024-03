Terugblik: Dragon’s Dogma Dark Arisen

Met de release van Dragon’s Dogma 2 deze week leek het mij een geschikte tijd om even een blik te werpen op zijn voorganger. Zoals jullie wellicht al weten is Dragon’s Dogma een echte sleeper hit uit het jaar 2012 en vergaarde een hechte cult following. Na vijf jaar stilte kwam Capcom met de uitbreiding genaamd Dark Arisen. Dit zorgde voor nog meer populariteit en was vooral een hit Japan en China. Bij het westen was het echter niet een geweldig succes in het begin, echter na verloop van tijd…. Dragon’s Dogma 2! Let’s go!

Als iemand Dragon’s Dogma opbrengt word ik misschien een tikkeltje te enthousiast als het gaat om dit voor mij veel gewilde vervolg, maar zijn juist wel deze gevoelens die ik hoop met jullie de lezers te delen. Dus hopelijk weet ik dit goed te beschrijven, zodat ik jullie samen met mij mee op reis kan nemen op dit geweldig avontuur.

Van visser naar Monster jager extraordinair

Wat mij echt bijstaat van Dragon’s Dogma is dat het alles biedt wat je wil in een rollenspel: karakterontwikkeling en partysamenstelling die volledig in jouw handen liggen, een grote hoeveelheid bewapening, uitdagende vijanden, responsieve real-time combat, tientallen uren spelplezier en een New Game Plus mode om alles nog een keer te beleven.

Het verhaal begint in een klein vissersdorpje. Iedereen leidt een simpel leven. Plots verschijnt een draak op het strand bij het dorp. Soldaten vluchten maar jij pakt een gevallen zwaard en daagt het enorme beest uit. Het is een van de vele gevechten die je verliest, maar de enige waar het de bedoeling is. De draak steelt je hart en zegt dat, als je het terug wilt, je hem moet opzoeken. Het is de enige manier meester te zijn over je eigen leven. Tot die tijd is jouw lot verbonden aan het zijne.

Wat betreft kwaliteit ontstaat een dissociatie tussen het verhaal zelf en de verteltechniek. Gedurende het spel ontmoet je pawns, NPCs die de Arisen volgen en helpen. Zij vormen een onderdeel van het ritueel tussen de Arisen en de draak. Gaandeweg kom je ook – gek genoeg, in eerst instantie – andere Arisen tegen. Hoe zij hun leven hebben heroverd, mag je zelf achterhalen. Het verhaal is aan de ene kant uniek en heeft zeker de potentie interessante vragen te stellen. Aan de andere kant wordt het onduidelijk verteld wat ertoe leidt dat het plot aan kracht verliest. Op verschillende momenten maakt het spel niet duidelijk wat gaande is en sommige scènes lijken daardoor verwarrend. Het vormt een betreurenswaardige smet op de anderzijds intrigerende centrale thema’s. Gelukkig biedt het spel genoeg positieve aspecten om deze misstap te vergeven.

Het verdiepen van je teamgenoten is van essentieel belang in Dragon’s Dogma: Dark Arisen. De Pawns, ook bekend als Myrmidons, vergezellen de Arisen in hun confrontatie met de draak. In de beginuren van het spel creëer je je main pawn, een metgezel die altijd aan je zijde staat. Naast je main pawn kies je nog twee andere pawns om een viertal te vormen. Deze verkennen Gransys, de uitgestrekte wereld van Dragon’s Dogma: Dark Arisen, en kunnen worden gerekruteerd door ze aan te spreken tijdens je avontuur.

Het samenstellen van je groep vereist zorgvuldige overweging, aangezien Pawns verschillende klassen hebben: fighter, strider en mage (met geavanceerde klassen warrior, ranger en sorcerer, respectievelijk). Elk van deze zes beroepen heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, waardoor het selecteren van je team een tactische uitdaging wordt. Als je merkt dat je moeite hebt om een vijand te verslaan met je huidige samenstelling, kun je ervoor kiezen om andere pawns in te zetten of terug te keren met een hoger level.

Bovendien heeft de Arisen toegang tot drie hybride klassen: assassin (een combinatie van warrior en ranger), magick archer (ranger en sorcerer) en mystic knight (sorcerer en warrior). Bij aanvang van het spel kies je een beroep voor jezelf en je main pawn, maar in Gran Soren, de hoofdstad van Gransys, kun je altijd van klasse wisselen. Verworven vaardigheden, zoals een verhoogd uithoudingsvermogen, blijven beschikbaar wanneer je van klasse verandert, waardoor je vrij bent om verschillende speelstijlen uit te proberen en je ultieme strijder te creëren.

Dit element van aanpasbaarheid zal vooral spelers aanspreken die genieten van het creëren van krachtige builds en die van strategisch spelen houden. Of je nu de voorkeur geeft aan grootschalige gevechten met zwaarden of de finesse van langeafstandsaanvallen met de magick archer wilt verkennen, Dragon’s Dogma: Dark Arisen biedt een schat aan mogelijkheden om te experimenteren en je gameplay-ervaring fris en uitdagend te houden. Met elk nieuw avontuur blijft de tactische diepgang van het spel je uitdagen, waardoor je nooit het gevoel hebt dat je in herhaling valt.

Tijdens je reis doorkruis je de uitgestrekte wereld van Gransys, waar de omvang van de omgevingen bijdraagt aan de grootsheid van je avontuur. De game zit boordevol met schatkisten, grotten, optionele quests en vijanden die garant staan voor uren speelplezier. Je wordt geconfronteerd met verschillende mythische monsters die de draak hebben gevolgd naar Gransys en op willekeurige momenten opduiken. Het verslaan van deze monsters, zoals chimaera’s, wyverns en slangdraken, blijkt vooral in het begin een uitdaging.

Deze gevechten zijn geen eenvoudige taak. Sorcerers bestoken de wyvern met magische aanvallen terwijl je strider en warrior zich vastklampen en omhoog klimmen op het beest terwijl het probeert weg te vliegen. Met alle kracht vecht jij en je pawns om dit indrukwekkende mythische wezen neer te halen. Wanneer je er echter voor de eerste keer in slaagt om het te verslaan, ervaar je een ongeëvenaard gevoel van voldoening. Dit is waar Dragon’s Dogma: Dark Arisen schittert: het biedt uitdagingen die je het gevoel geven dat je echt hebt moeten vechten voor de overwinning. Gamers die genieten van dit soort spellen (zoals Dark Souls) zullen deze game zeker waarderen.

De omvang van de wereld blijkt echter zowel een zegen als een vloek te zijn. Vooral in het begin moet je alle afstanden te voet afleggen, wat na verloop van tijd enigszins eentonig kan worden. Het constant passeren van dezelfde gebieden en het tegenkomen van dezelfde vijanden kan repetitief aanvoelen. De wandelingen van je groep kunnen dan al snel als tijdverspilling worden ervaren. Gelukkig zijn er opties zoals Portcrystals en Ferrystones om dit probleem te omzeilen. Portcrystals kun je op strategische locaties plaatsen en met een Ferrystone kun je vervolgens snel tussen deze locaties reizen, waardoor het lopen en vechten aanzienlijk wordt verminderd. De frequente, eenvoudige gevechten kunnen de voortgang van het spel echter aanzienlijk vertragen, wat jammer is.

Het is een opvallend contrast: de gewone vijanden kunnen snel eentonig worden, maar de imposante monsters en bazen zijn de ware drijvende kracht achter je blijvende betrokkenheid bij dit spel. Hoewel de repetitieve gevechten niet mogen worden onderschat, schittert Dragon’s Dogma: Dark Arisen met zijn baasgevechten. Voor liefhebbers van RPG’s zijn deze gevechten een waar feestmaal. Het begint al met het eindgevecht – een uitgestrekte, epische confrontatie die zich over verschillende fasen uitstrekt en gemakkelijk een half uur in beslag neemt. Zonder te veel weg te geven, bieden de diverse stadia van dit gevecht een heerlijke afwisseling en brengen ze het spel tot een onvergetelijke climax.

De post-game content, met name Bitterblack Isle, de uitbreiding van Dark Arisen, introduceert zelfs nog uitdagendere bazen. Het is onmiskenbaar dat het spel barst van de inhoud.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen biedt een overvloed aan uitdagende content en staat garant voor vele uren spelplezier. De uitbreiding Bitterblack Isle voegt nog eens 10 tot 15 uur aan het originele avontuur toe en daagt je uit om de meedogenloze monsters te trotseren. Deze uitgebreide reis blijft boeien dankzij de diversiteit die wordt geboden door de verschillende klassen en pawns. Het spel voelt aan als een eerbetoon aan de oude garde van meedogenloos uitdagende singleplayer role-playing games. Voor fanatieke role-playing liefhebbers is Dragon’s Dogma: Dark Arisen een absolute must-play.

