Dragon Age: The Veilguard Q&A onthuld veel details

Het moge duidelijk zijn dat Bioware met Dragon Age: The Veilguard een geweldige nieuwe fantasy game neer wil zetten. Na een nogal controversiële trailer en een vrij indrukwekkende gameplay reveal is de marketing volop van start. Tijdens een Discord Q&A onthulde de developers nog meer nieuws

De developers gingen diep in op een aantal verschillende aspecten van de game. Waaronder de wereld, combat, de companions, crafting & customization, character creator, je persoonlijke base en nog veel meer.

De wereld en story van Dragon Age: The Veilguard

De story van Dragon Age: The Veilguard is veel lineairder dan dat het was in Inquisition. Bioware hoopt hiermee de flow van de game beter te maken. Alhoewel de game lineairder is, geeft Bioware aan dat er wel veel “hand-crafted, story focused and curated” sidequests in zitten. Met de grote nadruk op hand-crafted. Volgens Bioware hoeven we daarom geen “fetch-quests” te verwachten. Om de flow van de game dan in ere te houden zal er deze keer ook geen progressie block zijn zoals in de vorige game. Deze game had een bepaalde power mechanic waardoor je pas met het verhaal verder kon als je een bepaalde status/ power behaald had.

Alhoewel de game vrij easy moet zijn voor nieuwkomers om mee te starten, is Dragon Age: The Veilguard wel helemaal een vervolg op Dragon Age: Inquisition. Zo zal de game zich 10 jaar na de events van Inquisition afspelen en zal The Inquisitor (jouw eigen personage uit de vorige game) ook een rol spelen in The Veilguard. Om te zorgen dat deze game dan ook aanvoelt als een waar vervolg zal je dan ook de keuze krijgen om het uiterlijk van The Inquisitor te bepalen. Welke rol jouw vorige main character zal vervullen is nog niet bekend.

Jouw eigen “Rook”

Zelf speel je in de game met een character die de nickname “Rook” krijgt. Waar deze nickname voor staat is nog niet bekend, maar als ik een gok mag doen betekent dit dat jij de nieuwste aanwinst zal zijn voor The Veilguard groep. Je achternaam in de game zal bepaald worden door de keuzes in lineage en backstory die je kiest tijdens de character creator.

Deze backstory ofwel “origin”, zal een grote invloed hebben op het verhaal en hoe mensen je benaderen of behandelen. Ook kan het kiezen van je class en backstory invloed hebben op keuzes die je kan maken zowel tijdens story momenten als conversaties. Bioware beloofd dan ook dat je genoeg de kans krijgt om jouw eigen “Rook” helemaal eigen te maken. Je keuzes hebben echter niet alleen invloed op jezelf en je companions maar ook op de wereld. Volgens Bioware kunnen locaties fundamenteel veranderen gebaseerd op de keuzes die je maakt.

De origins, race & classes die je kan kiezen:

Origins

Grey Wardens

Antivan Crows

Lords of Fortune

Mourn Watch

Shadow Dragons

Veil Jumpers

Classes

Mage

Warrior

Rogue

Races

Human

Dwarfs

Elfs

Qunari

The Veilguard

Je staat er in Bioware games nooit alleen voor, zo ook niet in deze game. Samen met je groep aan companions moet je ervoor zorgen dat Solas en de losgelaten goden niet de hele wereld kapot maken. En hier zal de kracht van Dragon. Age: The Veilguard zitten. Niet alleen hebben je companions meer “banter” dan ooit tevoren, ook is het mogelijk om deze banter te onderbreken en het later weer op te pakken zodat je niks mist.

Alle companions zullen dan ook op veel momenten met elkaar communiceren en omgaan met elkaar op verschillende manieren. Volgens Bioware zal deze game dan ook de “diepste companion arcs bevatten die ze ooit in een game hebben gestopt”. Dieper dan Mass Effect 2 en 3? Dat is nogal een statement. De diepte zal met name dan ook in de keuzes zitten. Als we Bioware mogen geloven zal je zeer heftige keuzes moeten maken die invloed hebben op je companions. Het is daarom dan ook mogelijk dat iemand sterft of voor lange tijd vertrekt, omdat ze het niet eens zijn met jouw keuzes.

Verder laat Bioware weten dat je ook jouw companions compleet kan customizen met een “wider range of appearances”. Een interessant nieuwtje; het haar van Varric is nogal grijs geworden omdat de beste man er ook niet jonger op wordt.

