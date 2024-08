intheSpotlight | De characters van Star Wars: Outlaws

Star Wars staat al sinds zijn conceptie in 1977 bekend om geweldige characters. Van Han Solo, Leia Organa, Luke Skywalker en zijn ouders Padmé Amidala tot *spoiler-alert* Anakin Skywalker die na zijn val naar de dark-side door het leven gaat als de zwaar beademde Darth Vader. Een goed Star Wars verhaal staat of valt bij de characters die je metgezellen in een avontuur in een Galaxy Far Far Away. Lukt het Massive Entertainment om ons wederom te verrassen met goed geschreven nieuwe characters, en waargetrouwe ouwe gezichten?

Met de onthulling van de nieuwste verhaaltrailer van Star Wars: Outlaws hebben we een beter beeld gekregen van de personages waarmee Kay Vess te maken zal krijgen in deze open-world adventure game van Massive Entertainment. De game speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Empire Strikes Back en Return of the Jedi, en hoewel er een aantal bekende gezichten uit het bredere Star Wars-universum te zien zijn, ligt de focus voornamelijk op een nieuw ensemble van personages. Hier is een overzicht van de belangrijkste figuren die Kay’s pad zullen kruisen in haar avontuur door de criminele onderwereld van de Outer Rim.

Kay Vess

Kay Vess, de protagonist van Star Wars: Outlaws, is geen Jedi, geen Rebel, en zeker geen doorsnee heldin. In plaats daarvan is ze een sluwe schurk en dief, op de vlucht met een prijs op haar hoofd nadat ze een gevaarlijke misdaadbaas in Canto Bight heeft dwars gezeten. Haar missie? Een van de grootste overvallen die de Outer Rim ooit heeft gezien voltooien, in de hoop daarmee haar vrijheid te kopen en een nieuw leven te beginnen op een manier waar zelfs Han Solo jaloers van zou worden.

In de trailers en volgende nieuws coverage komen we erachter dat Kay nieuw is in de grotere wereld van de criminele onderwereld. Ze wordt uit bijeenkomsten met grote syndicaten gegooid, maar dat betekent niet dat ze geen impact zal hebben. Spelers zullen keuzes kunnen maken die haar relaties met verschillende facties beïnvloeden, waardoor haar avonturen in de Galaxy een persoonlijk tintje krijgen.

Nix

Aan Kay’s zijde vinden we Nix, haar trouwe Merqaal metgezel. Nix is niet zomaar een schattig hulpje; hun relatie is volgens Ubisoft & Massive Entertainment symbiotisch. Nix zal een cruciale rol spelen in de gameplay van Star Wars: Outlaws, door verborgen geheimen en moeilijk bereikbare gebieden te ontdekken tijdens missies. Of het nu gaat om het brengen van items, het helpen bij gevechten, of het openen van nieuwe plaatsen, Nix is een onmisbare partner voor Kay.

Nix is speciaal ontwikkeld door Massive Entertainment in samenwerken met Lucasfilm Games. Ze hebben hier inspiratie genomen uit verschillende dieren waaronder een kat, hond voor hen, huisdierachtig gedrag, en een axolotl was de inspiratie voor Nix zijn uiterlijk.

Sliro

Sliro, een van de machtigste crime syndicate bazen in de Galaxy, wordt in de nieuwe trailer als de belangrijkste antagonist van het spel neergezet. Hij is de leider van de Zerek Besh misdaadfamilie en probeert de criminele syndicaten van de Outer Rim te verenigen, terwijl het rijk door de Rebels wordt afgeleid. Tijdens een bijeenkomst verklaart hij dat dit het gouden tijdperk is voor de onderwereld, een kans om “miljoenen te verdienen” nu aandacht van The Empire elders ligt.

Sliro heeft echter ook een persoonlijke vendetta tegen Kay, die in het verleden al met hem in aanvaring is gekomen. Het is Sliro die het losgeld op Kay’s hoofd heeft gezet, wat haar dwingt om constant op de vlucht te zijn met haar ship The Trailblazer.

Vail

Vail, een van Sliro’s top bounty hunters, is een geduchte tegenstander voor Kay. Opgegroeid in de onderwereld en getraind door verschillende syndicaten, is Vail een expert in vechten, smokkelen, en jagen. In de trailer zien we haar in conflict met enkele van Kay’s bondgenoten terwijl ze haar doelwit achtervolgt. Vail onthult later aan Sliro dat Kay “meer verbonden” is dan hij dacht, wat suggereert dat het verhaal van Star Wars: Outlaws dieper gaat dan een heist.

Jaylen Vrax

Jaylen, een smokkelaar die Kay het aanbod doet voor de grote overval die het hart van het verhaal vormt, wordt omschreven als iemand met een “doodswens”. Hoewel er niet veel bekend is over Jaylen, lijkt hij een sleutelrol te spelen in Kay’s poging om Sliro’s fortuin te stelen. Ondanks speculaties dat Jaylen mogelijk een alias was voor de iconische Kyle Katarn, is dit door de ontwikkelaars ontkracht. Jaylen is een nieuw, origineel personage met zijn eigen motivaties, maar meer details blijven voorlopig geheim.

