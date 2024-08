Indiana Jones and The Great Circle komt ook naar PlayStation? Volgens geruchten wel.

Het is geen geheim meet dat Xbox een totaal andere strategie aan het najagen is. De focus ligt op Gamepass en gamereleases in plaats van het verkopen van zoveel mogelijk consoles, een gedeelte van deze strategie is het uitbrengen van hun games voor meerdere consoles waaronder de Nintendo Switch en PlayStation.

Er gingen al langer geruchten over Xbox games die naar de PlayStation zouden komen. Zo wordt er veelvuldig gespeculeerd dat Starfield zijn opmars zal maken op de PlayStation rond de launch van de Shattered Space expansion, maar nu is er ook een nieuw gerucht. Volgens Insider NateTheHate en meerdere bronnen van Insider Gaming zou de game na een tijdelijke exclusieve periode op Xbox en PC naar PlayStation komen. Hierdoor zouden we in de eerste helft van 2025 de game al mogen verwachten op de console van Sony.

MachineGames’ Indiana Jones and the Great Circle will release on Xbox & PC this holiday (Dec) as a timed console exclusive.

After this timed-exclusive window expires, Indiana Jones & the Great Circle is planned to come to PlayStation 5 in the first half of 2025. pic.twitter.com/xsi0Hf4WrT

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 19, 2024