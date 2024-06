Summer Game Fest: M. Corp aanwezig voor Skate

De laatste paar dagen hebben we al menig rare activiteit gezien rondom de Instagram pagina van Skate. Het bedrijf M Corp dat zich vestigt in San Vansterdam gaat reclame maken. Is dit het eerste opzet voor een verhaallijn in de langverwachte Skate game?

De originele Skate humor is terug en dit keer bekend als M Corp. De goede oude humor is nog steeds aanwezig bij het team dat na 14 jaar dan toch het vervolg aan het maken is.

Voor menige andere gamer is dit misschien iets heel willekeurigs en vreemd, maar als echte Skate fan herken je het gelijk aan de humor.

De amerikaanse stand-up comedian Tim Robinson is in de nieuwe trailer/teaser te zien als de vertegenwoordiger van het bedrijf. Ook zien we aan het einde van de update dat het team achter de game nog steeds druk bezig is met het ontwikkelen van de game.

De huidige staat

Momenteel bevindt de game zich nog steeds in ontwikkelingsfase dat zij noemen “pre-pre-alpha”. Wel is hij al speelbaar als je je aanmeld als playtester. Dit houdt in dat je de game kan spelen in zijn huidige ontwikkelingsstaat. Natuurlijk staan er wel genoeg dingen tegenover waar jij je als consument aan moet houden.

Indien jij je aanmeld als playtester, dien jij je te houden aan een geheimhoudingsverklaring. Zo mag je niets delen over de game noch streamen of opnemen. Doe je dit toch, en je wordt gepakt.. dan kun je flink de sjaak zijn.

Ookal klinkt het allemaal eng, toch is het wel maf om Skate nu al te kunnen spelen. Ook wilt het team de nieuwe Skate graag maken met de community. Zo kun je als (voormalig) playtester feedback geven op features die in de game zitten. Ook kun je aanbevelingen insturen van items dat jij vind dat mist in de game.

Playtest ook binnenkort voor consoles

Nog heel eventjes wachten, dan kunnen de console gamers ook aan de slag. Wel kun je je alvast inschrijven als playtester om als één van de eerste te zijn die op console speelt. Ook hier geldt weer de geheimhoudingsplicht.

Wel gek dat consoles later aan de beurt zijn dan PC. Skate 3 is bijvoorbeeld een game die alleen speelbaar was op consoles en niet op computer. Alhoewel de game nu op meer platformen verschijnt als zijn voorganger, is er ook sprake van crossplay zodat je met al je vrienden kan skaten en een dikke session kan gooien op een 10-stair.

Skate is nog steeds in ontwikkeling en heeft nog geen release datum. De game wordt free-to-play en zal speelbaar zijn op Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC én mobiele telefoon.