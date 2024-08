intheSpotlight | Wat verwachten wij van Star Wars: Outlaws

Het duurt niet meer lang en dan is de tijd aangebroken, een Galaxy Far Far Away wacht op ons om alle hoeken van de galaxy (of in ieder geval de beschikbare planeten) te ontdekken in Star Wars: Outlaws. De hype is groot, net zoals de nieuwsgierigheid naar deze game Wat hopen Dave, Jordy en Malvin te zien in deze game?

Om hier antwoord op te krijgen hebben we een aantal statements naar hun hoofd gesmeten om een beter beeld te krijgen over de grootse verwachtingen die bij deze game hangt. Kunnen Ubisoft, Massive Entertainment en Lucasfilm Games hun dromen werkelijkheid maken met Star Wars: Outlaws?

Waar begon je liefde voor Star Wars?

Dave:

Deze liefde begon al op vrij jonge leeftijd toen mijn vader met mij naar de bioscoop ging om Star Wars: The Phantom Menace te gaan kijken. Mijn vader viel langs mij in slaap, maar dat mocht de pret niet drukken want ik zat aan het beeld gekluisterd en er ging er een wereld voor mij open. De franchise heeft mij daarna nooit meer losgelaten.

Niet lang daarna verhuisde ik naar een nieuw dorp kreeg ik een paar nieuwe vrienden die (zoals mij) veel interesse hadden in films en cinema. Hier kwam ik dan ook al snel in aanraking met de franchises van die tijd zoals Rocky, Indiana Jones, James Bond, Lord of the Rings, Batman en natuurlijk ook Star Wars. Veelal keken we samen de films of speelde we eindeloze zomernachten lang tegen elkaar Star Wars: Battlefront. Ik kan de geluidjes van de loading screens en het gelach en plezier nog horen. Niet veel later speelde ik dan ook voor het eerst Star Wars: Knights of the Old Republic, een game die tot op de dag van vandaag nog steeds in mijn top 10 staat.

Jordy:

Mijn liefde voor Star Wars begon op een van de meest onverwachtse manieren. Niet van de films, niet van mijn vrienden, maar van een game. Geen Star Wars game, maar een Star Fox game. Star Fox Assault had enorm toffe gevechten met de Star Wing en nadat ik en een vriend hierop waren uitgekeken waren we op zoek naar een nieuwe game met dit soort gameplay. Internet was destijds nog niet zo’n hele happening, dus het duurde even voordat we Star Wars Rogue Squadron 2 zagen bij een andere vriend van ons op de Gamecube. Samen met de vele LEGO sets destijds, begon de liefde voor Star Wars langzaam maar zeker de broeien.

Tot op de dag van vandaag heb ik nog heerlijke herinneringen aan Rogue Squadron en is het me niet gelukt om die magie opnieuw te beleven met de vele Star Wars games die daarop volgde.

Malvin:

Mijn liefde voor Star Wars? Die heeft enorme ups & downs gehad. Als kind zijnde vond ik de films echt enorm vet. Op latere leeftijd was ik er eigenlijk weer helemaal uit, vooral na het zien van de nieuwere films. Maar, eigenlijk waren het de side-projects zoals The Mandalorian en alle anime en cartoons die uit kwamen, die mijn hart veroverde en me veel meer in het universum trokken. Maar goed, de vraag was natuurlijk waar mijn liefde begon en dat was toch wel de fight met Darth Maul. Zijn design, de dual lightsabers, alles daaraan vond ik als kind cool.

De eerste open-world Star Wars game, wat betekent dit voor jou?

Dave:

We hebben al veel grote Star Wars games gezien met grote maps waaronder de Star Wars Jedi games of bijvoorbeeld Star Wars: The Old Republic MMO. Echter ben je toch altijd verbonden aan kaders, op een manier die er in Star Wars: Outlaws minder zullen zijn. Dit intrigeert mij en ik ben met name benieuwd hoe dat Ubisoft er voor kan zorgen dat deze game niet in de standaard Ubisoft-template gaat vallen. Persoonlijk hou ik erg van lineaire ervaringen, maar een open wereld Star Wars game, mits het de magie weet te pakken die ik voelde als klein mannetje bij het zien van deze sci-fi galaxy. Dan ga ik hier met erg veel plezier mijzelf in verliezen.

Jordy:

Niet veel eerlijk gezegd. Ik heb nooit verlangd naar een Open Wereld in een Star Wars game. Ik vond Jedi Fallen Order en Jedi Survivor al vrij open en ook de Star Wars LEGO games zijn heel erg open. Hierdoor heb ik nooit echt het gevoel gehad alsof ik gelimiteerd werd door de geboden speelwereld. Al hoop ik dat Star Wars Outlaws me met hun Open Werelden een hele nieuwe ervaring bieden die ik nog niet eerder heb gezien in onder andere de Jedi games of andere standaard Ubisoft Open Werelden.

Ik ben een groot fan van de ontwikkelstudio omdat ik heb gezien hoe ontzettend tof ze een open wereld kunnen presenteren met genoeg te doen en te beleven. Gecombineerd met de legendarische Star Wars IP moet dit zorgen voor hele toffe mogelijkheden.

Malvin:

De Jedi games trokken mij enorm in de wereld van Star Wars, ik vond de semi-open wereld structuur die Jedi hanteert ook enorm fijn. Niet iedere game hoeft voor mij open world te zijn. Maar, als ik denk aan Star Wars en hoe ‘vrijheid’ een thema is binnen de franchise, dan vind ik het wel een logische keuze van Ubisoft.

