Phantom Blade Zero is geen soulslike

De ontwikkelaar trapt het bericht af met de twijfel die ontstond na de vertoning van de game tijdens de PlayStation Showcase van vorig jaar. De getoonde game zou haast niet echt kunnen zijn. S-Game wilde al deze twijfel uit de weg helpen door een speelbare demo te hebben tijdens Summer Game Fest. Zo zou iedereen aanwezig, kunnen zien dat de game daadwerkelijk echt is, en er ook zo mooi in het echt uit ziet. Daarbij zou de game door iedereen gemakkelijk opgepakt kunnen worden, maar is het een taai spel om daadwerkelijk te meesteren. Dat brengt ons gelijk op het volgende punt.

Volgens de ontwikkelaar moet iedereen die de game gespeeld heeft tijdens Summer Game Fest, dit al hebben moeten ervaren. Het maken van een soulslike game, was nooit het plan van S-Game. Ze wilde juist een combo-gedreven, hart-pompende combat game maken die hectisch en belonend aanvoelt. Wél hebben ze inspiratie opgedaan uit de soulslike genre en deze inspiratie vind je hoofdzakelijke in de mapdesign met meerdere lagen en verschillende verstopte gangetjes en paadjes. Daar houden ook alle gelijkenissen op. Er zijn geen vijanden die respawnen nadat je dood bent gegaan of een checkpoint hebt gehaald.

Ondanks de game werd getoond voor de PS5 is er geen spraken van een exclusieve deal met Sony. De game staat op dit moment gepland voor PC en PlayStation 5.

De ontwikkelaar is nog niet klaar om de demo te testen op grote schaal via de PlayStation Store. Tijdens de offline demo op Summer Game Fest zijn ze verschillende fouten, bugs en crashes tegengekomen. Dat is prima te overzien in een kleine gecontroleerde omgeving, maar voor het grote publiek is dit nog niet goed genoeg. Ze willen dan ook geen blunder maken door iedereen die hier naar uit kijkt op te zadelen met een middelmatige ervaring via een slecht geoptimaliseerde demo. Het duurt dus nog iets langer voordat de spelers thuis aan de slag mogen met een demo.

That’s a wrap for #SummerGameFest! We had such a blast 🎉Thank you for all your love and support of #PhantomBladeZero!

Here is a Q&A letter from our Game Director, Soulframe, to answer some of your most-asked questions at the event. pic.twitter.com/fgfAIne9tl

— Phantom Blade Zero (@pbzero_official) June 11, 2024