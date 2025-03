Preview: Guild Wars 2: Janthir Wilds – Repentance

Een mond vol, maar de nieuwste DLC voor de Janthir Wilds expansion van Guild Wars 2, verschijnt vandaag. Repentance legt de focus op iets anders dan de Titans en zoomed enorm in op de achtergrond van de Mursaat. Dit wordt wederom een lore heavy update. Wij mochten hem eerder spelen en geven graag onze eerste indruk!

Repentance begint waar ‘Godspawn’ eindigt. Bovenop Mount Balrior hebben jullie hard gevochten tegen de Titans en overwonnen. Maar, er is meer gaande in Janthir, dan puur en alleen de titanen en hun wraakzucht op Tyria. Dan hebben we het over de Mursaat. Mabon, onze favoriete Mursaat, heeft altijd een spreuk over Bava Nisos vastgehouden. Dit zorgde ervoor dat de geruïneerde Mursaat stad verborgen bleef voor de buitenwereld. Die spreuk is nu verbroken, wat ervoor zorgt dat de stad bloot komt te liggen voor gevaren van buitenaf.

Mistburned Barrens

Het grootste aspect dat in deze update komt, is een volledige nieuwe map met de naam Mistburned Barrens. Dit is geen gewone open map, maar een map gebaseerd op lane events. Dus vergelijkbaar met bijvoorbeeld Dragon’s Stand uit Heart of Thorns. Maar, dit maal lijkt het erop dat de events ten alle tijden getriggerd kunnen worden. Het wordt namelijk gestart als een survey, waar jij met een research party (andere spelers) meerdere events gaat doen tussen de lanes. De 3 lanes (noord, center en zuid) hebben allemaal hun eigen uitdagingen. Qua sfeer is het allemaal gebaseerd op ‘Agony’ en ‘Bloodstone’ achtige assets. Dit zorgt voor een Castlevania sfeer. Hier gaven de ontwikkelaars tijdens onze speelsessie ook aan dat dit een groot inspiratiepunt was. De map lijkt qua sfeer ook enorm op de raids die we kregen tijdens Heart of Thorns. De nieuwe raid konden we helaas niet zien, maar die zou ‘episch’ moeten zijn.

Ik moet daarbij zeggen, dat de map een hit en tegelijk een miss voor me is. De boss fight in de lane die wij konden spelen voelde een beetje underwhelming. Ik was beter gewend van de ontwikkelaars. Maar, wetende dat dit een aanleiding is naar de nieuwe raid, ben ik wel benieuwd wat we daar mogen verwachten. De map zelf is een mixed bag, met enorm toffe settings zoals op de afbeelding hier beneden, tot aan minder interessante bosgebieden. Maar, als de map eenmaal leeft met veel spelers, dan zal het natuurlijk veel beter aan gaan voelen. We zullen zien!

Rewards in Repentance

Een nieuwe map betekent natuurlijk ook nieuwe beloningen. Zo kregen we veel toffe armor sets te zien, een nieuwe wapenset, een nieuwe troon om op te zitten en nog zoveel meer. Een aantal van deze rewards zijn vrij te spelen door de map events te herhalen en de currency te sparen. Andere rewards zijn gekoppeld aan het verhaal, of achievements gekoppeld aan het verhaal. Het thema van één van de wapensets is heel erg gebaseerd op de Druïdes. Ook zijn er nieuwe relics om te krijgen, zodat jij weer opnieuw aan de haal kan met je character build. En, iets dat fans misschien graag horen: Er komt een nieuwe infusion met een Bloodstone effect. Geloof me, deze wil je hebben! Ook kregen we de nieuwe skins en beloningen te zien, die je vrij kan spelen met de Wizard’s Vault, ook deze zagen er allemaal goed uit.

Mursaat Shadowcraft

Door de map heen staan spiegels verspreid. Al die spiegels brengen je naar plekken waar je normaliter niet zou kunnen komen. Op deze plekken zal je story fragmenten vinden, Mursaat lore vinden en toffe beloningen vinden! Wat je met die spiegels namelijk doet, is dippen in schaduw magie. Met die magie kan je andere werelden heel snel betreden, of je op een The Flash tempo kan verplaatsen naar een gebied dat buiten de map valt. Ik vond deze Mastery track goed bedacht op gebied van lore, maar in de realiteit niet per direct heel bijzonder. Maar, wij konden in onze preview sessie niet zien wat de rest van de Mastery Track zal bevatten. Waarschijnlijk zal de Mastery een rol gaan spelen in de nieuwe Convergence en Raid. Daarover trouwens, de titaan Greer wordt vanaf vandaag toegevoegd aan de Janthir Wilds Convergence roulatie! Ook komen er nieuwe en unieke challenge modes naar de Mount Balrior raid.

Repentance ziet er voor mij dus uit als een hit or miss. Maar, mijn Guild Wars: Prophecies hart gaat enorm kloppen van de nieuwe Mursaat lore die we gaan zien. En, ik kijk enorm uit naar de raid en convergence opties! Hoe dan ook, Repentance is gratis voor iedereen die Janthir Wilds in huis heeft gehaald. Ga jij de uitdaging aan om Bava Nisos te bereiken? Vanaf vandaag kan je aan de slag met de nieuwe update!