ND-5

Een van de meest opvallendste leden van Kay’s team is ND-5, een geharde BX-commando droid die oorspronkelijk werd gebouwd door de Confederacy of Independent Systems tijdens de Clone Wars. Deze trenchcoat dragende droid fungeert als de muscle van je crew en is te zien, terwijl hij een klap van Vail opvangt en haar vervolgens door een deuropening gooit, in de trailer. Hoewel er nog veel te leren valt over ND-5, is het duidelijk dat hij een cruciale rol zal spelen in de missies van Kay.

Danka

Tijdens een missie in Star Wars: Outlaws ontmoet Kay een Mon Calamari informant genaamd Danka. Danka blijkt niet de betrouwbaarste bondgenoot te zijn, zoals ND-5 waarschuwt. Tijdens een ontmoeting onthult Danka dat ze samenwerkt met een corrupte empire officier, wat leidt tot een potentieel gevaarlijke situatie voor Kay. Deze scène toont de impact van spelerskeuzes, aangezien Kay’s weigering om een omkoopsom te betalen leidt tot een verhoogde Wanted status, waardoor ze moet vluchten.

The Hutt Cartel met Jabba the Hutt

Hoewel veel van de personages in Star Wars: Outlaws nieuw zijn, keren er ook een aantal oude bekende terug, waaronder: Jabba de Hutt. Als hoofd van het Hutt misdaadsyndicaat op Tatooine biedt Jabba Kay verschillende opdrachten aan. Maar zoals we in de trailer kunnen zien, loopt hun eerste ontmoeting niet bepaald vlekkeloos af. Kay wordt namelijk gespot terwijl ze zich een weg baant naar de Sarlacc-put, mogelijk na een mislukte deal met Jabba. Jabba heeft natuurlijk ook zijn bekende onderdanen Bib Fortuna en Salacious B. Crumb bij zich.

Sidenote: Salacios B. Crumb is en blijft de beste naam ooit bedacht in heel Star Wars.

Crimson Dawn: onder leiding van Qi’ra

Crimson Dawn, een syndicaat dat voor het eerst verscheen in Solo: A Star Wars Story, wordt ook genoemd tijdens Sliro’s bijeenkomst met de andere misdaadsyndicaten. Hoewel het niet bevestigd is, lijkt een van de personages die in de trailer wordt getoond sterk op Qi’ra, de leider van Crimson Dawn in deze tijdsperiode. Met Crimson Dawn’s rol in de Syndicate War in de recente Star Wars-comics, zou het logisch zijn dat ze ook in Star Wars: Outlaws opduiken.

In Solo: A Star Wars Story zien we hoe dat Qi’ra (gespeeld door Emilia Clarke) en Han Solo samen opgroeien en een liefdesrelatie met elkaar ontwikkelen. Door omstandigheden raken ze vervreemd van elkaar waardoor Qi’ra verzeild raakt met de Crimson Dawn, het lukt haar uiteindelijk om de controle te nemen over deze syndicate.

The Pyke Syndicate

Het Pyke-syndicaat, bekend uit eerdere Star Wars-media zoals Solo: A Star Wars Story en The Book of Boba Fett, wordt ook genoemd in Outlaws. Dit syndicaat controleert de specerijhandel en mijnbouw op Kessel, en is een belangrijke speler in de criminele onderwereld. In de gameplay walk-through van Star Wars:Outlaws zien we Kay iets stelen van een Pyke chopshop, wat erop wijst dat ze snel op hun zwarte lijst komt te staan.

The Ashiga Clan

De Ashiga Clan is een volledig nieuw syndicaat, met een “strikte erecode” en is gevestigd op de ijzige planeet Kijimi, bekend uit The Rise of Skywalker. Hoewel er nog niet veel over deze groep bekend is, wordt hun leider getoond in een ontmoeting met Kay, omringd door zwaarddragende bewakers.

Massive Entertainment heeft deze clan zelf ontwikkeld in samenwerking met Lucasfilm Games en heeft met name samurai en Japanse invloeden gebruikt bij het ontwerpen en ontwikkelen van deze clan waar eer hoog in het vaandel staat.

Wat Kunnen We Nog Verwachten, Empire VS Rebellion?

Naast de genoemde syndicaten zijn er nog enkele grote spelers uit het Star Wars-universum die nog niet bevestigd zijn voor Star Wars: Outlaws. Black Sun, bekend uit de jaren ’90 Shadow of the Empire reeks, zou een geweldige aanvulling zijn, evenals de Crymorah syndicaat, bekend uit het boek over Moff Tarkin. Hoewel hun aanwezigheid nog niet bevestigd is, zou het niet verrassend zijn als ze op een gegeven moment opduiken, vooral gezien de connectie van ND-5 met de Droid Gotra, een subgroep van Crymorah.

Verder speelt ook The Empire & Rebellion een rol in het verhaal, hoe diep de wortels van The Empire of Rebellion zich genesteld hebben in Star Wars: Outlaws is nog niet bekend, wel hebben we al gameplay gezien waarin Kay een Empire basis binnen dringt. Wanneer je de regels constant breekt kan het ook gebeuren dat The Empire op je gaat jagen.

Met zoveel verschillende facties en personages belooft Outlaws een diepgaand en meeslepend verhaal te bieden dat de duistere kant van de Galaxy verkent. Als Kay zullen de keuzes die je maakt een blijvende impact hebben op je avontuur. Blijf ons volgen voor meer updates en onthullingen over dit nieuwe hoofdstuk in de Star Wars timeline

Star Wars: Outlaws verschijnt op 30 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S, Microsoft Windows.