Bioware: “Fast-paced combat”

Combat is altijd een dingetje in de Dragon Age games. Elke game heeft dan ook een complete overhaul gekregen en zo ook Dragon Age: The Veilguard. Een van de grootste veranderingen is de focus op timing en actie. Zo zal je in plaats van 3 companions er nu maar 2 mee kunnen nemen. Volgens Bioware is hier voor gekozen omdat dit een veel intiemere ervaring zou moeten geven. Waardoor de character die je mee neemt veel meer hun momenten krijgen om in de spotlight te staan.

Dit zou er voor moeten zorgen dat je tactischer en sneller te werk kan gaan, Je kan namelijk voor elk van je companions aanvallen instellen. Deze aanvallen kun je toewijzen aan vijanden door het spel op pauze te zetten. Tijdens dat de game op pauze staat kun je informatie zien over vijanden zoals hun weaknesses of resistances.

De combat is fast-paced, Je zal dan ook volop cyclen tussen de vijanden. Ondanks dit alles noemt Bioware de game alsnog zeer tactical met name op hogere difficulty modes. Met name hierbij moet je zorgen dat je party zogenaamde “detonation synergies” & “queue up combo detonations” opbouwt. Het builden van een class zou daarom ook dieper dan ooit tevoren moeten zijn. Bioware geeft aan dat het mogelijk is om je companions je te laten reviven als je KO gaat en dat er zogenaamde Ultimate ablities zijn die je door gebruik van bepaalde runes kan toepassen. Deze abilities geven je buffs enzovoorts.

Wie graag als Mage speelt zal verschillende kanten op kunnen gaan, zo kun je healen, fire en ice magic masteren. Maar kun je jouw Mage Rook ook specialiseren in Necromancer magic, elemental of gewoon een combat Mage. Blood Magic is ook een optie in de game, echter geeft Bioware aan dat er story redenen zijn waarom het wellicht is beter is om deze soort magie te vermijden. Dit klinkt als een unieke playthrough die nogal de evil kant op gaat.

Customisation als nooit tevoren

RPG’s staan erom bekend dat je de game, je character en zoveel meer geheel eigen kan maken. Zo ook in Dragon Age: The Veilguard. Volgens Bioware zal de game weer een eigen hideout beschikbaar stellen waar je samen met je companions kan chillen en je voorbereiden op de volgende queesten. Deze hideout krijgt de naam “The Lighthouse” en zal gedurende de game evolueren. Ook wordt gezegd dat The Lighthouse een uniek doel heeft in het verhaal en dat je deze hideout compleet kan customizen. Er zal deze keer geen war-table zijn, echter is er wel een andere tafel die een bepaald doel heeft. Wat dit precies betekent wil Bioware echter nog niet vertellen.

De game zal de diepste character creator bevatten in een Bioware ooit, waarvan er direct duidelijk wordt gemaakt dat er is geluisterd naar de kritiek die de vorige games kregen wat betreft het haar. Zo zullen alle haren individueel gerenderd worden en schijnen er ontzettend veel opties te zijn voor verschillende soorten haar en baard stijlen. Maar dat niet alleen, de Quinari character zullen aanpasbare hoorns krijgen en het schijnt dat je net zoals in Cyberpunk 2077 de grootte van geslachtsdelen kan veranderen. Of dit ook full-frontal nudity betreft is nog niet bekend. Verder zal de game zeer inclusief zijn aangezien je zelf je pronouns, genders en stem kan bepalen.

Net zoals in Inquisition is het ook weer mogelijk om je gear te customizen, echter geeft Bioware aan dat dit wel anders zal zijn als in Inquisition. Het aanpassen van je gear zal je echter niet alleen doen maar met behulp van een mysterieuze entiteit. Wat dit precies inhoudt, schijnt nogal spoilery te zijn. Verder zal er een transmog systeem in de game zit waardoor je kan zorgen dat je er altijd geweldig bij staat.

Een paar interessante tidbits

Bioware geeft aan dat de game ontzettend veel accessiblity features zal ontvangen, hoe dit precies zit zal dichter bij de lancering onthuld worden. Verder hoeven we nog lang geen nieuws te verwachten over potentiële DLC’s. Het team heeft de volledige focus op de main game en wil eerst zorgen dat deze zo compleet mogelijk is. We hoeven dus niet te verwachten dat bepaalde stukken uit de game worden geknipt, alvorens later los aan ons verkocht te worden. Verder zullen er verschillende nieuwe liederen gezongen worden in taverns alsook zal het mogelijk zijn om Assan (de baby Griffin) te aaien en te knuffelen. Als dat geen liefdevolle gedachte is, dan weet ik het ook niet meer.

Je kunt de gehele Q&A hier terugkijken:

Dragon Age: The Veilguard heeft nog geen specifieke releasedatum, maar zal tijdens Fall 2024 gereleased worden op de PC. Xbox Series S/X en PS5.

Kijk jij er al naar uit naar de terugkeer van Bioware? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook