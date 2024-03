Dragon Ball: Sparking! Zero – Gameplay Showcase

Voor het eerst sinds januari en eerder de aankondiging van de game tijdens de Game Awards 2023 tonen Bandai Namco beelden van Dragon Ball: Sparking! Zero, een nieuw deel binnen de Bodukai Tenkaichi reeks. In de gameplay showcase van 20 maart 2024 zien we Goku het opnemen tegen Vegeta met unieke features voor deze nieuwe game.

Een nieuwe 3D fighting game binnen de Bodukai Tenkaichi franchise onder de naam Sparking! Zero. Met dit nieuwe deel rekent Bandai Namco af met de naam differentiatie tussen het westen en Japan. Waar de Bodukai games in Japan onder naam Dragon Ball: Sparking zijn gegaan, kennen we in Europa de games als Bodukai Tenkaichi. Het lijkt er op dat we vanaf dit deel ook de naam Sparking! krijgen in Europa, maar het zoals je kunt zien in onderstaande beelden het nog steeds dezelfde stijl bevat.

Van nature gaan we uit in deze franchise van waanzinnige 3D gevechten die de iconische Dragon Ball gevechten in game-vorm aanbieden met close en ranged-aanvallen en cinematische ultimate aanvallen die met de kracht van de huidige generatie ontzettend gruwelijk uit zien. Dit zijn elementen die kennen uit de Bodukai reeks, maar er nu simpelweg nog indrukwekkender uitzien dankzij de techniek. Daar blijft het echter niet bij, want er zijn ook nieuwe features die Bandai Namco uitlicht voor dit nieuwe deel in de franchise.

Wat is er nieuw?

De Skill Count is een nieuwe feature die zich opbouwt terwijl je vecht door gebruikelijke acties uit te voeren. Deze Skill Count kun je vervolgens inzetten om krachtige tegenvallen te lanceren door eerste schade te incasseren of te anticiperen wat je tegenstander gaat doen. Verder is de nieuwe ki-move Vanishing Assault toegevoegd waarmee je in feite direct achter je tegenstander verschijnt om een verrassingsaanval uit te delen. Deze move hebben we onder andere eerder gezien in Dragon Ball Z: Kakarot, waardoor de flow van het gevecht eigenlijk nooit verstoord wordt.

De cast aan vechters wordt uiteraard uitgebreid in deze game met onder andere personages uit Dragon Ball Super. Zo zien we onder andere Super Trunks, Dyspo, Kakunsa, Max Power Master Roshi, Nappa, Toppo, Jeice, Kale, Broly, Hit en meer.