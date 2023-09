Preview: Lords of the Fallen

Tijdens Gamescom 2023 mochten wij een exclusieve duik nemen in de wereld van Lords of the Fallen. Deze soulslike greep mijn aandacht al vanaf moment 1. De originele game is al aardig wat jaartjes uit, maar deze reboot bewijst eigenlijk veel meer te zijn dan een reboot. Hoe zit dit nu dan precies? Laten we een kijkje nemen!

Lords of the Fallen is meer dan alleen een reboot, dat is iets dat we al vrij snel merkte na dat we de game mochten spelen. Achter gesloten deuren konden we een kijkje nemen, praten met 2 developers en ook een sneak peak krijgen op de mooie Collector’s Edition. We nemen je hierin mee door onze eerste ervaring met de game, gecombineerd met de fijne gesprekken die we hebben gehad met de ontwikkelaars.

Allereerst is het goed om te benoemen dat Lords of the Fallen geen reboot van de game is, of het verhaal. Ja, de setting is vergelijkbaar en de game draagt de naam mee, maar eigenlijk is het een nieuw begin. Het development team bestaat uit echte Souls veteranen en zelfs iemand die meerdere open wereld titels bij Ubisoft heeft mogen mee ontwikkelen. Zij werden als een soort Avengers team bij elkaar gesteld om een Soulslike titel te maken en hebben daarmee bepaald de naam Lords of the Fallen te dragen, maar eigenlijk stiekem gewoon een volledig nieuwe game te maken, met dezelfde setting. Hoe ziet dat eruit?

Classes en combat

Om te beginnen met dat Lords of the Fallen niet meer centraal staat rondom een personage, maar dat het dit keer bestaat uit 2 handjevol aan classes. Iedere class met een eigen esthetische look & feel, eigen stats, armor, items, wapens en ga zo maar door. En, er is uiteraard een karige, kale class, voor degene met weinig levenslust, of juist veel, denk ik?

De class die wij speelden had een wolf-like uiterlijk, met een groot zwaard en was qua movement erg snel. Daar wil ik het dan ook hebben over die movement, want wat een verademing is het om een soulslike te hebben die het gegronde van Dark Souls weet te mengen met de vloeiendige movement van een normale action RPG. Deze combinatie werkt perfect voor Lords of the Fallen, als je het mij vraagt. Ditzelfde geld voor de combat, die vrij simpel lijkt op het eerste oog, maar daar komt de Umbral aan te pas, waar ik zo even dieper op in zal gaan.

Story en cinematics

Het verhaal van Lords of the Fallen is er één waar ik niks over wil spoilen voor jullie, verwacht veel rituelen, goden en al die meuk. Maar, het is wel een verademing om een Soulslike te zien die wat meer aandacht en spotlight geeft aan het zetten van een voor de hand liggender verhaal. In Dark Souls wordt informatie je vooral gebracht door veel te lezen, of goed te zoeken. Deze game doet meer met cinematics, die overigens enorm mooi (of luguber) zijn. Daarbij kom je op specifieke momenten objecten tegen, waar je met je Umbral lampje op kan schijnen om meer lore te onthullen, die worden zoals bij The Division gebracht als een soort hologram (of geest). Dit zijn enorm leuke manieren van storytelling waar ik erg naar uit kijk in de volledige game.

Umbral, high risk high reward

Dit is de feature waar het om draait, de feature die iedere playthrough anders maakt; Umbral. Dit is een soort dimensie die paralel grenst aan de echte wereld. Het is een kopie van die wereld, met andere enemies, rewards, items en mogelijkheden om in gebieden te komen waar je eigenlijk niet zou kunnen komen zonder dat je dat Umbral betreed. De ontwikkelaars die we spraken, zeiden ook dat iedere playthrough volledig anders kan lopen, volledig gebaseerd op hoe jij de Umbral benut.

Hoe kom je in die Umbral? Daar zijn 2 manieren voor. Eentje is door middel van een speciale lamp die je altijd bij je draagt, dit zijn de momenten waar je specifiek kiest om de Umbral te betreden voor rewards, om puzzels op te lossen of iets in die richting. De tweede manier? Dood gaan! Wanneer jij dood gaat in de levende wereld, kom je eerst in de Umbral terecht. Dit kan je benutten om weer in de levende wereld te komen, maar je kan ook kiezen om de Umbral gewoon te benutten voor alle leuke dingen die het kan bieden.

Er hangt echter een grote keerzijde aan de Umbral. Jij als levend persoon, hoort eigenlijk niet in die wereld te zijn. Dit betekend dat hoe langer jij je bevindt in de Umbral, hoe alerter de inhabitants van deze wereld worden van je aanwezigheid. Dit zie je door middel van een oogje in je beeld. Hoe meer open dit oogje wordt, hoe sterker en cooler de vijanden die je tegen zult komen, tot op het punt dat ze je zelfs specifiek op gaan jagen. Dit fenomeen kan ver gaan, dus daag jij jezelf uit, of zoek je een weg naar de levende wereld? Dit kan door speciale punten die je goed moet zoeken, dus houdt hier rekening mee voor dat je de Umbral betreed. Gelukkig kan je met je lamp altijd een kijkje nemen in de Umbral, voordat je deze betreed, dus maak je plan voor je erin springt!

Met die Umbral lamp, kan je ook zielen uit hun lichaam trekken, deze zielen zitten ergens vast in de Umbral. Deze feature zal je ook vaak gebruiken om te platformen.

Unreal!

Lords of the Fallen is een game, gemaakt in Unreal Engine 5. En het is een echte beauty! De hele sfeer, alle particles en de mistigheid, het naadloos wisselen tussen 2 werelden zonder laadscherm, het voelt allemaal aan als een next-gen soulslike. Ook de boss-fight die we mochten spelen, voelde echt enorm tof aan en de character- en enemy-designs zijn enorm cool. Je kan de game volledig in co-op spelen, terwijl je wel je eigen wereld behoudt. Dat is ook een enorm cool detail en de ontwikkelaars hebben daar enorm goed over nagedacht!

Al met al waren wij enorm enthousiast na het spelen van de game en kunnen we niet wachten om de full game te spelen en jullie alles erover te vertellen. Lords of the Fallen verschijnt op 13 oktober 2023.