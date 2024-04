Embracer Group splitst zich op

Embracer Group, ook wel bekend als THQ Nordic AB, heeft aangekondigd dat zij zich gaan opsplitsen in drie unieke game bedrijven.

Embracer Group, die zich nog bevindt in Karlstad in Zweden, gaat zich opsplitsen. De verenigde publishgroup zal zich gaan opsplitsen in drie grote takken met ieder z’n eigen identiteit.

“This move has been made with the intention to unleash the full potential of each team and provide them with their own leadership and strategic direction,” – Lars Wingefors, CEO van Embracer Group.

Dit geldt ook voor de Nasdaq Stockholm, waar Embracer Group zal verdwijnen en de drie nieuwe namen zullen verschijnen.

Namen worden groter

Het eerste bedrijf dat we zullen zien, Asmodee, zal zich gaan storten op het uitgeven van tabletop games. Het bedrijf heeft al een aantal grote bordgames onder zijn naam zoals Game of Thrones, Lord of the Rings. Spellen zoals Catan en Exploding Kittens worden bijvoorbeeld ook uitgegeven door hen.

Coffee Stain and Friends, het tweede bedrijf, zal bestaan uit een aantal verschillende studios met als additie eigen uitgever THQ Nordic. Onder deze overkoepelende naam zien we studios terug zoals Coffee Stain, Ghost Ship, Tarsier, Tuxedo Labs en Amplifier Game Invest. Deze studios hebben samen al over 200 unieke IP’s zoals Goat Simulator, Wreckfest en Valheim.

Als derde zullen we Middle-earth Enterprises and Friends zien. Dit bedrijf zal zich voornamelijk focussen op titels rondom The Lord of the Rings. Studios die hier bij zitten zijn namen zoals 4A Games, Flying Wild Hog Studios en Vertigo Games. Denk bijvoorbeeld aan de games zoals Dead Island, Kingdom Come Deliverance en de Metro series. Verder zullen zij met de uitgevers PLAION, Freemode en Dark Horse te werk gaan.

Een nieuw hoofdstuk

Het besluit is genomen na een aantal tegenslagen voor het bedrijf. Massa ontslag, game annulaties en sluitingen van studios hebben voornamelijk bijgedragen aan het begin van dit nieuwe hoofdstuk.

Volgens Wingefors is het besluit ook genomen om studios, entrepreneurs en ontwikkelaars met een mindset op lange termijn willen ondersteunen.