Dragon Age: The Veilguard, 20 minuten gameplay onthuld

Het is al bijna 10 jaar terug dat we voor het laatst in Thedas hebben mogen rondlopen. In Dragon Age: The Veilguard zullen we weer terugkeren naar de geliefde fantasy wereld. Maar weet Dragon Age na 10 jaar en flink wat jaren development-hell nog indruk te maken?

Na een nogal tumultueuze onthulling van Dragon Age: The Veilguard tijdens de Xbox Showcase – een showcase die gepaard ging met aardig wat controverse over de nogal hero shooter / pixar achtige stijl van de trailer – dropt Bioware dan eindelijk gameplay waar we kunnen zien wat we daadwerkelijk echt van de game mogen verwachten. In deze 20 minuten durende gameplay trailer zien we oude bekende, krijgen we teases naar de comeback van origin stories, een combat die wat weg heeft van Mass Effect en zoveel meer!

“This bold, heroic adventure is built to deliver on what Dragon Age is best known for: rich storytelling, fantasy worldbuilding, companions and fellowship, and a world where you matter. It’s time to become the leader others believe in. Select from different races and combat classes, customize your appearance, choose your character’s backstory and begin your journey as Rook, Dragon Age’s newest hero. Be who you want to be and play how you want to play as you fight back and lead your team of seven companions, each with their own rich stories.”

Thedas in next-gen

Wat direct op valt bij de eerste shot (en gedurende de gehele gameplay) is dat de wereld er ontzettend mooi uit ziet. Niet alleen is het kleurrijk en zijn de facial animaties vrij goed. Ook is de wereld opgebouwd met ontzettend veel detail. NPC’s reageren om je heen gedurende deze vrij lineaire gameplay demo. Nu zal het geen lineaire game worden, maar het lijkt er wel op dat er veel set-pieces en lineaire stukken in de game zitten met een grote focus op story en de characters. Als een groot liefhebber van Mass Effect en Dragon Age doet mij dit erg goed om te zien.

Origins maken hun terugkeer?

Een van de meeste geliefde gameplay features van Dragon Age: Origins is toch wel het feit dat je verschillende origins kan kiezen voor je character. Deze origins veranderen het verhaal om je heen, hoe mensen tegen je doen, en zorgt ook dat het begin van de game anders is. In Dragon Age: The Veilguard kun je kiezen uit verschillende origins waaronder de Antivan Crows, Gray Wardens, Shadow Dragons en meer.

Oude bekenden in Dragon Age: The Veilguard

Er keren maar liefst 4 bekende gezichten terug in Dragon Age: The Veilguard. In de gameplay demo zien we bijvoorbeeld Lace Harding en Varric Tethras die samen met jou op zoek zijn naar Solas die bezig is met een spell om de veil open te breken. Dit zal het startshot geven van de game en in de gameplay demo zien we dan ook een gameplay segment dat zich afspeelt tijdens de beginuren van de game.

Een ander bekend gezicht die we terug mogen verwachten is The Inquisitor die je speelde in Dragon Age: Inquisition. Bioware heeft al onthuld dat je aan het begin van The Veilguard een aantal keuzes kan maken die je keuzes uit de vorige game reflecteren. Ook kun je zelf het uiterlijk van de Inquisitor aanpassen. Samen met 7 companions ga jij als “Rook” (Dragon Age zijn nieuwste hero), het gevecht aan met Solas.

Mass Effect like combat?

Combat zoals in Mass Effect? Yep, dat is het eerste wat er in mij op kwam toen ik de gameplay trailer zag, met name Mass Effect 3. Niet alleen zip je snel over de battlefield met je character ook is er een ability wheel die je kan openen wat de game pauzeert. Hier kun je snel je abilities kiezen waardoor je als het ware als hakkend en spellcastend je over de playing field begeeft. De inspiratie uit God of War is ook snel gezien, echter dan wel met iets meer Bioware-jank.

Kan Bioware de harten terugwinnen?

De vraag der vragen die rondom deze game hangt, is natuurlijk of dat Bioware het nog in zich heeft om een klassiek goeie Bioware RPG te maken. Ene met companions die net zo memorabele zijn als de game zelf. En met diepe RPG-elementen. Als ik de gameplay trailer mag beoordelen op hetgeen ze nu hebben laten zien dan geloof ik er heilig in dat Bioware dat kan. Niet alleen ziet de game er visueel geweldig uit, ook de interacties met je companions en de wereld maakte indruk op mij.

Het enige waar ik nog mijn twijfels over heb, is de combat. Alhoewel ik het combat speelt als een call back to Mass Effect 3, alleen dan in een medieval setting zonder guns en met een vleugje God of War, staat of valt dit geheel bij hoe lekker het aan voelt om te spelen. Voor nu is het afwachten hoe dit zal gaan uitpakken. Hoe lang we precies moeten wachten is echter nog niet bekend. De game heeft nog steeds alleen een Fall 2024 releasedate. Wel is bekend dat de game alleen naar current-gen consoles en PC zal komen.