Kingdom Come: Deliverance 2 toont adembenemende trailer

Als je je af vraag hoe een realistische take op Bethesda RPG’s eruit ziet dan is er geen betere game dan Kingdom Come: Deliverance 2, en deze laatste gameplay teaser is het bewijs.

In de gameplay teaser zien we niet alleen de werkelijk adembenemende graphics van de middeleeuwse wereld van 15 eeuws Bohemia. De game speelt zich af tijdens de chaos van een civil war. Ook zien we teaser van het verhaal en combat alsook de vele characters die je tegen zal komen in je avontuur. Ik kan uren lullen over deze game, en ik ga deze tijdens Gamescom uitvoerig behandelen, maar voor nu zou ik zeggen, kijk de gameplay teaser!

Ready to immerse yourself in war-torn Medieval Europe? This thrilling story-driven action RPG, set amid the chaos of a civil war in 15th Century Bohemia, releases 11 February 2025. Experience a true RPG experience – with authentic first person combat and an epic cinematic story – as you live life through the eyes and actions of Henry, a young man on a quest to avenge his murdered parents.

– Warhorse Studio’s