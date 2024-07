Tekken en Nike gaan sneaker uitbrengen

Tekken, een van de meest bekende en meest gespeelde fighter franchise en Nike, een van de meest bekende merken in de sport- en athleisure wereld brengen samen, dit jaar nog, een sneaker uit. Het gaat dan om een Tekken x Nike Air Foamposite One.

Wandel jij vanaf september over de straten naar wellicht het volgende EVO toernooi of Sneakercon met je Tekken Nike’s? Die kans is er, maar waarschijnlijk wel heel erg klein. Nike en Bandai Namco zijn een samenwerking aangegaan om dit jaar nog een sneaker uit te brengen. Het wordt een Foamposite One met details die rechtstreeks uit Tekken komen. De schoen is gebaseerd op Kazuya Mishima, wiens hobbie volgens de officiële Tekken lore een groot fan is van het verzamelen van sneakers. Goed nieuws Kazuya, je eigen schoen komt er aan!

Tekken 8 x Nike Air Foamposite One

De Foamposite One van Tekken verschijnt in september 2024, maar het is nog niet bekend waar en in welke hoedanigheid deze sneaker verschijnt. In de regel kost een nieuw paar Foamposite One sneakers rond de €229. Er op gelet dat het gaat om een zeer speciale samenwerking tussen Nike en Bandai Namco, gaat het bij deze sneaker om een zeer beperkte oplage. Mocht deze verschijnen voor consumenten zal deze worden gelanceerd via de SNKRS app van Nike voor een loting. Al vermoed ik dat we deze sneaker niet zullen zien in een traditionele sneaker release van Nike in de SNKRS app, maar het gaat hier om een speciale samenwerking die op andere manieren verspreid gaat worden.

Mocht je ‘m echt heel graag willen hebben? Dan kun je na de release van de schoen altijd de doorverkoop markt in de gaten houden om de schoen te kopen van iemand die meer geluk heeft gehad dan jij. Hoogstwaarschijnlijk betaal je dan wel een stukje meer dan de retail prijs.

Wil jij deze dragen?