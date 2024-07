Pokemon Sleep viert verjaardag!

Pokemon Sleep maakt het leuker om naar bed te gaan. Althans dat zou een reden kunnen zijn dat veel mensen de app gebruiken. Je wordt namelijk beloond om te slapen. Pokemon Sleep bestaat nu al een jaar en dat gaat gevierd worden!

Met de Pokemon Sleep app wordt jij letterlijk beloond met slapen. Deze slaap registratie app houdt je slaap bij en aan de hand daar van krijg je verschillende beloningen. Ook kun je het slaappatroon van verschillende Pokemon vergelijken. Er is nu een artikel verschenen waar de verjaardag van de app gevierd wordt. En wie jarig is, trakteert!

Pokemon Sleep jubileum

In het echte leven krijg je natuurlijk dingen wanneer jij jarig bent. Maar met games werkt het vaak anders. Dan geven ze items weg aan de trouwe fans, zo ook Pokemon Sleep. Laten we eens gaan opsommen wat er allemaal te wachten staat tijdens dit event.

Nieuwe Pokemon en meer

Er gaan nieuwe Pokemon verschijnen van de Paldea regio, zoals Sprigatito, Fuecoco, and Quaxly. Maar dat is niet alles. Er zullen ook nog veel items weggegeven worden tijdens de festiviteiten. Voorbeeld hiervan is het gebruiken van mini candy boosts en gifts die naast Snorlax zullen verschijnen die jij kan claimen. Er zullen ook verschillende missies zijn die tijdens de periode voltooid kunnen worden en er gaat dagelijks nieuws gedeeld worden over dingen die zullen komen tijdens de eerste week.

Nieuwe slaapstijlen

Ook wordt er vermeld op de pagina dat er drie nieuwe slaapstijlen naar het spel gaan komen. Je moet natuurlijk deze app gebruik door middel van of een telefoon, of een Pokemon GO Plus apparaat. Wanneer jij dan uit je slaap komt wordt er gekeken naar jou eigen slaap en die van de Pokemon. Hier worden de volgende stijlen bij toegevoegd nu:

Sprigatito’s Tucked Sleep

Fuecoco’s One-Eyed Sleep

Quaxly’s Seated Sleep

20 miljoen keer gedownload

Maar dat is niet al het nieuws dat gedeeld word. Er is namelijk ook bekend gemaakt dat Pokemon Sleep al op 20 miljoen apparaten staat. Dat is natuurlijk een hele hoop en zeker voor een slaap tracker. Het geeft de kracht maar weer eens aan van het merk Pokemon en hoe zij nu op een speelse wijs ervoor zorgen dat er meer inzicht komt in het slaap patroon van mensen. Om dit te vieren worden er zelfs nog meer items weggegeven aan spelers. Als jij in logt krijg je de volgende items:

Sleep Points ×1,000

Main Skill Seed ×1

Dream Cluster M ×1

Poké Biscuit ×5

Een blik terug in het verleden

Pokemon Sleep bestaat dan wel al een jaar op dit moment, toch is de app al een lange tijd daar voor aangekondigd. Namelijk in 2019. Vervolgens bleef het echter lang stil en werd er zelfs gedacht dat de app helemaal niet meer zou gaan uitkomen. Er was wel een release datum gegeven van 2020 maar die werd dus niet gehaald. Maar nu is de app voor iedereen te downloaden en te spelen.

Nintendo en gezondheid

Het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat Nintendo gameplay elementen toevoegt aan gezondheid kwesties. Iedereen kent wel Wii Fit welk in 2007 verscheen en de gehele wereld aan het fitnessen kreeg op de Wii Balance Board. Of Pokemon GO welk iedereen in beweging kreeg om Pokemon te vangen aan de hand van GPS data. Het lijkt dus een winnende combinatie te zijn voor Nintendo om hun games te koppelen deze dingen en zo jou op een speelse manier een stukje gezonder maakt.

Pokemon Sleep is al een jaar lang te downloaden voor iOS en Android devices. Ga jij een poging wagen of laat je de app jou voorbij gaan? Laat het ons weten!