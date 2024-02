Review: TEKKEN 8

Katsuhiro Harada heeft weer een meesterwerk gecreëerd met TEKKEN 8. De game gaat niet alleen verder met het Mishima verhaal maar tilt de standaard van alle fighting games naar een nieuw niveau.

Bandai Namco maakt een comeback met TEKKEN 8; het vervolg waar veel fanatiekelingen al een aardige tijd op wachten. Wat kunnen we zeggen over het nieuwste deel in de series, simpelweg magnifiek of toch nog ruimte voor verbetering?

TEKKEN 8 gaat verder waar, natuurlijk, TEKKEN 7 is blijven hangen. Met de filosofie “If it ain’t broke, don’t fix it” is deze game opgebouwd. Veel moves, blocks, frames, combo’s en ga zo maar door zijn hetzelfde gebleven maar toch net iets anders. Te vrezen dat je opnieuw moet wennen aan een game kun je uit het raam gooien want na enkele minuten voel je je al helemaal thuis in deze game. Dankzij de nieuwe Unreal 5 engine ziet de game er zeer fraai uit en spatten de kleuren er van af, de gameplay voelt echter nog steeds hetzelfde.

Veel aspecten komen terug van vorige games qua fighting mechanics maar een homage aan alle voorgaande games valt zeker niet te missen. Oude fans zullen zeker weten kippenvel krijgen en even een nostalgie momentje beleven zodra de main story van het spel wordt doorgespeeld. Vertrouwde match-ups en rivaliteit zien we terug, sommige op een basic manier en anderen rijzen de pan uit tot een belachelijke maar adembenemend niveau. Natuurlijk is dit niet alles, zo worden er ook oude clips en soundtracks voorgeschoteld van voorgaande games uit de serie.

Vetrouwd maar toch nieuw

TEKKEN 8 is ten allereerste gewoon een ijzersterke game. Waar TEKKEN 7 de fundering had gelegd, bouwt deze game fijn op verder. Zo zijn verschillende mechanics uitgewerkt, nieuwe modes toegevoegt, nieuwe moves beschikbaar voor iedere karakter en het lijstje gaat nog wel effe door. Om te beginnen kijken we eerst naar de core gameplay, zo voelt vrijwel iedere terugkerende TEKKEN speler zich bekend maar ook vreemd met de game. String combo’s uit de vorige game werken bijvoorbeeld niet meer omdat de -/+ frames zijn aangepast of omdat sommige karakteristieken van een move totaal anders zijn. Een move die eerst in Rage Burst (die rare blauwe moves uit de vorige editie) zat is nu een doodsimpele move geworden en vice versa.

Als het aankomt op het vechten, is Rage Art natuurlijk niet te missen. Deze zit er uiteraard weer in en bevatten vette animaties voor iedere karakter. De Rage Burst, zoals eerder genoemd, zit er niet meer in zoals we hem kennen. De Rage Burst moves zijn veranderd naar “Heat” moves. Deze moves zijn vrijwel hetzelfde als een Rage Art maar bevatten geen mini cutscene, ook zijn deze makkelijker te blocken en gelijk te punishen. Deze “Heat” moves kunnen ook in een combo gebruikt worden om je string te extenden en nog meer schade toe te brengen in één juggle. Gebruik hem dus tactisch!

Nieuwe Training Tool biedt meer toegankelijkheid

Wat echt uitspringt bij het spel, is een mode waar velen om gevraagd hebben. De Replay Mode is ook weer terug maar is dit jaar wel dé tool voor nieuwkomers maar ook terugkerende spelers. De nieuwe Replay Mode kan namelijk gebruikt worden als learning tool waarbij de game je tips geeft om bijvoorbeeld bepaalde moves af te straffen. De game analyseert jouw gameplay met moves en stopt op bepaalde punten in de match om jou op de hoogte te stellen wat je beter kon doen. Met één druk op de knop kun je direct in de Training Mode gegooid worden om de gesuggereerde move uit te testen en te oefenen.

De training tool die TEKKEN al een tijdje heeft, is dit jaar ook uitgebreider geworden. Zo kun je de CPU zo instellen om jouw specifieke moves te testen. Leer je combo strings of ga te werk met de nieuwe “Punishment Training” om te leren welke moves de gekozen karakter bevat om de tegenstander te straffen.

Mocht je niet willen oefenen dan kun je altijd de “Special Style” gebruiken die in eerdere TEKKEN games ook aanwezig was. Zo kun je met button mashen toch nog wegkomen, want de game kiest de optimale combo voor jouw karakter uit. De “Special Style” is momenteel een knelpunt in de online community. Toch is er niets verkeerds mee om deze te gebruiken!

Beide nieuwe oefen modes bieden zoveel toegankelijkheid aan TEKKEN als nooit te voren. Dit biedt alle spelers, veteranen of nieuwkomers, een manier om het spel te leren zoals deze bedoeld is. Heel veel gelijksoortige fighting games kunnen aan TEKKEN 8 een voorbeeld nemen en dat zullen zij waarschijnlijk wel gaan doen.

Ijzersterke fighters.. te koop en missend

Helaas moet TEKKEN 8 ook gaan geloven aan karakters die beschikbaar komen als DLC (Downloadable Content). Zo zijn er al een flink aantal karakters beschikbaar in de base game waar je keuze al reuze is. Toch missen er een aantal karakters in het spel die eigenlijk wel staples zijn in de serie. Zo zullen we als eerste karakter Eddy Gordo beschikbaar krijgen, echter zit deze wel vergrendeld achter een “Year Pass” van ongeveer €40,-

Zo gaat de game werken met een soort Battle Passes van één jaar lang. Hierbij zitten 4 karakters (nieuw of oud), een nieuwe skin per karakter, en nog een skin voor je persoonlijke Avatar.

In het kort

TEKKEN 8 is een mega vette fighter en gaat verder waar de vorige ophield maar dan ver-10-voudigd. Deze fighter verlegt het instapniveau waar veel bestaande series en fighting games een voorbeeld aan kunnen nemen. De game wordt heel toegankelijk voor jong en oud, veteraan of nieuwkomer. Iedereen kan plezier hebben en de keuze is er om het spel serieus te leren zonder tutorials te volgen op het internet.

Deze fighter is veel liefde ingestoken en dat merk je direct zodra je het spel op start. Elk detail dat aanwezig was in TEKKEN 7 is in deze game nog meer uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een betere trainingstool, meer moves en combo’s voor karakters, beter online ervaring en online community interactiviteit.

De campaign is weliswaar ook een leuke additie aan de game omdat het terugblikt naar alle TEKKEN games tot nu toe en een soort van eerbetoon laat zien aan zijn legacy. Helaas heb je het hoofdverhaal wel uit binnen een uurtje of 4. Ook is het minder dat sommige iconische karakters niet in de base game zitten, maar toch speelbaar worden gemaakt. Jammer dat het tegen een prijs zal zijn die de helft van de base game kost maar ze komen terug.

TEKKEN 8 is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en Steam.

9/10 Gespeeld op PC (Steam) - 9/10 9/10