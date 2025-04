Preview: RuneScape Dragonwilds

RuneScape Dragonwilds is dé nieuwste game van Jagex die afspeelt in het universum van Runescape. Wij hebben exclusieve toegang gekregen tot beelden en zelfs ook mogen spelen. Is het oud en vertrouwd of zien we iets totaal nieuws?

RuneScape Dragonwilds is mogelijk wel een game waar echte diehards op hebben gewacht. Een volledige wereld in 3D die géén point-and-click gameplay hanteert, maar volwaardige controls met een uitgewerkte en ontwikkelende ervaring.

“Deze game is waar ik vroeger als kind over droomde. Ik kan niet stoppen met spelen en wil alleen maar meer.” – Joel, over RuneScape Dragonwilds.

Dankzij Jagex hebben wij de game al vroegtijdig kunnen spelen. Wij hebben RuneScape Dragonwilds in een vroege fase gezien en voelen evolueren tot het beestje dat het nu is.

RuneScape Dragonwilds, een nieuwe ervaring

RuneScape heeft meerdere verhaallijnen maar toch altijd grotendeels dezelfde playstyle. Of je nu OSRS of RS3 speelt, het spel blijft vertrouwd en bekend. In verband met RuneScape Dragonwilds, is dit een gehele nieuwe ervaring.

Deze survival game brengt het kernverhaal van RuneScape naar boven en legt het op een nieuwe en gedetailleerdere manier uit. Van de verhalen over de Goden van Gielinor, de verschillende rassen aan levende wezens en het vergeten continent van Ashenfall; alles wordt op een pakkende en spannende manier vertelt.

Het lijkt daarin ook een beetje het wiel opnieuw uit te vinden met een andere manier om iconische RuneScape verhalen uit te lichten. Zo volgen we verhalen met bekende namen als Goblin Diplomacy, The Restless Ghost en Dragon Slayer, al steken ze heel anders in elkaar dan je gewend bent. Ze zijn lang niet zo uitgebreid en gedetailleerd als in RuneScape of Old School RuneScape, maar dienen als wegwijzers door de nieuwe en onbekende wereld.

Gameplay

Wie bekend is met een survival game, weet in grote lijnen hoe hij ook te werk moet gaan in RuneScape Dragonwilds. Deze game stamt voort uit inspiratie van andere gelijksoortige games, maar doet het op een unieke manier en voelt snel als een verlengde van RuneScape.

Een wereld vol magie en mysterie gepaard met de lore vanuit Gielinor komt de wereld van Ashenfall tot leven. We maken kennis met nieuwe features en lore, maar ook zien we een aantal dingen terug waaronder de skills, maar dan in een ander jasje.

Deze survival game speelt lekker vloeiend en ziet er adembenemend uit dankzij de Unreal Engine 5. Jagex heeft een bepaalde artstyle gekozen voor karakters die een beetje lijkt op een cross-over tussen OSRS en RS3, zo voel je je gelijk thuis.

De game hanteert een standaard HP en stamina bar en heeft een uniek aspect omtrent voedsel en slaap wat belangrijk is tijdens jouw avontuur. Waar de game echt uitblinkt, zijn de moves die je poppetje bezit in combat. Melee, ranged én magic hebben alle drie hun eigen moveset die moddervet zijn om naar te kijken. Per wapen hanteert je karakter dan ook andere moves, bij magic zelfs per verschillende Rune spell die je doet. Terwijl je in niveau stijgt zoals in de andere RuneScape games ontgrendel je ook nieuwe moves en zelfs nieuwe combo’s voor je wapens.

Skills, bekend maar toch anders

RuneScape Dragonwilds is dan ook niet zomaar je average survival game. Waar deze game echt om draait zijn je skills, je nieuwsgierigheid en de hoeveelheid moed. Het verkennen van onbekende gebieden om nieuwe items te vinden neemt ook een hele andere wending aan in deze game dan andere survival games. De skills die momenteel in de game zitten zijn afgeleid van hun RuneScape counterparts, maar zijn een stuk uitgebreider dan we ze kennen.

