Palico’s spelen belangrijke rol in Monster Hunter Wilds. Zo deelt Capcom ons mondjesmaat nieuwe informative via onder andere social media. De Palico’s in Wilds zullen ons voeden met nuttige informatie tijdens onze open-wereld jacht.

Monster Hunter Wilds wordt de eerste game binnen de franchise zie ons in een open-wereld ongestoord laat jagen op monster na monster. Niet langer zijn we gebonden aan één quest totdat we terug moeten naar het basiscamp, maar kunnen we meerdere monsters achter elkaar opjagen en in de tussentijd gebruik maken van onze eigen portable camps om HP aan te vullen en strategische keuzes te maken. Ook kunnen we dit keer een extra set aan wapens meenemen zodat we verschillende tactieken kunnen toepassen tijdens onze trek door de open wereld.

With a more dynamic world than ever, your Palico companions play an enhanced role. Now voiced, they will notify you of important real time changes in the field, keeping you alert while in the heat of the hunt. Or you can switch to classic Felyne meows if you prefer! #MHWilds pic.twitter.com/QVLMWAtLSA — Monster Hunter (@monsterhunter) July 30, 2024

Palico in Monster Hunter Wilds

De palico in Wilds gaat ons meer helpen dan tevoren. Niet alleen in combat deze keer. Door de meer dynamische wereld dan ooit tevoren in een Monster Hunter avontuur zijn de katwezens dit keer volledig voorzien van stem en voice-acting. Zij zullen ons dan ook belangrijke real-time informatie geven over veranderingen die plaatsvinden in de wereld. Zo kunnen wij ons bezig houden met jagen, terwijl onze trouwe katachtigen ons up-to-date houden met relevante informatie.

Welke informatie dat moet zijn, is nog niet bekend. Wat we in eerdere beelden hebben gezien is dat de wereld dynamisch is en het landschap verandert. Dit kan door een bepaald monster komen, maar het kan ook andere redenen hebben. Waarschijnlijk waarschuwt onze trouwe compagnon ons dan ook als er een belangrijk evenement gaat beginnen of als er andere grote monsters in de buurt komen.

De sprekende Palico blijven echter een optie. Mocht je je viervoeter liever op de oude vertrouwde manier horen ” meowen” is daar een toggle voor.

Kijk jij uit naar de nieuwe Monster Hunter? Houdt onze website goed in de gaten, want we gaan deze game zeker even checken tijdens Gamescom en jou na afloop er alles over vertellen.

