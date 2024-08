Assassin’s Creed: Shadows toont 2 zeer verschillende speelstijlen

In Assassin’s Creed: Shadows kun je zowel de Ninja (Shinobi) als de Samurai fantasy beleven door middel van Yasuke en Naoe. In de eerste Dev-Diary neemt Ubisoft ons mee naar Japan in de eerste aflevering genaamd One Duo – Two Playstyles.

In deze dev diary zien we hoe erg dat de twee speelstijlen van elkaar verschillen, en die verschillen zijn groter dan je wellicht verwacht in een Ubisoft / Assassin’s Creed game.

One Duo – Two Playstyles

Naoe is een ninja die de schaduwen tot haar voordeel gebruikt. Ze is klein, snel en zeer acrobatisch waardoor haar speelstijl wordt omschreven als “The best Assassin ever”.

Here is some new #AssassinsCreed Shadows parkour footage featuring Naoe, from the recent dev diary! pic.twitter.com/ApEfS6QW0Z — Access The Animus (@AccessTheAnimus) August 19, 2024

Yasuke daarentegen is groot en log, maar zeer sterk. Een mooi voorbeeld hiervan is het verschil in parkour. Terwijl Naoe zonder moeite in een baal met hooi springt, breekt deze als Yasuke erin springt wat weer veel kabaal maakt en enemies om hen heen alarmed.

A first look at Yasuke parkour, wait for it….#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/qyVzlR06ir — JorRaptor (@Jorraptor) August 19, 2024

Een groot nieuw gedeelte van de game is de lighting tech die wordt gebruikt. Net zoals in Splinter Cell games uit het verleden ben je hier onzichtbaar als je schuilt in het donker, mits je met Naoe speelt. Yasuke is te groot en log om met evenveel succes een gebied helemaal stealthy en ongezien te doorkruisen. Het zal niet onmogelijk zijn, maar wel zeer moeilijk.

Yasuke daarentegen is een character die geheel is opgebouwd met brute combat in het achterhoofd. Hij is sterk en groot en kan door deuren heen rennen. Ook krijgt Yasuke een unieke aanval genaamd “The Posture Attack”, hiermee ga je op ritmische wijze te werk om je vijanden af te slachten. Omdat Yasuke zo sterk is, kun je met hem objecten dragen die voor Naoe dan weer veel te zwaar zijn.

Here is a new look at Yasuke’s Posture System in #AssassinsCreed Shadows! pic.twitter.com/MjqjLkrEBY — Access The Animus (@AccessTheAnimus) August 19, 2024

Je zult met beide characters andere keuzes kunnen maken die passen bij hun character. Yasuke wordt hierbij omschreven als een grotere présence overal waar hij komt, maar alsnog als een zeer intelligent character. Tijdens de missies sta je dan ook voor genoeg keuzes, niet alleen in hoe je mensen aanspreekt, maar ook wie je kiest voor missies, of wanneer je switched tijdens missies. In Assassin’s Creed: Shadows heeft ieder character dan ook hun eigen skill-tree en wapens die ze kunnen masteren, beide zullen veel van elkaar verschillen.

Meer Assassin’s Creed Shadows info?

Eerder dit jaar liet Ubisoft ons al meer zien van de game, waaronder een cinematische reveal trailer, en een in-depth gameplay reveal over de 2 speelstijlen.

Assassin’s Creed Shadows, zal op 15 november 2024 worden gelanceerd. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S|X.

Ben je klaar om feudaal Japan in te duiken met Naoe en Yasuke? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook.