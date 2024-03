Review: Horizon Forbidden West – Complete Edition (PC)

Horizon Forbidden West is iets meer dan twee jaar geleden uitgekomen voor de PlayStation 5. Nu is de titel gekomen naar PC, maar hoe is de algemene ervaring van de game qua prestaties?

Guerilla Games heeft opnieuw een meesterwerk afgeleverd met hun nieuwste toevoeging aan de Horizon-serie, genaamd “Horizon Forbidden West”. Deze langverwachte opvolger van het geprezen “Horizon Zero Dawn” dompelt spelers onder in een adembenemende wereld vol mysterie, avontuur en gevaar. Met verbluffende graphics, meeslepende gameplay en een uitgebreide verhaallijn, stelt deze game niet teleur en biedt het een ervaring die je nog lang bij zal blijven.

De PC versie staat ook wel bekend als de Complete Edition. Dit betekent dat je alle uitbreidingen erbij krijgt zodat je het hele verhaal tot nu toe kunt beleven. Voor €60,- krijg je dus de base game én twee uitbreidingen, een uitstekende deal voor een game met talloze uren aan gameplay.

In deze kort maar krachtige review gaan wij even kijken naar de technische kant van de game. Omdat hij eerder is uitgekomen op de PlayStation 5, kunnen we de PC variant een “port” noemen. Ports kunnen vaker wat probleempjes hebben, aangezien Horizon Zero Dawn vlekkeloos loopt op PC hebben we Horizon Forbidden West ook maar eens bekeken.

Ben je toch benieuwd naar onze ervaring van de game zelf, bekijk dan onze initiële review van de game!

Uitstekende performance, beter dan zijn voorganger

Horizon Zero Dawn is in 2020 uitgekomen en werd met open armen verwelkomt door de PC community. Niet alleen door het pakkende verhaal en alles eromheen, maar voornamelijk om zijn prestaties destijds. PlayStation heeft in samenwerking met Guerrilla Games nog een schepje erboven op gedaan met Horizon Forbidden West.

Desondanks de nieuwe game heel goed loopt, waar zometeen iets dieper op ingaan, heeft de game toch wel hoge vereisten om hem te kunnen spelen. Hier beneden zie je de vereisten die Sony PlayStation adviseert om de game optimaal te spelen voor verschillende grafische presets. Natuurlijk kun je de game ook aanpassen aan jouw persoonlijke rig om de meest optimale FPS te krijgen.

De game is getest geworden op het volgende systeem, met lichtelijk getweakte grafische instellingen:

Processor Intel i9 10900k Moederboard ASUS Prime Z490-A Werkgeheugen 16 GB Grafische Kaart NVIDIA GeForce RTX 3080 – 12GB

Horizon Forbidden West wordt ondersteund met de laatste technologieën als het komt tot het grafische aspect van de game. Zo ondersteunt de game de verschillende upscale methods zoals: NVIDIA’s DLSS 3.0, AMD’s FSR 2.2 en Intel’s XeSS. Dit betekent dat je jouw game kunt tweaken naar jouw systeem om die extra “gratis” frames-per-second eruit te halen.

Natuurlijk kun je de game ook op een oorspronkelijke of “native” resolutie spelen maar dan vereist deze wel een stuk meer van je PC. Zonder de upscaling methode kun je verwachten dat je gemiddelde FPS met ongeveer 20 zal verminderen. Niet erg natuurlijk mits je de firepower in je systeem ter beschikking hebt.

Uiteindelijk maakt het niet uit hoe je de game zal spelen. Één ding is zeker, het grafische aspect is van de hoogste klasse bij deze game. In elke hoek, plant of kledingstuk is er simpelweg detail.. zoveel dat je bijna niet weet waar je moet kijken!

Algemene feel in gameplay

Horizon Forbidden West speelt heel vloeiend, mits je hem speelt op een SSD natuurlijk. De game valt ook te spelen op een HDD opslag apparaat, echter zou ik dit niet doen wegens de dramatische performance loss die je PC zal ondergaan omdat het simpelweg de laadtijden en grootte van bestanden niet zo snel kan lezen als dat nodig is.

Zo heb ik zelf op de “Very High” preset gespeeld op een resolutie van 1440p met DLSS aan op preset “Quality”. In de open-wereld haalde mijn computer makkelijk 80/90 FPS maar in sommige cutscenes die in real-time werden gerendered zag ik soms drops naar de hoge 40’s/lage 50’s. De optie V-SYNC uitgeschakeld geeft een iets meer stabielere gemiddelde frames, toch zijn de FPS drops op sommige momenten wel te merken. Natuurlijk blijft een game niet altijd stabiel op één gemiddelde cijfer maar het viel wel op tijdens de real-time cutscenes, vooral in het begin van de game, dat de gemiddelde frames zakte.

Zoals het ondertussen bekend is bij de PlayStation games, is de beruchte “Shader Compilation” ook weer terug. Dit keer is deze niet zo lang als bijvoorbeeld in The Last of Us of Ratchet & Clank. Toch krijgt iedereen ermee te maken, vooral als je de game opstart en de wereld in wilt duiken. De loading screen is dan wat langer dan de rest, zo dacht ik de eerste paar keren dat de game vast bleef hangen. Al snel had ik door dat dit door de shader compilation was. Buiten sommige momenten dat de game nodig heeft om de shaders te laden, verloopt de game heel soepel. Af en toe een hele kleine stottering als je door de wereld aan het wandelen bent, maar dat is vrij logisch met een groot gebied als dat deze game bevat.

De launch van de game verliep vrij soepel, her en der waren er opmerkingen over de FPS. Een week verder en het enige dat we merken is een vlekkeloze ervaring.

Verdict

Desondanks de game een tamelijke hoge specs vereist om hem te spelen, is het een aanrader. De game speelt soepel en gemakkelijk en ziet er adembenemend uit. De kleine hiccups in de soepelheid van de frames kun je afwimpelen voor de ervaring die je van de game terug krijgt.

Mocht je de game nog niet gespeeld hebben op de PlayStation 5, dan is nu je kans om hem op te pikken. Alle DLC’s zitten er tevens bij inbegrepen voor één goede prijs van €60,-. Hieraan zal ik nog wel veel speelplezier aan hebben!

9/10 Horizon Forbidden West - Complete Edition (PC) - 9/10 9/10