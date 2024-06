A Quiet Place: The Road Ahead aangekondigd

Geen film, maar een game binnen de A Quiet Place franchise is zojuist aangekondigd door Saber Interactive. De game, gepland voor release op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S, later dit jaar brengt de survival horror reeks naar controllers in een gloednieuw verhaal.

In A Quiet Place: The Road Ahead nemen we rol aan van een jonge vrouw. Ze worstelt niet alleen met de gevaren van de post-apocalyptische wereld, maar ook diepgewortelde familieproblemen en haar eigen angst. Zonder al te veel gereedschap, enkel wat ze hier en daar bij elkaar kan verzamelen, moet ze door de apocalypse met alle wezens die rechtstreeks uit je nachtmerrie komen. En dat allemaal, zonder ook maar een kik te geven. Het is en blijft namelijk een A Quiet Place verhaal.

Deze singleplayer horror game in first person verteld een geheel nieuw verhaal in de franchise waarmee verstoppen, sluipen en afleiden centraal staan. De geringste geluiden kunnen je positie verraden waarna je in groot gevaar bent. De game wordt ontwikkeld door Sormind Games en wordt uitgegeven door Saber Interactive. Later dit jaar moet deze titel nog verschijnen voor PC, Xbox Series consoles en PlayStation 5. Een exacte releasedatum is nog niet bekend gemaakt. Wel hebben we de eerste beelden te pakken:

A Quiet Place

De game is uiteraard afgeleid van de populaire A Quiet Place film franchise van Paramount Pictures en speelt zich af in dezelfde apocalyptische wereld waar dodelijke wezens die jagen op geluid de val van de mensheid op hun geweten hebben. Het is aan jou als jonge hoofdpersonage om het einde van de wereld te overleven.

Ben jij fan van de films? Dan is dit misschien wel dé horror game om in de gaten te houden dit jaar!