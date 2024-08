Xbox pakt gigantisch uit tijdens Gamescom 2024

Xbox pakt dit jaar echt gigantisch uit op Gamescom. Samen met Blizzard Entertainment en Bethesda hebben ze een gigantische standplaats op de Duitse conventie met speelbare games, shows in de theater, winacties en een eigen winkel. Ook voor de fans thuis is er genoeg te beleven via de dagelijkse livestreams.

Microsoft is goed vertegenwoordigd met eigen games, games van partners en games van andere studios die speelbaar zijn binnen de Xbox booth. Bij elkaar opgeteld zijn er meer dan 240 speelstations met verschillende games en in totaal meer dan 50 titels die je kunt spelen en kunt zien binnen de Xbox booth. Ongeveer 1,5 maand geleden deelde we de Xbox line-up al voor Gamescom, maar deze is nu dus nog iets uitgebreid.

Xbox booth

De volgende games zijn onder andere speelbaar op de Xbox booth:

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fallout 76: Milepost Zero

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Towerborne

In de Xbox theaters kunnen voorstellingen bekeken worden van Avowed, Indiana Jones en Starfield: Shattered Space.

Blizzard is er ook bij

Voor het eerst in een lange tijd is Blizzard ook weer aanwezig tijdens Gamescom. Dit maal als onderdeel van Microsoft bij de Microsoft Xbox booth. Spelers kunnen aan de slag met twee Blizzard franchises: Diablo en World of Warcraft. Spelers kunnen al aan de slag met de nieuwe class die meekomt in de Vessel of Hatred DLC voor Diablo. Ook viert World of Warcraft tijdens Gamescom de release van de The War Within uitbreiding. Spelers krijgen hier een unieke ervaring om de spanning van het vliegen in Azeroth te ervaren. Wij zijn benieuwd!

Third-party

Xbox zal ook een aantal third-party studios laten aanhaken bij hun booth. Zo zijn Star Wars: Outlaws, Ark 2, Space Marine 2, Atomfall en STALKER 2 ook speelbaar op de Xbox booth. Verder zijn de volgende indie games speelbaar in hun indie sectie: Squirrel with a Gun, Winter Burrow, Creatures of Ava en meer.

Naast de Xbox booth vind je een booth in samenwerking met Porsche war onder andere een life-sized D.Va standbeeld staat opgesteld gemodelleerd naar de splinternieuwe elektrische Macan.

Prijzen en merchandise

Net als vorig jaar kun je weer prijzen winnen bij de Xbox booth. Dit jaar zal er een soort claw-machine en gacha machine aanwezig zijn waarmee je simpelweg met een groene knop mee kunt doen om kans te maken op één van de volgende prijzen:

Game Pass tokens (PC and/or Ultimate)

NVIDIA GeForce Now cards

WD_BLACK PC and Console Storage

Cloud Gaming devices (e.g., Amazon Fire TV Sticks, and Meta Quest headsets) that can directly stream Xbox games

OMEN monitors

HyperX headsets, microphones, mice and keyboards

De gear shop keert ook terug dit jaar met de nieuwste merchandise van onder andere Xbox, Blizzard, Activision en Bethesda.

Livestreams voor de thuisblijvers!

Ben je er niet bij dit jaar? Niet getreurd want Xbox zal op verschillende kanalen live zijn vanaf het evenement in Keulen. Check hier beneden waar en wat je kunt zien op welke tijdstippen:

Wednesday August 21

Xbox @ gamescom 2024 Start: 15:00 Featuring S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Atomfall, Age of Mythology, plus others



Bethesda MainStream Start: 14:00



Thursday August 22

Xbox @ gamescom 2024 Start: 15:00 Featuring Star Wars Outlaws, World of Warcraft: The War Within, Towerborne plus others

Bethesda MainStream Start: 14:00



Friday August 23

Xbox @ gamescom 2024 Start: 15:00 Featuring Avowed, Ara: History Untold, plus others



Bethesda MainStream Start: 14:00



En dat was eigenlijk wel het belangrijkste nieuws opgesomd. Heb ik iets gemist? Vast wel. Maar je kunt de hele Xbox aankondiging teruglezen op Xbox Wire om alles te lezen wat hier boven staat, maar ook nog wat extra informatie over Xbox Fanfest, de inclusiviteit-maatregelen en de Community Area.