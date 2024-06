Summer Game Fest: Sonic x Shadow Generations komt eraan

De Summer Game Fest is gisteren weer geweest en dat betekend veel nieuwe games. Sonic was ook weer van de partij en met Sonic x Shadow Generations komt ook een oude fan favoriete karakter weer terug!

Sonic x Shadow Generations komt er aan en dat betekend dat we weer verschillende levels hebben waar snelheid centraal staat. Met Sonic en Shadow in de hoofdrol en twee verhalen die je kunt volgen is dit een grote collectie die jij kunt doen. We zien weer de 2d side scrolling levels maar ook de levels waar je in een 3d omgeving gaat lopen. Dit is natuurlijk niet nieuw in Sonic games de laatste jaren en geeft fans van beide genoeg om te doen!

Bekijk hieronder de trailer:

25 oktober 2024 is het spel te koop en als je pre ordered krijg je ook nog eens wat leuke nieuwe dingen in de game:

Op de afbeelding hierboven zie je dat je dus ook drie dagen eerder kan spelen wanneer de pre order geplaatst wordt. Wil jij dus nog eerder aan de slag met deze nieuwe game is dit de manier. Daarnaast krijg je ook een level erbij die de mensen die niet pre orderen niet hebben.

Ga jij Sonic x Shadow Generations halen op 25 oktober? Laat het ons weten!