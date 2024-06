Xbox bevestigd line-up voor Gamescom 2024

Microsoft Xbox heeft bekend gemaakt dat ze dit jaar terug keren naar de Koelnmesse tijdens Gamescom 2024. De game-ontwikkelaar én uitgever neemt een hele stapel games mee om te tonen aan het publiek.

Geen verrassing, maar Xbox keert dit jaar terug naar Gamescom, na groots te hebben uitgepakt in 2023. Een groot gedeelte van de evenementenhallen zullen weer felgroen gekleurd worden en het Xbox intro-geluidje zal luid door de hallen klinken. De game-gigant neemt een aantal games mee. Dit zijn de titels die zojuist zijn bevestigd:

Age of Mythology: Retold

Avowed

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Diablo Immortal

The Elder Scrolls Online

Fallout 76

Towerborne

World of Warcraft: The War Within

Binnenkort maakt Microsoft nog meer titels bekend en delen ze nieuws over de partners die ze mee zullen nemen, met waarschijnlijk nóg meer games!

Opvallend, is dat Activision Blizzard het evenement vorig volledig over heeft geslagen na alle voorgaande jaren eigenlijk heel groots aanwezig te zijn geweest (minimaal een halve hal). Dit jaar is Microsoft dus nóg groter met onder andere Activision Blizzard onder haar hoede. Wat betekent dit voor de grootte van de Microsoft stand? Zullen ze een hele hal toe-eigenen? Wij zijn ontzettend benieuwd en we gaan dit uiteraard ook voor je uitzoeken. Want vanaf 21 augustus 2024 zijn wij in ieder geval weer te vinden in Keulen. We zijn achter de schermen al druk bezig met het voorbereiden.

Ben jij er dit jaar bij? Zo niet, laat ons dan zeker weten welke Xbox game wij voor jou moeten gaan checken. Dan gaan we dat in ieder geval voor je regelen zodat we je er alles over kunnen vertellen via een video of preview op de website!