De opkomst van Soulslikes: Hoe het genre groeide buiten FromSoftware

Voor ons 15-jarig bestaan blikken we terug naar het mooie 2011, waar intheGame begon en mooie games uit kwamen. Een van die games is Dark Souls. Eerder keken we al naar de game zelf en hoe deze een genre werd. Nu is het tijd om te kijken naar dat subgenre dat Soulslikes heet.

Het Souls genre begon natuurlijk bij zowel Demon’s Souls (2009) als Dark Souls (2011). Die games brachten iets bijzonders dat vandaag de dag zó populair is dat de ene na de andere ontwikkelaar een kansje waagt. Maar waar is dit ooit begonnen? Wie was de eerste die die fakkel over probeerde te nemen en welke titels springen er tegenwoordig echt uit?

Lords of the Fallen (2014)

De eerste die de competitie aanging met FromSoftware was eigenlijk Deck13 met hun game Lords of the Fallen. Deze game verscheen in 2014 en werd dan ook niet geweldig goed ontvangen. Een game die probeerde te spelen met het genre op een eigen manier, maar tekort kwam in wat wellicht één van de belangrijkste pilaren is; de combat. Alles voelde traag en lomp en de game kwam niet heel goed uit de verf. Maar, de game heeft middels een reboot gekregen die het wel echt goed doet en zelfs een sequel krijgt die veel mensen enthousiast maakt. Dus soms, soms vallen dingen achteraf wel weer op hun plek. Lords of the Fallen heeft er verder natuurlijk wel voor gezorgd dat meer ontwikkelaars aan de haal gingen met het genre.

Titan Souls en Salt & Sanctuary (2015 – 2016)

Twee andere titels die de Soulslike naam gingen dragen waren Titan Souls en Salt & Sanctuary. De games kwamen uit in 2015 en 2016 en waren beiden 2D adaptaties van het genre. Titan Souls was een prima game die de focus legde op de boss-run aspecten van Souls games. Salt & Sanctuary staat bekend als de eerste echt succesvolle 2D adaptatie van het genre, een game die Metroidvania en Souls mengde!

Nioh (2017 – 2026)

In 2017 zagen we de allereerste Nioh. Een game die dit jaar een derde deel kreeg en een franchise die enorm succesvol is gebleken en nu zelfs een subgenre heeft genaamd Nioh-likes. Funny how those things go!

Nioh kwam op de markt als een spirituele opvolger van Ninja Gaiden en mengde veel elementen uit het Souls-genre met de combat van die games. Daaruit ontstond Nioh. Het verhaal: Yokai proberen feodaal Japan in te nemen en verschillende generaties aan strijders proberen dit fenomeen te stoppen. Waar het eerste deel een vrij afgesloten (en singleplayer) verhaal vertelde, bracht het tweede deel het multiplayer aspect naar de voorgrond. En zelfs het pas uitgekomen derde deel mengt het beste van de eerste twee en is een enorm succes.

Lies of P (2023)

Een game die met vlag en wimpel boven de competitie uit komt is Lies of P, een game vanuit Round 8 en Neowiz. Dit is een game die het Souls genre omarmt en voornamelijk aanpassingen maakt in het verhaal. In deze game speel je namelijk het verhaal van Pinocchio. Je speelt de game in een soort Steampunk setting, met een game die eigenlijk alles goed doet van gameplay tot aan muziek. Een korte tijd geleden verscheen de Overture DLC en ook die werd goed ontvangen en bracht enorm veel content.

Blasphemous (2019 – 2023)

Een franchise die pixelachtige Metroidvania gameplay combineert met Souls elementen. De games zijn erg populair en omarmen de donkere fantasierijke setting. Een game die, ondanks de 2D factor, toch goede verhalen weet te vertellen. Deze games laten zien hoe het Soulslike genre op meerdere manieren kan werken.

Andere franchises als Code Vein, Mortal Shell, Steelrising, The Surge en Vampyr lenen veel van het Soulslikes genre en in de toekomst kunnen we nog veel meer Soulslikes verwachten. Het wordt een markt met meer aanbod dan vraag en daarmee wordt het ook lastiger om de juiste titels eruit te pikken. Wanneer je de titels hierboven oppikt, dan zal je sowieso al een goede tijd hebben! Welke van deze Soulslikes heb jij al gespeeld?