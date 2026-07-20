Review | Digimon Story Time Stranger op de Switch 2

Dit jaar staat voor Switch 2-gamers volledig in het teken van ports die naar de Nintendo Switch 2 komen. We hebben al enorm veel titels gezien, zoals Atelier Yumia en Devil May Cry 5. Zoals je ziet, de een doet het beter dan de ander. Ook Bandai begint door te krijgen dat de Switch 2 een super platform is voor (J)RPGs. Vandaag kijken we dan ook naar Digimon Story Time Stranger!

Digimon games zijn niet altijd sterk geweest, vooral tegenover de competitie die hem zit in Pokémon, Dragon Quest en andere Japanse RPGs zoals Persona zelfs. Maar, Digimon Story Time Stranger pakt het allemaal nét dat beetje serieuzer en meer high-budget aan. Jordy dook al volledig in de game, dus een volledig diepgaande review kan je hier lezen! Ik ga in deze review dus niet enorm diep in de game en haar elementen duiken, maar ik vertel je graag alles over de Nintendo Switch 2 port en hoe deze het doet.

Digimon, Digital Monsters

We kennen de theme song allemaal wel van onze jeugd. Ik weet nog dat ik als kind die film keek en het op bepaalde punten ook echt eng vond, in a good way! De Digimon film die mij voor het eerst verliefd maakte op Japan bijvoorbeeld. Digimon draait volledig om twee overlappende werelden, de echte wereld en de Digital World. Die digitale wereld is ook veel beter uitgewerkt in deze game, waardoor het voor mij veel meer weg heeft van de kwaliteit die Persona biedt. Daarnaast is de algehele tekenstijl enorm lekker voor het oog, dus dat voegt ook toe. Shinjuku is het gebied waar je een groot deel van de game, wanneer je in de echte wereld bent, je zal bevinden. Ik ben vorig jaar zelf naar Tokyo geweest, dus het was best tof om te zien hoe accuraat de game dit over heeft genomen.

Eigenlijk alles in deze Digimon game wijst erop dat ze het serieuzer aan willen pakken en daardoor heb ik het gevoel dat dit deel ook echt sterke competitie brengt voor de markt. De turn-based combat werkt enorm fijn ook, waar elementen net iets anders klinken dan in een Pokémon game, maar in de essentie wel grotendeels hetzelfde werken. Digimon is wel ietwat meer van de cijfertjes, want je Digimon zelf en zijn of haar stats zijn ook enorm belangrijk in hoe veel damage jij doet. Daarnaast kan je Digimon je eigen maken door ze te scannen en zal je ze moeten Digivolven, waar sommigen best wel wat vormen kunnen hebben. Dit systeem kan zo diep gaan als jij wilt dat het gaat.

Al met al is Digimon Story Time Stranger een game die enorm veel goed doet, met wat kanttekeningen. De presentatie is er niet altijd, evenals de sterkte van de story. Maar, over het algemeen is dit een titel die mijn nostalgie enorm opwekt, zonder dat het niet modern genoeg voelt! Laten we nu dan echt kijken naar de Switch 2 port.

Perfect voor de Switch 2 handheld

Dit soort turn-based titels horen gewoonweg op de Switch 2. Het zijn perfecte titels om handheld te spelen en met hedendaagse graphics ook perfecte titels om docked te spelen.

Deze titel doet iets wat velen vergeten. Je krijgt namelijk de keuze tussen performance mode of quality mode. Daarin kan je verwachten dat je met quality mode tot aan 4K HDR met 30 fps kan gaan, of 1080p met HDR op de handheld. Kies je voor performance, dan heb je een relatief stabiele 60 fps in 1080p, maar zonder HDR. Beide ervaringen zijn super uitgewerkt en zelfs performance mode oogt lekker scherp en soepel.

Laten we beginnen met de handheld versie, want die is uitstekend. De performance mode voelt enorm soepel, blijft altijd tussen de 45 en 60 fps en is ontzettend scherp. Gevechten lopen vloeiend, steden en grote gebieden zijn goed speelbaar met wat minimale dips in fps. Daarnaast laat het scherm van de Switch 2 de kleurrijke stijl ontzettend mooi uitkomen. Het is ook fijn dat de resolutie een stabiele 1080p kan behouden met die 60 fps. Waar wat kleine minpuntjes zitten is in de dunnere objecten die iets verder weg staan, die kunnen soms nog wel eens flikkeren. Maar, performance mode op handheld is echt dé manier om soepele gameplay en krachtige visuals te combineren.

Ook de quality mode is fantastisch, met hogere fidelity en HDR krijg je de beste visuals die je kan krijgen op een handheld. Maar, je levert dan wel de helft van je frames in. Dit is dus vooral een kwestie van voorkeur, want beide modes zijn uitstekend!

Docked mag er ook wezen

In docked is quality mode de mooiste ervaring die je op de console kan krijgen. Enorm scherp upscaled beeld (tot 4K), mooie HDR, veel rijkere omgevingen en echt gewoon sterke visuals overall. Maar, de frame pacing is hier wel aanzienlijk minder perfect dan op de handheld in quality mode. Daardoor voelt het net dat beetje schokkerig soms.

In performance mode kan je hetzelfde verwachten dan je op de handheld krijgt; vloeiende gameplay en alsnog aardig scherpe visuals. Je resolutie levert uiteraard wel in, het beeld is duidelijk zachter en je hebt meer aliasing en shimmering aanwezig. Ook textures in de verte zijn minder scherp. Maar, de 60 fps die je ervoor terug krijgt is wel echt mega soepel.

Docked mode is hiermee iets meer gemengd dan ik zou willen zien, maar doet het over het algemeen alsnog beter dan de meeste ports en laat op ieder vlak de kracht van de Switch 2 zien!

Verdict

Digimon Story Time Stranger is een enorm sterke titel die op de Nintendo Switch 2 uitzettend lekker tot z’n recht komt. Het brengt je terug naar een simpelere tijd maar met gameplay dat dipt in de kwaliteit die je mag verwachten van een Persona of Shin Megami titel. Het is een titel die zelfs Pokémon wat lesjes leert.

De Switch 2-port is bovendien een van de betere die we tot nu toe hebben gezien. De keuze tussen een vloeiende performance mode en een prachtige quality mode zorgt ervoor dat je de ervaring kunt afstemmen op jouw voorkeur, terwijl zowel handheld als docked uitstekende prestaties leveren. Hoewel er hier en daar wat kleine technische kanttekeningen zijn, zoals lichte shimmering, incidentele framedrops en minder consistente frame pacing in de docked quality mode, doen deze nauwelijks afbreuk aan de totaalervaring.

Ben je een Digimon fan, liefhebber van JRPGs of simpelweg op zoek naar een uitgebreide turn-based RPG voor je Switch 2, dan is Digimon Story Time Stranger zonder twijfel een aanrader. Het bewijst niet alleen dat de franchise weer helemaal terug is, maar ook dat de Nintendo Switch 2 een uitstekend platform is voor dit soort ambitieuze JRPG’s. Hopelijk zien we nog meer van dit soort Digimon uitingen in de nabije toekomst.