Ik heb zo mijn ups en downs gehad met Ubisoft’s open werelden en ik hoop oprecht dat deze aan de goede kant komt te staan. Ik zie sowieso enorm veel kansen, als iemand die van zowel lineaire als open stukken in games kan genieten, vind ik de balans tussen die 2 misschien nog het belangrijkst. Het betekend misschien niet direct heel veel voor mij, maar als de game zo goed is als Ubisoft zegt, dan kan dat zomaar wel nog eens het geval worden.

Seamless van planeet naar space is een geweldige toevoeging.

Dave:

Alhoewel ik vrij tevreden ben met de Star Wars games die we tot dusver hebben kunnen spelen, moet ik toch bekennen dat ik altijd al verlangd heb naar een Star Wars game waar je gewoon in het schip kan stappen en het universum verkennen. Al helemaal sinds de releases van games die space exploratie goed doen (looking at you No Man’s Sky & Mass Effect) en games die het uitermate slecht doen, zoals Starfield. Van wat ik van Star Wars: Outlaws heb gezien creëert Massive Entertainment hier een ervaring die het beste pakt van hetgeen we eerder hebben gezien en creëert hier een eigen, handcrafted ervaring van.

Je kon weliswaar van land naar space in No Man’s Sky, maar alles is procedurally generated. Tuurlijk je kunt 1000 planeten verkennen in Starfield, maar ze zijn allemaal leeg en barren en je hebt elke 5 minuten een laadscherm. Star Wars: Outlaws geeft je handcrafted locaties, en je kunt met je spaceship naar de ruimte en naar andere gedeeltes van het universum, en ja, ook hier heb je ladingsschermen. Maar Massive Entertainment weet deze zo te verpakken dat het VOELT, alsof je seamless space exploreert, net zoals in Mass Effect, en dat is geniaal in mijn optiek.

Jordy:

Het zal best heel fijn voelen om zonder “loading screens” te kunnen switchen tussen planeet en de ruimte. Het is niet de eerste keer dat we dit zien en zeker niet de laatste. Al hoop ik dat ze de traditionele Star Wars scene-switches niet vergeten terwijl je opstijgt en land op planeten. Verder is dit verre van het interessantste onderwerp voor mij. Ik hoop meer dat Ubisoft een naadloze Star Wars ervaring kan bieden die me laat voelen alsof ik in een levend Star Wars universum zit waar ik nieuwe en uitgebreidere perspectieven krijg dan we hebben gezien in de films, series en voorgaande games.

Malvin:

Er zijn een aantal Star Wars games die hun eigen take hebben op het vliegen en de combat in space. Ik ben enorm benieuwd hoe dit gaat werken in Outlaws. Maar, ik moet zeggen, van wat ik gezien heb, zie ik enorm veel potentie hierin. Het belangrijkste hierin vind ik, dat je niet enorm lang vliegt zonder iets tegen te komen. De wereld en missies in de ruimte zijn dus even belangrijk, al dan niet belangrijker, dan die op land. Vind ik het een geweldige toevoeging? Dat weet ik nog niet. Maar, wanneer goed uitgewerkt, kan het dat zeker worden.

Wanneer is Star Wars: Outlaws voor jou een succes?

Dave:

Star Wars: Outlaws is voor mij een succes als ik mij weer even dat jongetje van 7 voel, die samen met zijn vader naar de bioscoop ging naar een of andere sci-fi film met laserzwaarden een mysterieuze kracht genaamd the force. Wanneer ik mijzelf badass voel als Han Solo wanneer hij toch echt eerst shoot. Ik hoop dat ik mijzelf kan verliezen in de werelden die Massive Entertainment samen met Lucasfilm Games hebben opgezet met een verhaal dat een goeie toevoeging is aan dit universum (iets wat steeds zeldzamer is lately, jammer genoeg). Krijg dat voor elkaar, dat ik mijzelf erin kan verliezen en mij weer helemaal kind voel en dan is Star Wars: Outlaws voor mij een ongekend succes.

Jordy:

Ubisoft Massive maakt deze game voor mij compleet als ze een uitdagende wereld voor me kunnen geven met gameplay gebaseerd, maar sterk verfijnd en aangepast op The Division. Ook de dichtheid van details, de mate van details en de over het algemeen afgeven van de juiste vibe is iets wat ik verwacht van Massive Entertainment en daar moeten ze met deze IP wel in slagen om mij te kunnen laten zeggen dat dit voor mij een succes is.

Een boeiend verhaal die niet valt in één van de vele Star Wars clichés is een hele uitdaging, maar dingt ook zeker mee aan het succes van deze game. Ten slotte hoop ik dat de open wereld de game ten goede komt, en niet zorgt voor enkel een leuke set om in rond te dwalen.

Malvin:

Ubisoft kan mij enorm blij maken als ze het beste van hun open wereld kennis combineren en een wereld uitbrengen die levend is en vooral levend voelt. Wanneer er genoeg side stories zijn, die niet voelen alsof ze erin gepropt zijn om maar als content te dienen. En als laatste zou het voor mij een succes zijn als exploratie en combat gewoon soepel en naadloos voelen. Ik vind Ubisoft’s open wereld games normaliter ‘prima’, maar van het team van The Division, heb ik zeer zeker hogere verwachtingen van Star Wars: Outlaws!

Nog meer Star Wars informatie in je opnemen?

Deze hele maand stond in het teken van Star Wars: Outlaws, we hebben gekeken naar de season pass inhoud, de characters die je tegenkomt, alle planeten die je gaat bezoeken en naar je eigen ruimteschip The Trailblazer. Dan rest ons nu alleen nog een preview op Gamescom en natuurlijk onze review van de game, Star Wars: Outlaws verschijnt op 30 augustus 2024.