Iedere skill heeft een eigen progression die bonussen met zich meebrengt. Des te hoger je vaardigheid in een skill, des te meer voordelen je krijgt. Zo zien we dat als je attack (een verzamelnaam voor melee combat in deze game) levelt, je een Parry skill unlockt. Zo kun je ook voorstellen dat je een nieuwe move erbij krijgt die meer schade toedient of dat je stamina bespaart bij het oefenen van een skill.

“Ik vermaak me eindeloos en zal nog een lange tijd blijven duiken in deze wereld. Ik kijk uit naar veel features, zoals Fishing en andere skills.” – Malvin, over RuneScape Dragonwilds.

Om een voorbeeld te nemen, laten we kijken naar magic. Waar het een totaal nieuw pad op gaat, is wanneer je magic ook kan gebruiken om je te helpen met andere skills zoals cooking, mining of construction.

Doordat skills nu op een nieuwe manier werken voelt de game fris en uniek aan. Ook versnellen de skills de gameplay enigszins zodat je niet snel vastzit aan één gebied. De narritive van deze game wordt daardoor ook bevorderd, zo wilde ik zo snel mogelijk door gaan naar een onbekend stuk om meer te weten te komen van het continent en zijn geheimen.

Player Owned House World

De wereld waarin je speelt, is helemaal van jou zelf. Deze mag je openstellen voor het publiek, voor enkel je vrienden, of voor jou alleen. Waar je in RuneScape een eigen huis hebt die je mag inrichten, is de wereld in RuneScape: Dragonwilds helemaal van jou. Jij bepaalt waar jij je huisje neerzet, jij bepaalt waar je de lodestones neerzet om snel naartoe te kunnen reizen en je mag overal waar je maar wilt de wereld bekleden met je eigen decoratie en bouwsels om bijvoorbeeld de wereld beter te kunnen betreden. Bouw bruggen, trappen en verlichte wegen naar en rondom je favoriete gathering locaties om je eigen imperium op te bouwen, alleen of samen met je vrienden in co-op.

RuneScape Dragonwilds is op momenten ook echt uitdagend en daarom moet je actief aan de haal het crafting systeem dat je wordt aangeboden. Beetje bij beetje betere uitrusting maken, nieuwe wapens maken en uitproberen tegen verschillende vijanden en tijdelijk veilige routes creëren om weer grondstoffen te vergaren om nog betere spullen te maken.

De jacht naar steeds, maar betere wapens en uitrusting is verslavend en net zo leuk als in RuneScape. Er zit deze keer dan geen random loot element in, maar omdat je alles zelf from scratch moet maken voelt het net zo belonend als je eindelijk dat hogere wapen hebt gesmeden of die nieuwe tovenaarshoed hebt geknutseld.

Wat de game nog leuker maakt en vooral spelers die zowel alleen als co-op spelen is dat jouw character en jouw wereld twee losstaande entiteiten zijn. Je kunt dus met jouw personage uit jouw wereld ook de wereld van je vrienden bezoeken. Je houdt al je spullen, je levels, wapens en noem maar op waardoor je elkaar kunt helpen en elkaar ook spullen kunt geven uit andere werelden.

“Player Progression voelt enorm belonend. Kleine beetjes maken een groot verschil en de vooruitgang is in elke actie te herkennen. Dit past zo goed bij het gevoel dat RuneScape je ook geeft.” – Jordy, over RuneScape Dragonwilds

Voorlopige conclusie

Alhoewel RuneScape Dragonwilds nu pas in Early Access verschijnt, vinden we dat de game al enorm compleet, goed en werkend aanvoelt. Het ziet er daarnaast ook nog eens verschrikkelijk goed uit. De opkomende zon die tussen de bomen door je character belicht met een alternatieve versie van de meest iconische RuneScape soundtracks op de achtergrond raakt je op een manier waar je als RuneScape speler tot nu toe alleen maar van kon dromen. Met nog enorm veel content en plannen voor de toekomst ziet het er enorm rooskleurig uit voor deze nieuwe game, maar ook nu in Early Access zit er genoeg in om je echt tientallen uren mee te vermaken.

Check ook ander nieuws \over RuneScape Dragonwilds en de live stream die verder op de game ingaat!