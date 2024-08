intheSpotlight – Star Wars: Outlaws

Met intheSpotlight blikken wij vooruit naar de grootste games van het moment. Games welke wij graag nog even extra in het zonnetje zetten vlak voor release. Deze maand reizen we af naar een sterrenstelsel hier ver vandaan. Star Wars: Outlaws, de eerste volledige open-world Star Wars game is bijna hier.

Lang geleden in een sterrenstelsel hier ver vandaan, was er een groots rijk dat de macht nam. Hierdoor ontstond er een grote verandering op veel van de planeten in dit sterrenstelsel, een verandering die mogelijkheden losmaakte voor jonge en ambitieuze syndicaten en schurken. Dit is dan ook het startschot van jouw avontuur in Star Wars: Outlaws waar je jouw scoundrel/Han Solo fantasie werkelijkheid kan gaan maken.

Wat is Star Wars: Outlaws?

Star Wars: Outlaws speelt zich af tussen Star Wars: The Empire Strikes Back en Star Wars: Return of the Jedi. Tijdens de hoogtijden van de Empire ontstaan er veel kansen voor de verschillende crime syndicaten om handel te drijven, hierdoor was het volgens de ontwikkelaar van de game (Massive Entertainment, onderdeel van Ubisoft) het perfecte tijdstip in de Star Wars timeline om een game te ontwikkelen, die dieper in de duistere krochten van het universum duikt.

In samenwerking met LucasFilm Games was de opzet van de game duidelijk. Het zal de eerste open-world Star Wars game worden, met een uniek nieuw karakter in een tijdstip van het universum dat nog nooit in een videogame is verschenen. Hierin was het voor Massive Entertainment dan ook heel belangrijk dat ze je niet tegenhouden en dat de hele ervaring zonder al teveel laadschermen (looking at you Starfield) te beleven is. Stap in je ruimteschip en ga erop uit.

Kay Vess en Nix

In Star Wars: Outlaws mag je bekende en nieuwe planeten verkennen in het Star Wars universum met een gloednieuwe cast aan characters. Je speelt de game met Kay Vess, een zogenaamde up-and-coming scoundrel die haar naam probeert te maken in het universum. Samen met haar trouwe viervoeter Nix steelt ze een schip en hier ontketend zich een verhaal dat je naar 5 vrij te verkennen planeten zal brengen. Maar dat niet alleen, je kan ook de ruimte rondom de planeten verkennen door space-stations te bezoeken of andere geheimen.

Star Wars: Outlaws belooft dus veel unieke characters te hebben waaronder nieuwe en bekende crime syndicaten, maar ook bekende gezichten zoals Jabba de Hutt, Salacious B. Crumb en Bib Fortuna. Ook zal Han Solo in de game zitten, alleen zit de beste man nog bevroren in carbonite. Niet geheel onverwacht maakt Qi’ra en haar Crimson Dawn syndicate ook hun gamedebuut en is het al bekend gemaakt dat je een potje Sabacc kan spelen met Lando Calrissian. Je kan over alle nieuwe en bekende characters later deze maand een in-depth artikel verwachten!

Wat kun je van deze intheSpotlight verwachten?

In voorbereiding op onze review van de game, die rondom de release op 30 augustus zal verschijnen, duiken we dieper in de game. Zo kun je artikels verwachten over de verschillende planeten die je mag bezoeken, wie de belangrijkste karakters zijn, naadloze space travel van planeet naar de ruimte, open-world gameplay en wat dit betekent voor Star Wars, een preview op Gamescom en nog veel meer!

Wij zijn alvast extreem excited om dieper in de game te duiken en op 30 augustus helemaal los te gaan in het Star Wars universum!

Star Wars: Outlaws verschijnt op 30 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S, Microsoft Windows.